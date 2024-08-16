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وزير الخارجية الصومالي يوضح مزايا الاتفاق العسكري مع مصر
وزير الخارجية الصومالي يوضح مزايا الاتفاق العسكري مع مصر
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الشؤون الخارجية الصومالي، أحمد فقي، مزايا الاتفاق العسكري الذي وقعته بلاده مع مصر في إطار تطوير العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T14:15+0000
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وصرح فقي عبر منصة "إكس" قائلا إن الاتفاق العسكري مع مصر من شأنه تمكين القوات المسلحة الصومالية من حماية سيادتها "بفاعلية أكبر".ولفت الوزير الصومالي إلى أن الاتفاق جاء في توقيت مثالي ليعزز بشكل كبير الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الارتقاء بقدرات القوات المسلحة الصومالية، مما يمكنها من الدفاع عن الوطن وحماية سيادتها بفاعلية أكبر.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد رفض بلاده لأي تدخل في شؤون الصومال، مؤكدا موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، حسبما ذكر أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم الأربعاء، في قصر الاتحادية، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، خلال زيارته الرسمية لمصر لعدة أيام، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".شهد اللقاء عقد جلسة مباحثات بين الرئيسين تم خلالها تأكيد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والصومال، والحرص المشترك على تدعيمها على مختلف الأصعدة، والبناء على نتائج زيارة الرئيس الصومالي الأخيرة لمصر في يناير/ كانون الثاني الماضي.ورحب السيسي ومحمود بالخطوات المتبادلة لتعميق التعاون الثنائي، والتي جاء من بينها إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقدشيو، وافتتاح المقرر الجديد للسفارة المصرية في العاصمة الصومالية مقدشيو، فضلًا عن التوقيع - خلال زيارة الرئيس الصومالي لمصر - على بروتوكول التعاون العسكري بين الدولتين.
https://sarabic.ae/20240728/تركيا-ترسل-قوات-عسكرية-إلى-الصومال-معلومات-عن-جيشي-البلدين-1091202987.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الصومال, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الصومال, الأخبار

وزير الخارجية الصومالي يوضح مزايا الاتفاق العسكري مع مصر

14:15 GMT 16.08.2024
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehمقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو
مقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
تابعنا عبر
ذكر وزير الشؤون الخارجية الصومالي، أحمد فقي، مزايا الاتفاق العسكري الذي وقعته بلاده مع مصر في إطار تطوير العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين.
وصرح فقي عبر منصة "إكس" قائلا إن الاتفاق العسكري مع مصر من شأنه تمكين القوات المسلحة الصومالية من حماية سيادتها "بفاعلية أكبر".
ولفت الوزير الصومالي إلى أن الاتفاق جاء في توقيت مثالي ليعزز بشكل كبير الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الارتقاء بقدرات القوات المسلحة الصومالية، مما يمكنها من الدفاع عن الوطن وحماية سيادتها بفاعلية أكبر.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد رفض بلاده لأي تدخل في شؤون الصومال، مؤكدا موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، حسبما ذكر أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
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جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم الأربعاء، في قصر الاتحادية، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، خلال زيارته الرسمية لمصر لعدة أيام، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".
شهد اللقاء عقد جلسة مباحثات بين الرئيسين تم خلالها تأكيد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والصومال، والحرص المشترك على تدعيمها على مختلف الأصعدة، والبناء على نتائج زيارة الرئيس الصومالي الأخيرة لمصر في يناير/ كانون الثاني الماضي.
ورحب السيسي ومحمود بالخطوات المتبادلة لتعميق التعاون الثنائي، والتي جاء من بينها إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقدشيو، وافتتاح المقرر الجديد للسفارة المصرية في العاصمة الصومالية مقدشيو، فضلًا عن التوقيع - خلال زيارة الرئيس الصومالي لمصر - على بروتوكول التعاون العسكري بين الدولتين.
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