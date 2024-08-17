https://sarabic.ae/20240817/الرئيس-الإيراني-أمريكا-تقف-على-رأس-التهديدات-الموجهة-ضد-بلادنا-وسنكون-قادرين-على-مواجهتها-1091838103.html
الرئيس الإيراني: أمريكا تقف على رأس التهديدات الموجهة ضد بلادنا وسنكون قادرين على مواجهتها
الرئيس الإيراني: أمريكا تقف على رأس التهديدات الموجهة ضد بلادنا وسنكون قادرين على مواجهتها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن هناك تهديدات موجهة ضد بلاده، مؤكدًا أن أمريكا على رأس هذه التهديدات. 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T07:50+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن بزشكيان، أكد في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإيراني، أن "إيران ستكون قادرة على مواجهة هذه التهديدات"، مطالبا بتفهم ومراعاة أوضاع البلاد من قبل أعضاء المجلس ومنح الثقة للتشكيلة الوزارية المقترحة بأكملها من أجل "بناء إيران الإسلامية".وأضاف: "الحكومة التي قدمتها إلى مجلس الشورى، هي حكومة وفاق وطني، وهذه الحكومة تتعلق بكل الشعب الإيراني وهي ملزمة بضمان حقوق المواطنة لجميع الإيرانيين وتعطي الأولوية للمصالح الوطنية".وتابع بزشكيان: "مهمة الحكومة الرابعة عشرة هي توفير وتأمين التعليم العادل والجيد لجميع الشعب، بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والمنطقة التي يعيشون فيها".وتسلم مجلس الشورى الإيراني، الأسبوع الماضي، قائمة أسماء الوزراء المقترحين من الرئيس مسعود بزشكيان، للتصويت على منحها الثقة.وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، تضم الحكومة 19 حقيبة، اختار فيها الرئيس بزشكيان، عباس عراقجي وزيرا للخارجية، وإسكندر مؤمني للداخلية، وعزيز نصير زاده للدفاع، وسيد إسماعيل خطيب للأمن.فيما ذكرت وكالة "إيلنا"، أن الرئيس عيّن أول امرأة في حكومته، إذ أصدر مرسوما بتعيين الدكتورة زهراء بهروز آذر، نائبة له لشؤون المرأة والأسرة.
https://sarabic.ae/20240812/المرشح-لمنصب-وزير-خارجية-إيران-ينأى-بنفسه-عن-عصابة-النيويوركيين-ويحدد-3-مهام-رئيسية-1091644011.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
الرئيس الإيراني: أمريكا تقف على رأس التهديدات الموجهة ضد بلادنا وسنكون قادرين على مواجهتها
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن هناك تهديدات موجهة ضد بلاده، مؤكدًا أن أمريكا على رأس هذه التهديدات.
وأفادت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، بأن بزشكيان، أكد في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإيراني، أن "إيران ستكون قادرة على مواجهة هذه التهديدات"، مطالبا بتفهم ومراعاة أوضاع البلاد من قبل أعضاء المجلس ومنح الثقة للتشكيلة الوزارية المقترحة بأكملها من أجل "بناء إيران الإسلامية".
وأضاف: "الحكومة التي قدمتها إلى مجلس الشورى، هي حكومة وفاق وطني، وهذه الحكومة تتعلق بكل الشعب الإيراني وهي ملزمة بضمان حقوق المواطنة لجميع الإيرانيين وتعطي الأولوية للمصالح الوطنية".
وتابع بزشكيان: "مهمة الحكومة الرابعة عشرة هي توفير وتأمين التعليم العادل والجيد لجميع الشعب، بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والمنطقة التي يعيشون فيها".
وتسلم مجلس الشورى الإيراني، الأسبوع الماضي، قائمة أسماء الوزراء المقترحين
من الرئيس مسعود بزشكيان، للتصويت على منحها الثقة.
وبحسب وكالة "تسنيم
" الإيرانية، تضم الحكومة 19 حقيبة، اختار فيها الرئيس بزشكيان، عباس عراقجي وزيرا للخارجية، وإسكندر مؤمني للداخلية، وعزيز نصير زاده للدفاع، وسيد إسماعيل خطيب للأمن.
فيما ذكرت وكالة "إيلنا
"، أن الرئيس عيّن أول امرأة في حكومته، إذ أصدر مرسوما بتعيين الدكتورة زهراء بهروز آذر، نائبة له لشؤون المرأة والأسرة.