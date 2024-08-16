موسكو تعلن عن تغييرات في قواعد تقديم مستندات الحصول على التأشيرة الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:03 GMT
31 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ستبقى الحرب الأوكرانية نقطة استنزاف وابتزاز لجميع الأطراف إذا لم تنتقل إلى داخل أمريكا نفسها
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:33 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استمرار عقد مباحثات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة.. والرئيس الفلسطيني يقرر التوجه إلى القطاع
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240816/موسكو-تعلن-عن-تغييرات-في-قواعد-تقديم-مستندات-الحصول-على-التأشيرة-الروسية--1091814813.html
موسكو تعلن عن تغييرات في قواعد تقديم مستندات الحصول على التأشيرة الروسية
موسكو تعلن عن تغييرات في قواعد تقديم مستندات الحصول على التأشيرة الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، عن إجراء تغييرات في قواعد تقديم المستندات للحصول على تأشيرة الدخول إلى روسيا... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T13:03+0000
2024-08-16T13:03+0000
مجتمع
منوعات
روسيا
فيزا
تأشيرة
نظام تأشيرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059369791_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9fff65c2d396cdaaec8c02aa0f333804.jpg
جاء هذا الإعلان في مقابلة للمتحدثة باسم الخارجية الروسية مع وكالة "سبوتنيك"، وقالت زاخاروفا: "من الممكن لموظفي البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الروسية إجراء مقابلة شخصية مع مواطن أجنبي في مرحلة مراجعة وثائق التأشيرة الخاصة به".وأضافت: "هذا سيجعل من الممكن تحديد الأشخاص الذين تعتبر إقامتهم على الأراضي الروسية غير مرغوب فيها بشكل أكثر فعالية، فضلاً عن التحكم في دخول مواطني الدول، التي تشكل خطرا متزايدا للهجرة أو تتميز بوضع اجتماعي وسياسي غير مستقر".وتابعت: "في المقابل، يمكن لطالب التأشيرة تقديم مستندات إضافية مثل نسخ من الدعوات والعقود وتصاريح العمل وخطابات الضمان وتذكرة العودة، وكذلك تأكيد أن لديه ما يكفي من المال للبقاء في روسيا".تهدف هذه التدابير إلى حماية مصالح مقدم الطلب نفسه، وتحسين عملية التحقق من صحة المعلومات المقدمة، وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع استخدام الأراضي الروسية للدخول غير القانوني إلى البلدان المجاورة.بالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن الأجانب الآن من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة روسية في دولة ثالثة إلا إذا كان لديهم تصريح بالإقامة فيها لأكثر من 180 يومًا، وفي السابق كانت هذه الفترة 90 يومًا.وكما أوضحت زاخاروفا، فإن تشريعات الهجرة في بعض البلدان تسمح الآن بالإقامة المؤقتة المستمرة للأجانب لمدة تصل إلى 180 يومًا، وهذا يخلق تفضيلات غير مرغوب فيها لمواطني الدول، التي ترفض إصدار تأشيرات للروس في بلدان ثالثة.وأوضحت زاخاروفا أن هذا الشرط لا ينطبق على الأجانب الذين يتقدمون للحصول على تأشيرة عبور في دولة ثالثة.ووافقت الحكومة الروسية، يوم أمس الخميس، على قرار بهذه التغييرات، وكما أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، فقد ألغت هذه الوثيقة بعض الثغرات في التنظيم القانوني للتحقق مما إذا كانت الأغراض المعلنة للأجنبي للسفر إلى روسيا وشروط الإقامة فيها تتوافق مع نواياه الحقيقية عند النظر في مسألة إصدار تأشيرة له (فيزا).زيادة نسبة منح التأشيرات للمغاربة... ما وراء الخطوة الفرنسية؟دولة عربية ضمن أفضل 10 جوزات سفر في العالم لعام 2024
https://sarabic.ae/20240801/روسيا-انتهاكات-واشنطن-مستمرة-من-خلال-رفض-منح-تأشيرات-للدبلوماسيين--1091329123.html
https://sarabic.ae/20240429/واشنطن-ترفض-منح-التأشيرة-لمبعوث-روسي-للمشاركة-باجتماع-تابع-للأمم-المتحدة-1088390465.html
https://sarabic.ae/20240319/روسيا-تدرس-ضم-مصر-إلى-قائمة-الدول-المتاح-لمواطنيها-الحصول-على-تأشيرة-إلكترونية-لزيارتها-1087179825.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059369791_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6211d1069548b07009cae85f99702382.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, روسيا, فيزا, تأشيرة, نظام تأشيرة
منوعات, روسيا, فيزا, تأشيرة, نظام تأشيرة

موسكو تعلن عن تغييرات في قواعد تقديم مستندات الحصول على التأشيرة الروسية

13:03 GMT 16.08.2024
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© Sputnik . Vitaly Belousov
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، عن إجراء تغييرات في قواعد تقديم المستندات للحصول على تأشيرة الدخول إلى روسيا الاتحادية.
جاء هذا الإعلان في مقابلة للمتحدثة باسم الخارجية الروسية مع وكالة "سبوتنيك"، وقالت زاخاروفا: "من الممكن لموظفي البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الروسية إجراء مقابلة شخصية مع مواطن أجنبي في مرحلة مراجعة وثائق التأشيرة الخاصة به".
وأضافت: "هذا سيجعل من الممكن تحديد الأشخاص الذين تعتبر إقامتهم على الأراضي الروسية غير مرغوب فيها بشكل أكثر فعالية، فضلاً عن التحكم في دخول مواطني الدول، التي تشكل خطرا متزايدا للهجرة أو تتميز بوضع اجتماعي وسياسي غير مستقر".
وتابعت: "في المقابل، يمكن لطالب التأشيرة تقديم مستندات إضافية مثل نسخ من الدعوات والعقود وتصاريح العمل وخطابات الضمان وتذكرة العودة، وكذلك تأكيد أن لديه ما يكفي من المال للبقاء في روسيا".
قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
روسيا: انتهاكات واشنطن مستمرة من خلال رفض منح تأشيرات للدبلوماسيين
1 أغسطس, 16:54 GMT
وشددت زاخاروفا على أن "هذه التأكيدات تخضع لمراجعة إلزامية من قبل موظف قنصلي ويجب إدراجها في مجموعة وثائق التأشيرة للأجنبي".
تهدف هذه التدابير إلى حماية مصالح مقدم الطلب نفسه، وتحسين عملية التحقق من صحة المعلومات المقدمة، وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع استخدام الأراضي الروسية للدخول غير القانوني إلى البلدان المجاورة.
مبنى الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
واشنطن ترفض منح تأشيرة لمبعوث روسي للمشاركة باجتماع تابع للأمم المتحدة
29 أبريل, 21:24 GMT
بالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن الأجانب الآن من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة روسية في دولة ثالثة إلا إذا كان لديهم تصريح بالإقامة فيها لأكثر من 180 يومًا، وفي السابق كانت هذه الفترة 90 يومًا.
وكما أوضحت زاخاروفا، فإن تشريعات الهجرة في بعض البلدان تسمح الآن بالإقامة المؤقتة المستمرة للأجانب لمدة تصل إلى 180 يومًا، وهذا يخلق تفضيلات غير مرغوب فيها لمواطني الدول، التي ترفض إصدار تأشيرات للروس في بلدان ثالثة.
تأشيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
روسيا تدرس ضم مصر إلى قائمة الدول المتاح لمواطنيها الحصول على تأشيرة إلكترونية لزيارتها
19 مارس, 16:03 GMT

وأضافت زاخاروفا: "نحن لا نستبعد إمكانية الاستخدام غير العادل لقواعد الهجرة المذكورة لدولة ثالثة للحصول على تأشيرات روسية لمواطني الدول الأجنبية، التي تشكل خطرًا متزايدًا للهجرة أو تتميز بوضع اجتماعي وسياسي غير مستقر، من أجل تعقيد الظروف، لإجراء أنشطة التحقق لتحديد المعلومات حول التورط المحتمل في أنشطة متطرفة أو إرهابية".

وأوضحت زاخاروفا أن هذا الشرط لا ينطبق على الأجانب الذين يتقدمون للحصول على تأشيرة عبور في دولة ثالثة.
ووافقت الحكومة الروسية، يوم أمس الخميس، على قرار بهذه التغييرات، وكما أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، فقد ألغت هذه الوثيقة بعض الثغرات في التنظيم القانوني للتحقق مما إذا كانت الأغراض المعلنة للأجنبي للسفر إلى روسيا وشروط الإقامة فيها تتوافق مع نواياه الحقيقية عند النظر في مسألة إصدار تأشيرة له (فيزا).
زيادة نسبة منح التأشيرات للمغاربة... ما وراء الخطوة الفرنسية؟
دولة عربية ضمن أفضل 10 جوزات سفر في العالم لعام 2024
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تقدم في اليوم الأول من مفاوضات وقف إطلاق النار05:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала