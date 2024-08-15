https://sarabic.ae/20240815/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يصدر-قرارا-بمصادرة-18-ناقلة-نفط-إيرانية-1091783371.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر قرارا بمصادرة 18 ناقلة نفط إيرانية
وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر قرارا بمصادرة 18 ناقلة نفط إيرانية
سبوتنيك عربي
وقع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، على أمر بمصادرة 18 ناقلة نفط ذات علاقة بإيران، "تستخدم في تمويل وإمداد "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T15:28+0000
2024-08-15T15:28+0000
2024-08-15T15:28+0000
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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاء ذلك في بيان للمكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية.وأضاف البيان: "يأتي النفط من مخصصات السلطات الإيرانية لفيلق القدس، الذي ينقل النفط في ناقلات تحت واجهة مشروعة، في محاولة للالتفاف على العقوبات الدولية".ووصفت الصحيفة القرار بأنه "غير اعتيادي"، مشيرة إلى أن "إسرائيل كانت قد اتبعت خطوات عسكرية مختلفة في الماضي لإجهاض محاولة تهريب النفط من إيران".وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن "الانتقام من إسرائيل" سيكون عبر سيناريو جديد ومفاجئ، ردا على اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران.
https://sarabic.ae/20240814/وزير-إسرائيلي-إذا-هاجمتنا-إيران-ستندم-وسنهاجمها-بشكل-لم-تشهده-من-قبل-1091744696.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار حزب الله, حركة حماس, العالم, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار حزب الله, حركة حماس, العالم, الأخبار
وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر قرارا بمصادرة 18 ناقلة نفط إيرانية
وقع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، على أمر بمصادرة 18 ناقلة نفط ذات علاقة بإيران، "تستخدم في تمويل وإمداد "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني"، وفقا للبيان.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاء ذلك في بيان للمكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وقال
المكتب في البيان إن "الأمر صدر بمصادرة 18 ناقلة نفط تابعة لـ (فيلق القدس) الذي يستفيد من عائدات بيعها من أجل تمويل عملياته ودعم تعاظم قوة منظمات إرهابية من ضمنها حماس وحزب الله".
وأضاف البيان: "يأتي النفط من مخصصات السلطات الإيرانية لفيلق القدس، الذي ينقل النفط في ناقلات تحت واجهة مشروعة، في محاولة للالتفاف على العقوبات الدولية".
وفي السياق، ذكرت
صحيفة "هآرتس" أن "ناقلات النفط التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني مسجلة بأسماء شركات وهمية حول العالم، وتبحر دون تشغيل أجهزة البث والتعقب من أجل إخفاء مساراتها وعملياتها".
ووصفت الصحيفة القرار بأنه "غير اعتيادي"، مشيرة إلى أن "إسرائيل كانت قد اتبعت خطوات عسكرية مختلفة في الماضي لإجهاض محاولة تهريب النفط من إيران".
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"
إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن "الانتقام من إسرائيل" سيكون عبر سيناريو جديد ومفاجئ، ردا على اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران.