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واشنطن: نحن بوضع جيد في جميع أنحاء المنطقة للدفاع عن إسرائيل وحماية المرافق الأمريكية
واشنطن: نحن بوضع جيد في جميع أنحاء المنطقة للدفاع عن إسرائيل وحماية المرافق الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وزيرها، لويد أوستن، ناقش مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، "عدم الاستقرار الإقليمي، والخطر المتزايد للتصعيد من... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T15:42+0000
2024-08-16T15:42+0000
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كما أبلغ أوستن غالانت أن "أمريكا تواصل مراقبة التخطيط للهجوم من إيران ووكلائها، وأنها في وضع جيد في جميع أنحاء المنطقة للدفاع عن إسرائيل، وحماية الأفراد والمرافق الأمريكية"، وفقا لبيان من الوزارة.وأضاف البيان أن "وزير الدفاع الأمريكي ناقش مع نظيره الإسرائيلي، التقدم المحرز نحو تأمين وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع المحتجزين، بما في ذلك 8 أمريكيين، تحتجزهم حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة".وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن "الانتقام من إسرائيل" سيكون عبر سيناريو جديد ومفاجئ، ردا على اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران.
https://sarabic.ae/20240812/الدفاع-الأمريكية-ترسل-غواصة-صواريخ-موجهة-إلى-الشرق-الأوسط-وسط-تصاعد-التوترات-1091634850.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

واشنطن: نحن بوضع جيد في جميع أنحاء المنطقة للدفاع عن إسرائيل وحماية المرافق الأمريكية

15:42 GMT 16.08.2024
© AP Photo / Cliff Owenوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
© AP Photo / Cliff Owen
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وزيرها، لويد أوستن، ناقش مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، "عدم الاستقرار الإقليمي، والخطر المتزايد للتصعيد من إيران و"حزب الله" اللبناني والجماعات المدعومة من إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، وفق البيان.
كما أبلغ أوستن غالانت أن "أمريكا تواصل مراقبة التخطيط للهجوم من إيران ووكلائها، وأنها في وضع جيد في جميع أنحاء المنطقة للدفاع عن إسرائيل، وحماية الأفراد والمرافق الأمريكية"، وفقا لبيان من الوزارة.
وأضاف البيان أن "وزير الدفاع الأمريكي ناقش مع نظيره الإسرائيلي، التقدم المحرز نحو تأمين وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع المحتجزين، بما في ذلك 8 أمريكيين، تحتجزهم حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة".
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الدفاع الأمريكية ترسل غواصة صواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات
12 أغسطس, 06:20 GMT
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن "الانتقام من إسرائيل" سيكون عبر سيناريو جديد ومفاجئ، ردا على اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران.
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