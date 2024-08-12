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المرشح لمنصب وزير خارجية إيران ينأى بنفسه عن "عصابة النيويوركيين" ويحدد 3 مهام رئيسية
المرشح لمنصب وزير خارجية إيران ينأى بنفسه عن "عصابة النيويوركيين" ويحدد 3 مهام رئيسية
سبوتنيك عربي
كشف نائب في البرلمان الإيراني، أن عباس عراقجي، الذي رشحه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لمنصب وزير خارجية طهران، أعرب عن التزامه بالأهداف التي سعى لتحقيقها،... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T10:55+0000
2024-08-12T10:55+0000
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وأعطى المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، تفاصيل عن اجتماع عقدته اللجنة مع عراقجي، صباح اليوم الإثنين، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.وسيتولى عراقجي زمام الأمور في وزارة الخارجية الإيرانية، بمجرد فوزه بتصويت الثقة من البرلمان، خلال الأيام المقبلة.وأضاف النائب أن "وزير الخارجية الإيراني المقترح نأى بنفسه أيضا عن "عصابة النيويوركيين"، بحسب تعبيره.وأضاف رضائي أن "عراقجي أكد أيضا على ضرورة تنفيذ قانون مجلس النواب بشأن "العمل الاستراتيجي" لرفع العقوبات، وحماية المصالح الوطنية والالتزام به، عندما يتعلق الأمر بالمفاوضات مع الأجانب".وأضاف النائب أن "عباس عراقجي حدد 3 مهام رئيسية في قطاع السياسة الخارجية، وهي الحث على بذل الجهود لتحقيق المصالح الوطنية، وتعزيز الأمن القومي والقوة، والحفاظ على كرامة البلاد ومكانتها وتعزيزها".وكان عباس عراقجي، البالغ من العمر 61 عاما، نائبا لوزير الخارجية في إدارة الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، ولعب دورا رائدا في المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015.وكان عراقجي جنديا في الحرس الثوري الإيراني، خلال الحرب التي فرضها العراق على إيران، في ثمانينيات القرن الماضي، قبل انضمامه إلى وزارة الخارجية.
https://sarabic.ae/20240811/الرئيس-الإيراني-يعلن-قائمة-حكومته-الجديدة-عراقجي-للخارجية-وعزيز-ناصر-زاده-للدفاع-1091612261.html
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المرشح لمنصب وزير خارجية إيران ينأى بنفسه عن "عصابة النيويوركيين" ويحدد 3 مهام رئيسية

10:55 GMT 12.08.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREكبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، 2013
كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، 2013
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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كشف نائب في البرلمان الإيراني، أن عباس عراقجي، الذي رشحه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لمنصب وزير خارجية طهران، أعرب عن التزامه بالأهداف التي سعى لتحقيقها، عندما خدم في الحرس الثوري الإسلامي قبل سنوات.
وأعطى المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، تفاصيل عن اجتماع عقدته اللجنة مع عراقجي، صباح اليوم الإثنين، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.
وسيتولى عراقجي زمام الأمور في وزارة الخارجية الإيرانية، بمجرد فوزه بتصويت الثقة من البرلمان، خلال الأيام المقبلة.

وقال إبراهيم رضائي إن "عراقجي أوضح في جلسة اليوم الإثنين، أن نظرته الحالية للعالم تعكس الآراء التي كان يتبناها عندما خدم في الحرس الثوري الإسلامي قبل سنوات".

وأضاف النائب أن "وزير الخارجية الإيراني المقترح نأى بنفسه أيضا عن "عصابة النيويوركيين"، بحسب تعبيره.
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وأضاف رضائي أن "عراقجي أكد أيضا على ضرورة تنفيذ قانون مجلس النواب بشأن "العمل الاستراتيجي" لرفع العقوبات، وحماية المصالح الوطنية والالتزام به، عندما يتعلق الأمر بالمفاوضات مع الأجانب".
وأضاف النائب أن "عباس عراقجي حدد 3 مهام رئيسية في قطاع السياسة الخارجية، وهي الحث على بذل الجهود لتحقيق المصالح الوطنية، وتعزيز الأمن القومي والقوة، والحفاظ على كرامة البلاد ومكانتها وتعزيزها".
وكان عباس عراقجي، البالغ من العمر 61 عاما، نائبا لوزير الخارجية في إدارة الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، ولعب دورا رائدا في المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015.
وكان عراقجي جنديا في الحرس الثوري الإيراني، خلال الحرب التي فرضها العراق على إيران، في ثمانينيات القرن الماضي، قبل انضمامه إلى وزارة الخارجية.
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