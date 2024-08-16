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https://sarabic.ae/20240816/زيادة-الأسعار-تجبر-المغاربة-على-اللجوء-إلى-سلاح-المقاطعة-1091810193.html
زيادة الأسعار تجبر المغاربة على اللجوء إلى سلاح "المقاطعة"
زيادة الأسعار تجبر المغاربة على اللجوء إلى سلاح "المقاطعة"
سبوتنيك عربي
لجأ المغاربة إلى إشهار سلاح "المقاطعة" تجاه أي منتج أو خدمة بدت لهم أن أسعارها ارتفعت بشكل مبالغ فيه أو بلا مبررات حقيقية، وذلك تزامنا مع حملات المقاطعة، التي... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T10:45+0000
2024-08-16T10:45+0000
مجتمع
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وحسب صحيفة "هيسبريس"، أطلق المغاربة مرة حملة ضد السمك، وحملة أخرى ضد اللحوم الحمراء، والآن ضد الدجاج، الذي بلغ سعره نحو 30 درهما.وذكرت الصحيفة في تقرير، أمس الخميس، أن "المواطنين الآن لا يشعرون بالكثير من الثقة تجاه المبررات، التي تدفع بها قطاعات عديدة رفعت الأسعار بشكل غير مقبول".ووفقا للتقرير، فإن "هذه الوسيلة تستطيع إحداث ضغط سيفضي إلى رد الفعل، أي إلى تغيير، وهو سلوك ليس مغربيا، بل تعتمده أيضاً شعوب دول عربية ومغاربية وغيرها".وذكّر التقرير بحملات المقاطعة، التي تتخذها الشعوب العربية ضد الشركات التي تعتبرها حليفة لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.كما شددت الصحيفة على ضرورة إخراج الأمن الغذائي للمغاربة من دائرة المصالح الاقتصادية الضيقة لقطاع معين، مضيفة أن "الدولة ستدفع ثمن ذلك أضعافا إذا ظهرت أمراض متصلة بسوء التغذية، وستصبح هناك كلفة إضافية لا جدوى منها نتيجة تحركات اقتصادية غير مدروسة".
https://sarabic.ae/20240614/حملة-توعوية-في-ليبيا-بأهمية-مقاطعة-المنتجات-الداعمة-للحرب-في-قطاع-غزة-صور-1089854166.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد

زيادة الأسعار تجبر المغاربة على اللجوء إلى سلاح "المقاطعة"

10:45 GMT 16.08.2024
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyالأسواق في المغرب
الأسواق في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
تابعنا عبر
لجأ المغاربة إلى إشهار سلاح "المقاطعة" تجاه أي منتج أو خدمة بدت لهم أن أسعارها ارتفعت بشكل مبالغ فيه أو بلا مبررات حقيقية، وذلك تزامنا مع حملات المقاطعة، التي ما زالت سارية ضد شركات يعتقد أنها "داعمة" لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وحسب صحيفة "هيسبريس"، أطلق المغاربة مرة حملة ضد السمك، وحملة أخرى ضد اللحوم الحمراء، والآن ضد الدجاج، الذي بلغ سعره نحو 30 درهما.
وذكرت الصحيفة في تقرير، أمس الخميس، أن "المواطنين الآن لا يشعرون بالكثير من الثقة تجاه المبررات، التي تدفع بها قطاعات عديدة رفعت الأسعار بشكل غير مقبول".

وأشارت إلى أن "المغاربة يعتبرون المقاطعة حلا سلميا وليست تحركا تخريبيا، بمعنى أنها تستمد مشروعيتها من الرغبة في تغيير قدر اقتصادي غير عادل وليس إنهاكا للاقتصاد الوطني".

حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
حملة توعوية في ليبيا بأهمية مقاطعة المنتجات الداعمة للحرب في قطاع غزة... صور
14 يونيو, 10:25 GMT
ووفقا للتقرير، فإن "هذه الوسيلة تستطيع إحداث ضغط سيفضي إلى رد الفعل، أي إلى تغيير، وهو سلوك ليس مغربيا، بل تعتمده أيضاً شعوب دول عربية ومغاربية وغيرها".
وذكّر التقرير بحملات المقاطعة، التي تتخذها الشعوب العربية ضد الشركات التي تعتبرها حليفة لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة أن "المقاطعة سلاح من لا سلاح له، وهو احتجاج تحتم اللجوء إليه بعيداً عن منطق الاستفزاز والابتزاز".
كما شددت الصحيفة على ضرورة إخراج الأمن الغذائي للمغاربة من دائرة المصالح الاقتصادية الضيقة لقطاع معين، مضيفة أن "الدولة ستدفع ثمن ذلك أضعافا إذا ظهرت أمراض متصلة بسوء التغذية، وستصبح هناك كلفة إضافية لا جدوى منها نتيجة تحركات اقتصادية غير مدروسة".
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