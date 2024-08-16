القوات الروسية تحرر بلدة سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:08 GMT 16.08.2024 (تم التحديث: 10:41 GMT 16.08.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدة سيرغييفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "في الفترة من 10 إلى 16 أغسطس(آب) 2024، ونتيجة للعمليات النشطة لوحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدات ليسيتشنوي وإيفانوفكا سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب البيان، تم استهداف تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، وتم صد 20 هجوم مضاد لوحدات العدو.
وأشار البيان إلى أنه "على مدى أسبوع، بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه 3195 عسكريا و4 دبابات منها اثنتان من طراز "أبرامز" أمريكية الصنع و15 عربة قتالية مدرعة و23 عربة و29 مدفعا ميدانيا".
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية 17 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات وأماكن تجميع وتخزين الطائرات المسيرةالهجومية. بالإضافة إلى ذلك، تم قصف مستودعات الوقود والمناطق التي تتركز فيها احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية، ونقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب".
وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات المكونة من 4 ألوية مشاة ميكانيكية و3 ألوية هجومية، ولواءين من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع عسكري، وتم صد 4 هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية معادية".
ووفقا للبيان، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 3825 فردًا عسكريًا و9 مركبات قتالية مدرعة و29 مركبة و50 قطعة مدفعية ميدانية، وتم تدمير 3 مستودعات ذخيرة ميدانية.
وتابع البيان: "خلال الأسبوع، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة، وصدت 12 هجومًا مضادًا لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشارت الدفاع إلى أن "العدو فقد ما يصل إلى 3450 جنديًا و6 دبابات و18 مركبة قتال مدرعة، بما في ذلك 9 ناقلات جند مدرعة و34 مركبة و36 مدفعًا، وتم تدمير 4 محطات حربية إلكترونية وأخرى مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 23 مستودع ذخيرة ميدانية".
وأردف البيان بالقول: "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تتصدى لمحاولات القوات المسلحة الأوكرانية غزو الأراضي الروسية في اتجاه كورسك. أدت الضربات التي شنها طيران الجيش والمركبات الجوية دون طيار ونيران المدفعية إلى تدمير تجمعات من القوى العاملة ومعدات وألوية هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية".
وبحسب الدفاع الروسية، فإن "خسائر العدو بلغت خلال الأسبوع في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" 2765 عسكريا و33 دبابة و221 عربة قتالية مدرعة، من بينها 13 عربة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع و8 مدرعات أمريكية الصنع من طراز"سترايكر" وناقلات جند، بالإضافة إلى 117 سيارة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.