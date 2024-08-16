https://sarabic.ae/20240816/وزير-الخارجية-المصري-يزور-لبنان-في-إطار-جهود-خفض-التصعيد-في-المنطقة-صور-وفيديو-1091812610.html

وزير الخارجية المصري يزور لبنان في إطار جهود خفض التصعيد في المنطقة... صور وفيديو

وزير الخارجية المصري يزور لبنان في إطار جهود خفض التصعيد في المنطقة... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

وصل وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في إطار تقديم الدعم للبنان، في خضم الأحداث الجارية التي يمر بها، والعمل... 16.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-16T11:32+0000

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وبحسب بيان الخارجية المصرية، استهل عبد العاطي زيارته لبيروت بلقاء مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.وخلال اللقاء، بحث الجانبان جهود وقف التصعيد ومساعي إقرار التهدئة وتغليب مصلحة لبنان وشعبه.ومن المقرر أيضا أن يلتقي وزير الخارجية المصري، برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب.كما سيقوم عبد العاطي بزيارة المستشفى الميداني المصري، وجامعة بيروت العربية، فضلاً عن تفقد مقر السفارة المصرية بالعاصمة بيروت، بحسب البيان.وما زالت أصداء اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري في "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، تلقي بظلالها على الساحة السياسة في الشرق الأوسط، إذ توعد كل من إيران و"حزب الله" برد "حازم وقاس" على إسرائيل بعد عمليتي اغتيال شكر وهنية، في بيروت وطهران.

https://sarabic.ae/20240802/ميقاتي-يؤكد-حق-لبنان-في-الدفاع-عن-أرضه-وسيادته-بكل-الوسائل-ضد-إسرائيل-1091356712.html

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مصر, لبنان, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار