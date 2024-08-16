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https://sarabic.ae/20240816/ضابط-استخبارات-بريطاني-يكشف-عن-مركز-غير-مرئي-يتحكم-في-السلطة-الأمريكية-1091796906.html
ضابط استخبارات بريطاني يكشف عن "مركز غير مرئي" يتحكم في السلطة الأمريكية
ضابط استخبارات بريطاني يكشف عن "مركز غير مرئي" يتحكم في السلطة الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفاد العميل السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني (إم آي 6)، أليستر كروك، بأنه يوجد على رأس الحزب الديمقراطي الأمريكي "مركز قيادة غير مرئي" يمكنه إزالة زعيم... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T05:02+0000
2024-08-16T05:02+0000
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وقال كروك، في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "بالنسبة للحزب الديمقراطي الأمريكي... وراء كل شيء هناك مركز قيادة غير مرئي لنا. لقد أصبح الرئيس شخصية اسمية بحتة... ونتيجة لانقلاب، يمكن الإطاحة بزعيم اسمي واحد، وبعد ذلك تقوم وسائل الإعلام بتصعيد آخر يصبح الرئيس الاسمي الجديد".ووفقا له، يتميز هذا المركز بـ"التماسك الأيديولوجي الكامل"، ويحاول إخضاع جميع العمليات ليس فقط في الحزب، ولكن أيضا في المجتمع الأمريكي، من خلال فرض شعارات معينة على الناس.وأضاف كروك: "إنها نوع من عملية التحويل الكلي التي تستند، حرفيًا، إلى الإيماءات التي تثير نوعًا من الاستجابة العاطفية لدى الناس".وفي وقت سابق، أكدت تقارير أمريكية، أنه إذا فازت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإنها ستصبح فعلياً رهينة للرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والأزمات السياسية.ووفقا لصحيفة "أمريكان كونسيرفيتيف"، فإن هاريس ستكون رهينة لقرارات رعاتها ورؤساء الأقسام وقيادة الكونغرس، وستكتفي بالمشاهدة من الهامش، بلا حول ولا قوة.إعلام أمريكي: سيترك بايدن لخليفته بلدا مزقته الحرب
https://sarabic.ae/20240815/ترامب-يحذر-من-عواقب-فوز-هاريس-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-المقبلة-1091768320.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ضابط استخبارات بريطاني يكشف عن "مركز غير مرئي" يتحكم في السلطة الأمريكية

05:02 GMT 16.08.2024
© AP Photo / Andrew Harnikالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن
البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
أفاد العميل السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني (إم آي 6)، أليستر كروك، بأنه يوجد على رأس الحزب الديمقراطي الأمريكي "مركز قيادة غير مرئي" يمكنه إزالة زعيم وتثبيت آخر، بحسب قوله.
وقال كروك، في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "بالنسبة للحزب الديمقراطي الأمريكي... وراء كل شيء هناك مركز قيادة غير مرئي لنا. لقد أصبح الرئيس شخصية اسمية بحتة... ونتيجة لانقلاب، يمكن الإطاحة بزعيم اسمي واحد، وبعد ذلك تقوم وسائل الإعلام بتصعيد آخر يصبح الرئيس الاسمي الجديد".

وأوضح العميل السابق أن "مركز القيادة" عبارة عن تكتل قوي للحزب الديمقراطي والمنظمات غير الحكومية القريبة منه ووسائل الإعلام والعالم المالي.

ووفقا له، يتميز هذا المركز بـ"التماسك الأيديولوجي الكامل"، ويحاول إخضاع جميع العمليات ليس فقط في الحزب، ولكن أيضا في المجتمع الأمريكي، من خلال فرض شعارات معينة على الناس.
وأضاف كروك: "إنها نوع من عملية التحويل الكلي التي تستند، حرفيًا، إلى الإيماءات التي تثير نوعًا من الاستجابة العاطفية لدى الناس".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
ترامب يحذر من عواقب فوز هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة
أمس, 10:26 GMT
وفي وقت سابق، أكدت تقارير أمريكية، أنه إذا فازت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإنها ستصبح فعلياً رهينة للرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والأزمات السياسية.

وأشارت التقارير إلى أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، برفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية، جاء متأثرا بقوى حزبية سابقة والجهات المانحة والنخب البرلمانية، والتي لعبت فيها بيلوسي، دورا كبيرا.

ووفقا لصحيفة "أمريكان كونسيرفيتيف"، فإن هاريس ستكون رهينة لقرارات رعاتها ورؤساء الأقسام وقيادة الكونغرس، وستكتفي بالمشاهدة من الهامش، بلا حول ولا قوة.
إعلام أمريكي: سيترك بايدن لخليفته بلدا مزقته الحرب
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