وزير الخارجية المصري يزور لبنان في إطار جهود خفض التصعيد في المنطقة... صور وفيديو
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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وصل وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في إطار تقديم الدعم للبنان، في خضم الأحداث الجارية التي يمر بها، والعمل على خفض وتيرة التصعيد المتزايدة التي تشهدها المنطقة.
وبحسب بيان الخارجية المصرية، استهل عبد العاطي زيارته لبيروت بلقاء مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبدالعاطي يستهل زيارته لبيروت بلقاء مع رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري .. زيارة في ظروف حرجة تؤكد على الدعم المصري الثابت والمساندة الدائمة للبنان الشقيق. اللقاء يستهدف التشاور حول جهود وقف التصعيد ومساعي إقرار التهدئة وتغليب مصلحة لبنان وشعبه الشقيق pic.twitter.com/N7Qo1IPBCX— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 16, 2024
وخلال اللقاء، بحث الجانبان جهود وقف التصعيد ومساعي إقرار التهدئة وتغليب مصلحة لبنان وشعبه.
ومن المقرر أيضا أن يلتقي وزير الخارجية المصري، برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب.
وخلال اللقاءات، سيتم مناقشة مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى والتقديرات تجاه التحديات المتزايدة، التي يواجهها لبنان في تلك المرحلة الدقيقة، والتشاور بشأن جهود خفض التصعيد في المنطقة.
2 أغسطس, 12:40 GMT
كما سيقوم عبد العاطي بزيارة المستشفى الميداني المصري، وجامعة بيروت العربية، فضلاً عن تفقد مقر السفارة المصرية بالعاصمة بيروت، بحسب البيان.
وما زالت أصداء اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري في "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، تلقي بظلالها على الساحة السياسة في الشرق الأوسط، إذ توعد كل من إيران و"حزب الله" برد "حازم وقاس" على إسرائيل بعد عمليتي اغتيال شكر وهنية، في بيروت وطهران.