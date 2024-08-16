https://sarabic.ae/20240816/تسرب-25-طنا-من-المياه-المشعة-من-محطة-فوكوشيما-1-اليابانية-للطاقة-النووية-1091810000.html

تسرب 25 طنا من المياه المشعة من محطة "فوكوشيما-1" اليابانية للطاقة النووية

تسرب 25 طنا من المياه المشعة من محطة "فوكوشيما-1" اليابانية للطاقة النووية

سبوتنيك عربي

أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه في 9 أغسطس/ آب من هذا العام، اكتشفت شركة "تيبكو" تسربًا لنحو 25 طنًا من المياه في مبنى وحدة الطاقة الثانية بمحطة... 16.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-16T12:28+0000

2024-08-16T12:28+0000

2024-08-16T12:28+0000

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وقالت الوكالة في بيان: "تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه في 9 أغسطس 2024، اكتشفت شركة "تيبكو" تسرباً للمياه في وحدة الطاقة الثانية في محطة "فوكوشيما-1" للطاقة النووية، ما أدى إلى تسرب ما يقرب من 25 طناً من المياه من وحدة المضخات في نظام تبريد الوقود المستنفد وغرفة المبادل الحراري، ودخلت المياه المتسربة إلى مصرف على الأرض".وأضافت: "كإجراء احترازي، أوقفت شركة "تيبكو" مضخة تبريد الوقود الرئيسية للتحقق من السبب وتقييم مستوى درجة الحرارة في الحوض، وقد أكدت الشركة أن درجة الحرارة ضمن الحدود الطبيعية ولا تتجاوز نحو 46 درجة مئوية، وهذا أقل من حد درجة حرارة التشغيل البالغة 65 درجة مئوية".وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتم إبلاغها بأي انتهاك لمعايير الحماية من الإشعاع.روسيا ترصد وجود مواد ضارة في البحر قرب اليابان بعد إطلاق مياه محطة "فوكوشيما" النوويةوأعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية اليابانية، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، أنها أكملت بناء منشأة يمكن استخدامها لإطلاق المياه المعالجة المخزنة في محطة "فوكوشيما-1" للطاقة النووية في المحيط.واستجابة لذلك، بدأت هيئة الرقابة النووية عملية التفتيش النهائي بدءًا من يوم 28 يونيو الماضي، كما زار رافاييل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليابان في 4 يوليو/ تموز الماضي.روسيا قلقة إزاء خطط اليابان لتسريب مياه محطة "فوكوشيما 1" المشعّة إلى المحيط

https://sarabic.ae/20240523/موسكو-ووكالة-الطاقة-الذرية-تشاركان-في-عملية-تحليل-المياه-بمحطة-فوكوشيما-1089125864.html

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