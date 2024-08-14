https://sarabic.ae/20240814/وزير-الدفاع-الإيراني-الجديد-طهران-استخدمت-أقل-من-10-من-قدرتها-في-هجومها-الأخير-على-إسرائيل-1091732669.html

وزير الدفاع الإيراني الجديد: طهران استخدمت أقل من 10% من قدرتها في هجومها الأخير على إسرائيل

وزير الدفاع الإيراني الجديد: طهران استخدمت أقل من 10% من قدرتها في هجومها الأخير على إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد أمير نصير زاده، المرشح لمنصب وزير الدفاع الإيراني، اليوم الأربعاء، نجاح الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل في أبريل/ نسيان الماضي، ردا على قصف القنصلية... 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T12:02+0000

2024-08-14T12:02+0000

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وقال نصير زاده، خلال اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس الإسلامي، إنه "رغم مواجهة قواتنا لعدد من القوى الغربية إلا أننا استخدمنا فقط أقل من 10% من قدرتنا العسكرية"، مؤكدا ان نتيجة العملية المذكورة كانت تحسن الردع لدى إيران وإضعاف ردع الكيان الصهيوني"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكانت إسرائيل قصفت القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني، فيما ردت طهران بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.وفي الـ19 من شهر أبريل/ نيسان الفائت، وردت تقارير بأن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان، في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن "الانتقام من إسرائيل" سيكون عبر سيناريو جديد ومفاجئ، ردا على اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

https://sarabic.ae/20240814/وكالة-لا-يمكن-تأكيد-الإدعاء-بأن-إيران-لن-ترد-على-إسرائيل-حال-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1091715634.html

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