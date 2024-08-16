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https://sarabic.ae/20240816/مسؤول-ليبي-لـسبوتنيك-السيول-قطعت-الاتصالات-والكهرباء-عن-مناطق-كاملة-جنوب-غربي-البلاد-1091808384.html
مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": السيول قطعت الاتصالات والكهرباء عن مناطق كاملة جنوب غربي البلاد
مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": السيول قطعت الاتصالات والكهرباء عن مناطق كاملة جنوب غربي البلاد
سبوتنيك عربي
شهدت مناطق جنوب غربي ليبيا القريبة من الحدود الليبية الجزائرية، صباح اليوم الجمعة، أمطاراً وسيولاً قوية تسببت في غرق أغلب مناطق الجنوب الغربي الليبي، وقد غمرت... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T10:14+0000
2024-08-16T10:14+0000
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ولم تسجل أي وفيات حتى هذه اللحظة وأغلب الخسائر هي خسائر مادية فقط، وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أكد حسن عثمان، المتحدث الرسمي باسم غرفة الطوارئ بمدينة غات القريبة من الحدود الليبية الجزائرية، أن "مناطق غات بدءا من منطقة العوينات إلى إيسين، شهدت أمطارا متفاوتة وكانت غزيرة جداً على منطقة تهالة، سبب تدفق هذه الأمطار والسيول تجمعا كبير للمياه في مدينة تهالة وغمرت أجزاء كبيرة من الأحياء السكنية شرق تهالة".ولفت عثمان إلى أن "الاتصالات والكهرباء قُطعت عن المناطق بالكامل، وهناك مساعي كبيرة بأن تعود للخدمة في أسرع وقت"، كما يأمل عثمان أن "تمر هذه العاصفة المدارية على خير".وأكد المسؤول الليبي بأن "فرق الإنقاذ والقوات المسلحة نجحت في إجلاء العائلات العالقة بالأحياء السكنية، التي غمرتها المياه"، مؤكدًا بأن "منسوب المياه لم يكن مرتفعا مما ساعد في إخلاء المنطقة من العائلات".وأوضح عثمان أن "الوضع في مدينة غات مستقر جزئيا، حيث لم تشهد المدينة سيولا كبيرة مقارنة بالمناطق التي بجانبها. هناك بعض السيول في المناطق القريبة من الحدود الجزائرية"، وأضاف أن "الأمطار لاتزال مستمرة لليومين القادمين".وفي وقت سابق، أعلنت غرفة عمليات الجنوب بجهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، اليوم الجمعة، عن وفاة 3 أطفال نتيجة السيول، التي اجتاحت منطقة تهالة جنوب غربي البلاد.وأكدت الغرفة في بيان: "تواصل فرق الإنقاذ عملها في محاولة للوصول إلى جميع المتضررين، وتقديم المساعدة اللازمة في ظل الظروف الجوية القاسية التي تمر بها المنطقة".وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، حالة الطوارئ بسبب الظروف الجوية القاسية التي تعصف بمدينة غات والمناطق المجاورة لها، مشيرةً إلى توجيه آليات الدفع الرباعي نحو المدينة لتقديم الدعم الضروري.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مركز سبها الطبي في حالة الطوارئ استعدادا لأي طارئ، مع تكليف لجان طبية وإدارية بالتعامل مع الوضع. ودعت إدارة المركز جميع العاملين إلى بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات الطبية للمتضررين.وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف متزايدة من استمرار هطول الأمطار وتزايد منسوب المياه في الشوارع والأحياء.وتواجه مدينة غات الواقعة في جنوب غرب ليبيا، ظروفًا جوية قاسية بعد نشوب عواصف رملية وهطول أمطار غزيرة تسببت في سيول وفيضانات أدت إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية وعزل بعض المناطق.
https://sarabic.ae/20240814/جهاز-الإسعاف-الليبي-يعلن-حالة-الطوارئ-في-فروعه-جنوبي-البلاد-1091744220.html
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حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار المناخ في العالم
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار المناخ في العالم

مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": السيول قطعت الاتصالات والكهرباء عن مناطق كاملة جنوب غربي البلاد

10:14 GMT 16.08.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYأمطار وسيول في ليبيا
أمطار وسيول في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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حصري
شهدت مناطق جنوب غربي ليبيا القريبة من الحدود الليبية الجزائرية، صباح اليوم الجمعة، أمطاراً وسيولاً قوية تسببت في غرق أغلب مناطق الجنوب الغربي الليبي، وقد غمرت المياه منطقة تهالة، ما سبب في نزوح عدد كبير من العائلات العالقة بعد أن غمرت المياه منازلهم.
ولم تسجل أي وفيات حتى هذه اللحظة وأغلب الخسائر هي خسائر مادية فقط، وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أكد حسن عثمان، المتحدث الرسمي باسم غرفة الطوارئ بمدينة غات القريبة من الحدود الليبية الجزائرية، أن "مناطق غات بدءا من منطقة العوينات إلى إيسين، شهدت أمطارا متفاوتة وكانت غزيرة جداً على منطقة تهالة، سبب تدفق هذه الأمطار والسيول تجمعا كبير للمياه في مدينة تهالة وغمرت أجزاء كبيرة من الأحياء السكنية شرق تهالة".
ولفت عثمان إلى أن "الاتصالات والكهرباء قُطعت عن المناطق بالكامل، وهناك مساعي كبيرة بأن تعود للخدمة في أسرع وقت"، كما يأمل عثمان أن "تمر هذه العاصفة المدارية على خير".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYأمطار وسيول في ليبيا
أمطار وسيول في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
أمطار وسيول في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأكد المسؤول الليبي بأن "فرق الإنقاذ والقوات المسلحة نجحت في إجلاء العائلات العالقة بالأحياء السكنية، التي غمرتها المياه"، مؤكدًا بأن "منسوب المياه لم يكن مرتفعا مما ساعد في إخلاء المنطقة من العائلات".
وأوضح عثمان أن "الوضع في مدينة غات مستقر جزئيا، حيث لم تشهد المدينة سيولا كبيرة مقارنة بالمناطق التي بجانبها. هناك بعض السيول في المناطق القريبة من الحدود الجزائرية"، وأضاف أن "الأمطار لاتزال مستمرة لليومين القادمين".
وفي وقت سابق، أعلنت غرفة عمليات الجنوب بجهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، اليوم الجمعة، عن وفاة 3 أطفال نتيجة السيول، التي اجتاحت منطقة تهالة جنوب غربي البلاد.
وأكدت الغرفة في بيان: "تواصل فرق الإنقاذ عملها في محاولة للوصول إلى جميع المتضررين، وتقديم المساعدة اللازمة في ظل الظروف الجوية القاسية التي تمر بها المنطقة".
آثار الدمار الناتج عن إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
في ليبيا... أهوال لا توصف
جهاز الإسعاف الليبي يعلن حالة الطوارئ في فروعه جنوبي البلاد
14 أغسطس, 16:21 GMT
وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، حالة الطوارئ بسبب الظروف الجوية القاسية التي تعصف بمدينة غات والمناطق المجاورة لها، مشيرةً إلى توجيه آليات الدفع الرباعي نحو المدينة لتقديم الدعم الضروري.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مركز سبها الطبي في حالة الطوارئ استعدادا لأي طارئ، مع تكليف لجان طبية وإدارية بالتعامل مع الوضع. ودعت إدارة المركز جميع العاملين إلى بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات الطبية للمتضررين.
وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف متزايدة من استمرار هطول الأمطار وتزايد منسوب المياه في الشوارع والأحياء.
وتواجه مدينة غات الواقعة في جنوب غرب ليبيا، ظروفًا جوية قاسية بعد نشوب عواصف رملية وهطول أمطار غزيرة تسببت في سيول وفيضانات أدت إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية وعزل بعض المناطق.
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