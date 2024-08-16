القوات الروسية تحرر بلدة سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:03 GMT
31 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ستبقى الحرب الأوكرانية نقطة استنزاف وابتزاز لجميع الأطراف إذا لم تنتقل إلى داخل أمريكا نفسها
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:33 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240816/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سيرغييفكا-في-دونيتسك-1091808697.html
القوات الروسية تحرر بلدة سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدة سيرغييفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T10:08+0000
2024-08-16T10:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090810604_0:0:3089:1739_1920x0_80_0_0_dd5494a50157ddf94bd5816c40409bbc.jpg
وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "في الفترة من 10 إلى 16 أغسطس(آب) 2024، ونتيجة للعمليات النشطة لوحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدات ليسيتشنوي وإيفانوفكا سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أنه "على مدى أسبوع، بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه 3195 عسكريا و4 دبابات منها اثنتان من طراز "أبرامز" أمريكية الصنع و15 عربة قتالية مدرعة و23 عربة و29 مدفعا ميدانيا".وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات المكونة من 4 ألوية مشاة ميكانيكية و3 ألوية هجومية، ولواءين من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع عسكري، وتم صد 4 هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية معادية".ووفقا للبيان، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 3825 فردًا عسكريًا و9 مركبات قتالية مدرعة و29 مركبة و50 قطعة مدفعية ميدانية، وتم تدمير 3 مستودعات ذخيرة ميدانية.وأشارت الدفاع إلى أن "العدو فقد ما يصل إلى 3450 جنديًا و6 دبابات و18 مركبة قتال مدرعة، بما في ذلك 9 ناقلات جند مدرعة و34 مركبة و36 مدفعًا، وتم تدمير 4 محطات حربية إلكترونية وأخرى مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 23 مستودع ذخيرة ميدانية".وأردف البيان بالقول: "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تتصدى لمحاولات القوات المسلحة الأوكرانية غزو الأراضي الروسية في اتجاه كورسك. أدت الضربات التي شنها طيران الجيش والمركبات الجوية دون طيار ونيران المدفعية إلى تدمير تجمعات من القوى العاملة ومعدات وألوية هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب الدفاع الروسية، فإن "خسائر العدو بلغت خلال الأسبوع في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" 2765 عسكريا و33 دبابة و221 عربة قتالية مدرعة، من بينها 13 عربة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع و8 مدرعات أمريكية الصنع من طراز"سترايكر" وناقلات جند، بالإضافة إلى 117 سيارة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240816/الجيش-الروسي-يستهدف-معدات-وأفراد-للقوات-الأوكرانية-كانت-متجهة-نحو-مقاطعة-كورسك-1091798241.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090810604_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_6905409b82e2d3df922d58f3b83eba2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تحرر بلدة سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

10:08 GMT 16.08.2024 (تم التحديث: 10:41 GMT 16.08.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدة سيرغييفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "في الفترة من 10 إلى 16 أغسطس(آب) 2024، ونتيجة للعمليات النشطة لوحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدات ليسيتشنوي وإيفانوفكا سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبحسب البيان، تم استهداف تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، وتم صد 20 هجوم مضاد لوحدات العدو.

وأشار البيان إلى أنه "على مدى أسبوع، بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه 3195 عسكريا و4 دبابات منها اثنتان من طراز "أبرامز" أمريكية الصنع و15 عربة قتالية مدرعة و23 عربة و29 مدفعا ميدانيا".

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية 17 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات وأماكن تجميع وتخزين الطائرات المسيرةالهجومية. بالإضافة إلى ذلك، تم قصف مستودعات الوقود والمناطق التي تتركز فيها احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية، ونقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب".

وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات المكونة من 4 ألوية مشاة ميكانيكية و3 ألوية هجومية، ولواءين من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع عسكري، وتم صد 4 هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية معادية".
ووفقا للبيان، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 3825 فردًا عسكريًا و9 مركبات قتالية مدرعة و29 مركبة و50 قطعة مدفعية ميدانية، وتم تدمير 3 مستودعات ذخيرة ميدانية.

وتابع البيان: "خلال الأسبوع، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة، وصدت 12 هجومًا مضادًا لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية".

وأشارت الدفاع إلى أن "العدو فقد ما يصل إلى 3450 جنديًا و6 دبابات و18 مركبة قتال مدرعة، بما في ذلك 9 ناقلات جند مدرعة و34 مركبة و36 مدفعًا، وتم تدمير 4 محطات حربية إلكترونية وأخرى مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 23 مستودع ذخيرة ميدانية".
وأردف البيان بالقول: "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تتصدى لمحاولات القوات المسلحة الأوكرانية غزو الأراضي الروسية في اتجاه كورسك. أدت الضربات التي شنها طيران الجيش والمركبات الجوية دون طيار ونيران المدفعية إلى تدمير تجمعات من القوى العاملة ومعدات وألوية هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية".
وبحسب الدفاع الروسية، فإن "خسائر العدو بلغت خلال الأسبوع في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" 2765 عسكريا و33 دبابة و221 عربة قتالية مدرعة، من بينها 13 عربة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع و8 مدرعات أمريكية الصنع من طراز"سترايكر" وناقلات جند، بالإضافة إلى 117 سيارة".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف معدات وأفرادا للقوات الأوكرانية كانوا متجهين نحو مقاطعة كورسك
07:01 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تقدم في اليوم الأول من مفاوضات وقف إطلاق النار05:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала