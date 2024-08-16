https://sarabic.ae/20240816/إصابة-13-مدنيا-بينهم-مراهق-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1091834393.html
إصابة 13 مدنيا بينهم مراهق في قصف أوكراني على دونيتسك
إصابة 13 مدنيا بينهم مراهق في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، ليل الجمعة/السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 30 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 99 مقذوفا من عيارات مختلفة. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T23:40+0000
2024-08-16T23:40+0000
2024-08-16T23:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
قصف مدفعي
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 30 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 9 منها على محور دونيتسك و 21 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 99 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 13 مدنيا بينهم مراهق من مواليد 2008.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 20 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240816/الإدارة-العسكرية-بخاركوف-كييف-تخطط-لمهاجمة-المنشآت-النووية--لمحطتي-كورسك-وزابوروجيه-1091833953.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي
إصابة 13 مدنيا بينهم مراهق في قصف أوكراني على دونيتسك
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، ليل الجمعة/السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 30 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 99 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 30 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 9 منها على محور دونيتسك و 21 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 99 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 13 مدنيا
بينهم مراهق من مواليد 2008.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 20 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.