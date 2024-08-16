https://sarabic.ae/20240816/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سيرغييفكا-في-دونيتسك-1091808697.html

القوات الروسية تحرر بلدة سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدة سيرغييفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. 16.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-16T10:08+0000

2024-08-16T10:08+0000

2024-08-16T10:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "في الفترة من 10 إلى 16 أغسطس(آب) 2024، ونتيجة للعمليات النشطة لوحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدات ليسيتشنوي وإيفانوفكا سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أنه "على مدى أسبوع، بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه 3195 عسكريا و4 دبابات منها اثنتان من طراز "أبرامز" أمريكية الصنع و15 عربة قتالية مدرعة و23 عربة و29 مدفعا ميدانيا".وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات المكونة من 4 ألوية مشاة ميكانيكية و3 ألوية هجومية، ولواءين من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع عسكري، وتم صد 4 هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية معادية".ووفقا للبيان، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 3825 فردًا عسكريًا و9 مركبات قتالية مدرعة و29 مركبة و50 قطعة مدفعية ميدانية، وتم تدمير 3 مستودعات ذخيرة ميدانية.وأشارت الدفاع إلى أن "العدو فقد ما يصل إلى 3450 جنديًا و6 دبابات و18 مركبة قتال مدرعة، بما في ذلك 9 ناقلات جند مدرعة و34 مركبة و36 مدفعًا، وتم تدمير 4 محطات حربية إلكترونية وأخرى مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 23 مستودع ذخيرة ميدانية".وأردف البيان بالقول: "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تتصدى لمحاولات القوات المسلحة الأوكرانية غزو الأراضي الروسية في اتجاه كورسك. أدت الضربات التي شنها طيران الجيش والمركبات الجوية دون طيار ونيران المدفعية إلى تدمير تجمعات من القوى العاملة ومعدات وألوية هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب الدفاع الروسية، فإن "خسائر العدو بلغت خلال الأسبوع في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" 2765 عسكريا و33 دبابة و221 عربة قتالية مدرعة، من بينها 13 عربة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع و8 مدرعات أمريكية الصنع من طراز"سترايكر" وناقلات جند، بالإضافة إلى 117 سيارة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240816/الجيش-الروسي-يستهدف-معدات-وأفراد-للقوات-الأوكرانية-كانت-متجهة-نحو-مقاطعة-كورسك-1091798241.html

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