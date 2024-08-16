https://sarabic.ae/20240816/بايدن-لا-ينبغي-لأحد-في-الشرق-الأوسط-اتخاذ-إجراءات-تقوض-عملية-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1091834240.html
بايدن: لا ينبغي لأحد في الشرق الأوسط اتخاذ إجراءات تقوض عملية وقف إطلاق النار في غزة
بايدن: لا ينبغي لأحد في الشرق الأوسط اتخاذ إجراءات تقوض عملية وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس جو بايدن في بيان إنه أمر فريقه المفاوض المشارك في مفاوضات اتفاق غزة بتقديم مقترح يوفر الأساس لتسهيل التوصل إلى اتفاق نهائي. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T23:10+0000
2024-08-16T23:10+0000
2024-08-16T23:27+0000
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال بايدن مساء اليوم الجمعة، "في وقت سابق اليوم، تلقيت تحديثًا من فريقي المفاوض على الأرض في الدوحة، ووجهتهم إلى طرح اقتراح الربط الشامل المقدم اليوم، والذي يوفر الأساس للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن".وكشف أنه تحدث بشكل منفصل مع الرئيس المصري وأمير قطر، "لمراجعة التقدم الكبير المحرز في الدوحة على مدار اليومين الماضيين من المحادثات".وأكد أنهما "أعربا عن دعم قطر ومصر القوي للاقتراح الأمريكي كوسطاء مشاركين في هذه العملية".كان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، صرح اليوم الجمعة، بأن أطراف محادثات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن تمكنت من حل الخلافات المتبقية وأن الاتفاق جاهز الآن للتوقيع.وجرت يومي الخميس والجمعة مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة قطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل، فيما رفضت قيادة حركة حماس المشاركة في المفاوضات بسبب عدم توفر تفاصيل بشأن شروط التهدئة.وأشار بيان مشترك للولايات المتحدة وقطر ومصر، نشره مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى أن الوسطاء قدموا مقترحًا لوقف إطلاق النار لإسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، من شأنه أن يؤدى إلى تقليص الخلافات بين الطرفين.
https://sarabic.ae/20240816/مسؤولون-إسرائيليون-يعلنون-انتهاء-القتال-في-غزة-1091834088.html
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بايدن: لا ينبغي لأحد في الشرق الأوسط اتخاذ إجراءات تقوض عملية وقف إطلاق النار في غزة
23:10 GMT 16.08.2024 (تم التحديث: 23:27 GMT 16.08.2024)
قال الرئيس جو بايدن في بيان إنه أمر فريقه المفاوض المشارك في مفاوضات اتفاق غزة بتقديم مقترح يوفر الأساس لتسهيل التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال بايدن مساء اليوم الجمعة، "في وقت سابق اليوم، تلقيت تحديثًا من فريقي المفاوض على الأرض في الدوحة، ووجهتهم إلى طرح اقتراح الربط الشامل المقدم اليوم، والذي يوفر الأساس للتوصل إلى اتفاق نهائي
بشأن وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن".
وأضاف بايدن أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن أصبح في الأفق الآن، وشدد على أنه لا ينبغي لأحد في المنطقة أن يتخذ إجراءات لتقويض هذه العملية.
وكشف أنه تحدث بشكل منفصل مع الرئيس المصري وأمير قطر، "لمراجعة التقدم الكبير المحرز في الدوحة على مدار اليومين الماضيين من المحادثات".
وأكد أنهما "أعربا عن دعم قطر ومصر القوي للاقتراح الأمريكي كوسطاء مشاركين في هذه العملية".
كان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، صرح اليوم الجمعة، بأن أطراف محادثات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن تمكنت من حل الخلافات المتبقية وأن الاتفاق جاهز الآن للتوقيع.
وجرت يومي الخميس والجمعة مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة قطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل، فيما رفضت قيادة حركة حماس المشاركة في المفاوضات بسبب عدم توفر تفاصيل بشأن شروط التهدئة.
وأشار بيان مشترك للولايات المتحدة وقطر ومصر، نشره مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى أن الوسطاء قدموا مقترحًا لوقف إطلاق النار لإسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، من شأنه أن يؤدى إلى تقليص الخلافات بين الطرفين.