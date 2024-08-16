https://sarabic.ae/20240816/مسؤول-ليبي-لـسبوتنيك-السيول-قطعت-الاتصالات-والكهرباء-عن-مناطق-كاملة-جنوب-غربي-البلاد-1091808384.html

مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": السيول قطعت الاتصالات والكهرباء عن مناطق كاملة جنوب غربي البلاد

مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": السيول قطعت الاتصالات والكهرباء عن مناطق كاملة جنوب غربي البلاد

سبوتنيك عربي

شهدت مناطق جنوب غربي ليبيا القريبة من الحدود الليبية الجزائرية، صباح اليوم الجمعة، أمطاراً وسيولاً قوية تسببت في غرق أغلب مناطق الجنوب الغربي الليبي، وقد غمرت... 16.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-16T10:14+0000

2024-08-16T10:14+0000

2024-08-16T10:14+0000

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ولم تسجل أي وفيات حتى هذه اللحظة وأغلب الخسائر هي خسائر مادية فقط، وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أكد حسن عثمان، المتحدث الرسمي باسم غرفة الطوارئ بمدينة غات القريبة من الحدود الليبية الجزائرية، أن "مناطق غات بدءا من منطقة العوينات إلى إيسين، شهدت أمطارا متفاوتة وكانت غزيرة جداً على منطقة تهالة، سبب تدفق هذه الأمطار والسيول تجمعا كبير للمياه في مدينة تهالة وغمرت أجزاء كبيرة من الأحياء السكنية شرق تهالة".ولفت عثمان إلى أن "الاتصالات والكهرباء قُطعت عن المناطق بالكامل، وهناك مساعي كبيرة بأن تعود للخدمة في أسرع وقت"، كما يأمل عثمان أن "تمر هذه العاصفة المدارية على خير".وأكد المسؤول الليبي بأن "فرق الإنقاذ والقوات المسلحة نجحت في إجلاء العائلات العالقة بالأحياء السكنية، التي غمرتها المياه"، مؤكدًا بأن "منسوب المياه لم يكن مرتفعا مما ساعد في إخلاء المنطقة من العائلات".وأوضح عثمان أن "الوضع في مدينة غات مستقر جزئيا، حيث لم تشهد المدينة سيولا كبيرة مقارنة بالمناطق التي بجانبها. هناك بعض السيول في المناطق القريبة من الحدود الجزائرية"، وأضاف أن "الأمطار لاتزال مستمرة لليومين القادمين".وفي وقت سابق، أعلنت غرفة عمليات الجنوب بجهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، اليوم الجمعة، عن وفاة 3 أطفال نتيجة السيول، التي اجتاحت منطقة تهالة جنوب غربي البلاد.وأكدت الغرفة في بيان: "تواصل فرق الإنقاذ عملها في محاولة للوصول إلى جميع المتضررين، وتقديم المساعدة اللازمة في ظل الظروف الجوية القاسية التي تمر بها المنطقة".وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، حالة الطوارئ بسبب الظروف الجوية القاسية التي تعصف بمدينة غات والمناطق المجاورة لها، مشيرةً إلى توجيه آليات الدفع الرباعي نحو المدينة لتقديم الدعم الضروري.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مركز سبها الطبي في حالة الطوارئ استعدادا لأي طارئ، مع تكليف لجان طبية وإدارية بالتعامل مع الوضع. ودعت إدارة المركز جميع العاملين إلى بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات الطبية للمتضررين.وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف متزايدة من استمرار هطول الأمطار وتزايد منسوب المياه في الشوارع والأحياء.وتواجه مدينة غات الواقعة في جنوب غرب ليبيا، ظروفًا جوية قاسية بعد نشوب عواصف رملية وهطول أمطار غزيرة تسببت في سيول وفيضانات أدت إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية وعزل بعض المناطق.

https://sarabic.ae/20240814/جهاز-الإسعاف-الليبي-يعلن-حالة-الطوارئ-في-فروعه-جنوبي-البلاد-1091744220.html

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