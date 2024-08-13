بايدن: أتوقع امتناع إيران عن الرد على إسرائيل إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين

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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
17:33 GMT
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:29 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
11:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240813/بايدن-أتوقع-امتناع-إيران-عن-الرد-على-إسرائيل-إذا-تم-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-المحتجزين-1091710850.html
بايدن: أتوقع امتناع إيران عن الرد على إسرائيل إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين
بايدن: أتوقع امتناع إيران عن الرد على إسرائيل إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن تمتنع إيران عن تنفيذ ضربة انتقامية ضد إسرائيل، إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة،... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T20:14+0000
2024-08-13T20:14+0000
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وقال بايدن في تصريحات للصحفيين: "هذا هو توقعي".وتعهدت إيران بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في طهران في 31 يوليو/ أيار الماضي، لكنها لم تفعل ذلك بعد، الأمر الذي ترك إسرائيل في حالة من التوتر لمدة أسبوعين.وتعقد أمريكا ومصر وقطر، في يوم الخميس المقبل الموافق 15 أغسطس/ آب الجاري، قمة تهدف إلى الانتهاء من صفقة المحتجزين، وأشارت "حماس" حتى الآن إلى أنها لن تحضر.ووافقت إسرائيل على إرسال وفد، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعرض لانتقادات متزايدة لإضافة مطالب جديدة، يقول المنتقدون إنها تهدف إلى إحباط الاتفاق.ويصر نتنياهو على أن اقتراحه الأخير لم يتضمن سوى توضيحات، وليس أي مطالب جديدة.وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.وكانت حركة "حماس" قد أعلنت، في 31 يوليو الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، غداة حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.وألقت الحركة بالمسؤولية على إسرائيل والولايات المتحدة في مقتل هنية. وقالت إن الهجوم لن يمر دون رد.وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن "الانتقام من إسرائيل" سيكون عبر سيناريو جديد ومفاجئ، ردا على اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران.
https://sarabic.ae/20240813/بعثة-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-لـسبوتنيك-لن-نشارك-في-محادثات-وقف-إطلاق-النار-بين-حماس-وإسرائيل-1091704542.html
https://sarabic.ae/20240812/قيادي-في-حماس-لـ-سبوتنيك-لم-نحسم-موقفنا-من-المشاركة-في-المفاوضات-ومتمسكون-بمبادرة-بايدن--1091639306.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, إسرائيل

بايدن: أتوقع امتناع إيران عن الرد على إسرائيل إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين

20:14 GMT 13.08.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن تمتنع إيران عن تنفيذ ضربة انتقامية ضد إسرائيل، إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال بايدن في تصريحات للصحفيين: "هذا هو توقعي".
وتعهدت إيران بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في طهران في 31 يوليو/ أيار الماضي، لكنها لم تفعل ذلك بعد، الأمر الذي ترك إسرائيل في حالة من التوتر لمدة أسبوعين.
وتعقد أمريكا ومصر وقطر، في يوم الخميس المقبل الموافق 15 أغسطس/ آب الجاري، قمة تهدف إلى الانتهاء من صفقة المحتجزين، وأشارت "حماس" حتى الآن إلى أنها لن تحضر.
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة لـ"سبوتنيك": لن نشارك في محادثات وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل
17:16 GMT
ووافقت إسرائيل على إرسال وفد، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعرض لانتقادات متزايدة لإضافة مطالب جديدة، يقول المنتقدون إنها تهدف إلى إحباط الاتفاق.
ويصر نتنياهو على أن اقتراحه الأخير لم يتضمن سوى توضيحات، وليس أي مطالب جديدة.
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
الحطب في زمن الحرب ... بديل شحيح محفوف بالمخاطر للفلسطينيين في شمال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
قيادي في "حماس" لـ "سبوتنيك": لم نحسم موقفنا من المشاركة في المفاوضات ومتمسكون بمبادرة بايدن
أمس, 08:56 GMT
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت، في 31 يوليو الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، غداة حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وألقت الحركة بالمسؤولية على إسرائيل والولايات المتحدة في مقتل هنية. وقالت إن الهجوم لن يمر دون رد.
وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن "الانتقام من إسرائيل" سيكون عبر سيناريو جديد ومفاجئ، ردا على اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"21:11 GMT
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