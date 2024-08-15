https://sarabic.ae/20240815/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يصدر-قرارا-بمصادرة-18-ناقلة-نفط-إيرانية-1091783371.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر قرارا بمصادرة 18 ناقلة نفط إيرانية

وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر قرارا بمصادرة 18 ناقلة نفط إيرانية

سبوتنيك عربي

وقع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، على أمر بمصادرة 18 ناقلة نفط ذات علاقة بإيران، "تستخدم في تمويل وإمداد "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري... 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T15:28+0000

2024-08-15T15:28+0000

2024-08-15T15:28+0000

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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاء ذلك في بيان للمكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية.وأضاف البيان: "يأتي النفط من مخصصات السلطات الإيرانية لفيلق القدس، الذي ينقل النفط في ناقلات تحت واجهة مشروعة، في محاولة للالتفاف على العقوبات الدولية".ووصفت الصحيفة القرار بأنه "غير اعتيادي"، مشيرة إلى أن "إسرائيل كانت قد اتبعت خطوات عسكرية مختلفة في الماضي لإجهاض محاولة تهريب النفط من إيران".وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن "الانتقام من إسرائيل" سيكون عبر سيناريو جديد ومفاجئ، ردا على اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

https://sarabic.ae/20240814/وزير-إسرائيلي-إذا-هاجمتنا-إيران-ستندم-وسنهاجمها-بشكل-لم-تشهده-من-قبل-1091744696.html

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