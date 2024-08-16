https://sarabic.ae/20240816/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مركز-تسوق-ضخم-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091811269.html
القوات الأوكرانية تستهدف مركز تسوق ضخم في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
القوات الأوكرانية تستهدف مركز تسوق ضخم في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية استهدفت مركز تسوق ضخم في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما تسبب باندلاع حريق كبيرة في المنشأة. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T10:57+0000
2024-08-16T10:57+0000
2024-08-16T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأكد مراسل "سبوتنيك"، أن مركز التسوق "غالاكتيكا" في منطقة بتروفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تعرض لضربة أوكرانية مباشرة.وأشار المراسل إلى أن المركز هو مركز التسوق الوحيد في المنطقة، ويوجد به زبائن بشكل دائم، لذلك من الممكن أن يصاب العديد من المدنيين.وأضاف المراسل أن المباني السكنية والمستشفى رقم 14 الواقع في ذات المنطقة تعرضوا أيضا لأضرار أثناء القصف.ووفقًا لمكتب ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق المشترك، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية 11 قذيفة من عيار 155 ملم في 15 دقيقة من الساعة 12:20 بتوقيت موسكو.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240816/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سيرغييفكا-في-دونيتسك-1091808697.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تستهدف مركز تسوق ضخم في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
10:57 GMT 16.08.2024 (تم التحديث: 11:32 GMT 16.08.2024)
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية استهدفت مركز تسوق ضخم في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما تسبب باندلاع حريق كبيرة في المنشأة.
وأكد مراسل "سبوتنيك"، أن مركز التسوق "غالاكتيكا" في منطقة بتروفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تعرض لضربة أوكرانية مباشرة.
وأشار المراسل إلى أن المركز هو مركز التسوق الوحيد في المنطقة، ويوجد به زبائن بشكل دائم، لذلك من الممكن أن يصاب العديد من المدنيين.
وأضاف المراسل أن المباني السكنية والمستشفى رقم 14 الواقع في ذات المنطقة تعرضوا أيضا لأضرار أثناء القصف.
ووفقًا لمكتب ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق المشترك، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية 11 قذيفة من عيار 155 ملم في 15 دقيقة من الساعة 12:20 بتوقيت موسكو.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم
ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.