https://sarabic.ae/20240816/وزير-الخارجية-المصري-ندين-أي-مساس-بسيادة-لبنان-وحقوق-الفلسطينيين-لب-أمن-المنطقة-1091821724.html

وزير الخارجية المصري: ندين أي مساس بسيادة لبنان... وحقوق الفلسطينيين لب أمن المنطقة

وزير الخارجية المصري: ندين أي مساس بسيادة لبنان... وحقوق الفلسطينيين لب أمن المنطقة

سبوتنيك عربي

صرح بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، بأن مصر تدين أي مساس بأمن لبنان، وأن استرداد الفلسطينيين لحقوقهم يعتبر لب الأمن... 16.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-16T14:49+0000

2024-08-16T14:49+0000

2024-08-16T14:49+0000

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ونقلت بوابة "الأهرام" عن الوزير المصري تصريحاته التي أدلى بها في أثناء زيارته الرسمية التي أجراها اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت، أكد خلالها أن مصر تبذل جهودا حثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأوضح عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني في بيروت، أن مصر تؤكد دائما على إدانة أي فعل يمس سيادة لبنان، كما أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية وتؤكد أن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه هو لب تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.وأعرب عبد العاطي عن قلقه من أن يكون هناك انعكاسات للأزمات العديدة تمر بها المنطقة على استقرار لبنان، مشيرا إلى أن مصر تدعم تنفيذ القرار 1701 وتؤكد على أهمية تنفيذه من كل الأطراف وليس من لبنان فقط.وجدد وزير الخارجية المصري، المطالبة بـ"وقف العدوان على غزة ووقف قتل المدنيين هناك حتى يتم وقف التصعيد بالمنطقة"، مؤكدا المساعي المصرية مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة يحول دون حرب واسعة.في سياق متصل، أكدت قطر ومصر وأمريكا، اليوم الجمعة، أن كبار المسؤولين من حكوماتها سيجتمعون مرة أخرى في العاصمة المصرية القاهرة بشأن وقف النار في قطاع غزة، قبل نهاية الأسبوع المقبل، معربة عن أمل التوصل لاتفاق وفق الشروط الحالية المطروحة، جاء ذلك في بيان مصري قطري أمريكي مشترك، وفقا لوزارة الخارجية القطرية.وذكر البيان، أنه "على مدى الـ48 ساعة الماضية في الدوحة، انخرط كبار المسؤولين من حكوماتنا في محادثات مكثفة كوسطاء بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين. كانت هذه المحادثات جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية".وتابع أنه "في وقت سابق اليوم الجمعة في الدوحة، قدمت أمريكا بدعم من قطر ومصر لكلا الطرفين اقتراحا يقلص الفجوات بينهما، ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في 31 مايو/ أيار 2024 وقرار مجلس الأمن رقم 2735، ويبني هذا الاقتراح على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق".وأضاف أن "كبار المسؤولين من حكوماتنا سيجتمعون مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل، آملين التوصل إلى اتفاق وفقا للشروط المطروحة اليوم".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 40 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

https://sarabic.ae/20240816/وزير-الخارجية-الصومالي-يوضح-مزايا-الاتفاق-العسكري-مع-مصر--1091819440.html

https://sarabic.ae/20240814/مصر-وأمريكا-تبحثان-جهود-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1091744042.html

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