https://sarabic.ae/20240814/وزير-إسرائيلي-إذا-هاجمتنا-إيران-ستندم-وسنهاجمها-بشكل-لم-تشهده-من-قبل-1091744696.html

وزير إسرائيلي: إذا هاجمتنا إيران ستندم وسنهاجمها بشكل لم تشهده من قبل

وزير إسرائيلي: إذا هاجمتنا إيران ستندم وسنهاجمها بشكل لم تشهده من قبل

سبوتنيك عربي

صرح وزير إسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأنه إذا هاجمت إيران بلاده فإنها ستندم بقوة وسيتم الرد عليها بشكل لم تشهده البلاد من قبل. 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T16:59+0000

2024-08-14T16:59+0000

2024-08-14T16:59+0000

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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن ميكي زوهار، وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، أنه "في حال قررت إيران اتخاذ قرار صعب وسيء للغاية لها باستهداف إسرائيل وإيذائها، فإنها ستتضرر بقوة لم تشهدها البلاد من قبل".وأوضح زوهار أن الجيش الإسرائيلي مستعد ليس فقط لحالة الدفاع وإنما للهجوم أيضا وبأي طريقة بحيث لم تشهد إيران مثلها من قبل.وشدد ميكي زوهار، الوزير الإسرائيلي عن حزب "الليكود" الحاكم، على أن إيران ستندم في حال اتخاذ قرارها بالهجوم على إسرائيل.وفي السياق نفسه، أكد أمير نصير زاده، المرشح لمنصب وزير الدفاع الإيراني، اليوم الأربعاء، نجاح الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل في أبريل/ نسيان الماضي، ردا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.وقال نصير زاده، خلال اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس الإسلامي، إنه "رغم مواجهة قواتنا لعدد من القوى الغربية إلا أننا استخدمنا فقط أقل من 10% من قدرتنا العسكرية"، مؤكدا أن نتيجة العملية المذكورة كانت "تحسن الردع لدى إيران وإضعاف ردع الكيان الصهيوني"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكانت إسرائيل قصفت القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني، فيما ردت طهران بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.وفي الـ19 من شهر أبريل/ نيسان الفائت، وردت تقارير بأن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان، في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن "الانتقام من إسرائيل" سيكون عبر سيناريو جديد ومفاجئ، ردا على اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, إسماعيل هنية, العالم العربي, الأخبار, أخبار إيران, إيران