https://sarabic.ae/20240816/ضابط-استخبارات-بريطاني-يكشف-عن-مركز-غير-مرئي-يتحكم-في-السلطة-الأمريكية-1091796906.html

ضابط استخبارات بريطاني يكشف عن "مركز غير مرئي" يتحكم في السلطة الأمريكية

ضابط استخبارات بريطاني يكشف عن "مركز غير مرئي" يتحكم في السلطة الأمريكية

سبوتنيك عربي

أفاد العميل السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني (إم آي 6)، أليستر كروك، بأنه يوجد على رأس الحزب الديمقراطي الأمريكي "مركز قيادة غير مرئي" يمكنه إزالة زعيم... 16.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-16T05:02+0000

2024-08-16T05:02+0000

2024-08-16T05:02+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال كروك، في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "بالنسبة للحزب الديمقراطي الأمريكي... وراء كل شيء هناك مركز قيادة غير مرئي لنا. لقد أصبح الرئيس شخصية اسمية بحتة... ونتيجة لانقلاب، يمكن الإطاحة بزعيم اسمي واحد، وبعد ذلك تقوم وسائل الإعلام بتصعيد آخر يصبح الرئيس الاسمي الجديد".ووفقا له، يتميز هذا المركز بـ"التماسك الأيديولوجي الكامل"، ويحاول إخضاع جميع العمليات ليس فقط في الحزب، ولكن أيضا في المجتمع الأمريكي، من خلال فرض شعارات معينة على الناس.وأضاف كروك: "إنها نوع من عملية التحويل الكلي التي تستند، حرفيًا، إلى الإيماءات التي تثير نوعًا من الاستجابة العاطفية لدى الناس".وفي وقت سابق، أكدت تقارير أمريكية، أنه إذا فازت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإنها ستصبح فعلياً رهينة للرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والأزمات السياسية.ووفقا لصحيفة "أمريكان كونسيرفيتيف"، فإن هاريس ستكون رهينة لقرارات رعاتها ورؤساء الأقسام وقيادة الكونغرس، وستكتفي بالمشاهدة من الهامش، بلا حول ولا قوة.إعلام أمريكي: سيترك بايدن لخليفته بلدا مزقته الحرب

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