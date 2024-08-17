المحكمة الإدارية التونسية تؤيد رفض ترشح المكي للانتخابات الرئاسية في البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:33 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استمرار عقد مباحثات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة.. والرئيس الفلسطيني يقرر التوجه إلى القطاع
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240817/المحكمة-الإدارية-التونسية-تؤيد-رفض-ترشح-المكي-للانتخابات-الرئاسية-في-البلاد-1091842992.html
المحكمة الإدارية التونسية تؤيد رفض ترشح المكي للانتخابات الرئاسية في البلاد
المحكمة الإدارية التونسية تؤيد رفض ترشح المكي للانتخابات الرئاسية في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم المحكمة الإدارية التونسية، فيصل بوقرة، اليوم السبت، أن المحكمة أيّدت رفض ملف ترشح عبد اللطيف المكي، لانتخابات الرئاسة التونسية المقرر... 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T11:31+0000
2024-08-17T11:31+0000
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/04/1085723777_203:0:1846:924_1920x0_80_0_0_3804010b1d8f304419d7fb753b188432.jpg
ونقل موقع "راديو موزاييك" عن بوقرة، قوله إن "الدوائر الاستئنافية المتعهدة بالطعون في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، صرحت اليوم بمنطوق ومآل القضية المتعلقة بأمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، وقضت في شأنها برفض الطعن أصلا".وأضاف المتحدث أن "دائرة استئنافية أخرى قضت يوم أمس الجمعة، برفض الطعن شكلا، وبالتالي لم تخض في أصل النزاع المعروض عليها".جاء ذلك بعدما أعلنت الحملة الانتخابية لعبد اللطيف المكي، الأسبوع الماضي، اعتزامها التوجه للقضاء، للطعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية رفضها ملف ترشح المكي للانتخابات الرئاسية.وتقدم للانتخابات الرئاسية التونسية 17 مترشحا، لم يقبل منهم سوى3، وذلك بسبب "وجود إخلالات ونقائص في ملفاتهم"؛ بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأثار هذا الرقم الذي وُصف بـ"الضئيل" موجة من الجدل في صفوف المتابعين للشأن السياسي في تونس، على اعتبار أنه الأضعف من بين المحطات الانتخابية، التي عرفتها البلاد في تاريخها الحديث.وجاء من بين أسباب الرفض كذلك انعدام التزكيات أو عدم استيفائها للشروط القانونية من حيث العدد المطلوب أو توزيعها على الدوائر التشريعية، كما أن التزكيات الشعبية الورقية غير متطابقة مع النموذج الإلكتروني من حيث الأسماء والترتيب والعدد الإضافي.أما بالنسبة لمن تمكنوا من جمع 10 آلاف تزكية، فقد فشلوا في توزيعها على الدوائر الانتخابية المفروضة حسب القانون، الذي ينص على تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.ومن بين الأسباب الأخرى لرفض بعض الملفات هو وجود خلل في شرط الجنسية وعدم إيداع الوصل المالي وعدم الاستظهار بالبطاقة عدد 3 (وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية).
https://sarabic.ae/20240817/ما-هي-إنعكاسات-تطور-الوضع-الأمني-في-ليبيا-على-تونس-1091837790.html
https://sarabic.ae/20240810/تونس-هيئة-الانتخابات-تقبل-3-مترشحين-فقط-للانتخابات-الرئاسية-1091607169.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/04/1085723777_408:0:1640:924_1920x0_80_0_0_d2b4d673159ad310a800373d0d678022.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار

المحكمة الإدارية التونسية تؤيد رفض ترشح المكي للانتخابات الرئاسية في البلاد

11:31 GMT 17.08.2024
© Sputnik . Sputnikالدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في تونس، 4 فبراير/ شباط 2024
الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في تونس، 4 فبراير/ شباط 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم المحكمة الإدارية التونسية، فيصل بوقرة، اليوم السبت، أن المحكمة أيّدت رفض ملف ترشح عبد اللطيف المكي، لانتخابات الرئاسة التونسية المقرر انطلاقها، في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ونقل موقع "راديو موزاييك" عن بوقرة، قوله إن "الدوائر الاستئنافية المتعهدة بالطعون في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، صرحت اليوم بمنطوق ومآل القضية المتعلقة بأمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، وقضت في شأنها برفض الطعن أصلا".
وأضاف المتحدث أن "دائرة استئنافية أخرى قضت يوم أمس الجمعة، برفض الطعن شكلا، وبالتالي لم تخض في أصل النزاع المعروض عليها".
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
ما هي انعكاسات تطور الوضع الأمني في ليبيا على تونس؟
07:43 GMT
جاء ذلك بعدما أعلنت الحملة الانتخابية لعبد اللطيف المكي، الأسبوع الماضي، اعتزامها التوجه للقضاء، للطعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية رفضها ملف ترشح المكي للانتخابات الرئاسية.
وتقدم للانتخابات الرئاسية التونسية 17 مترشحا، لم يقبل منهم سوى3، وذلك بسبب "وجود إخلالات ونقائص في ملفاتهم"؛ بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأثار هذا الرقم الذي وُصف بـ"الضئيل" موجة من الجدل في صفوف المتابعين للشأن السياسي في تونس، على اعتبار أنه الأضعف من بين المحطات الانتخابية، التي عرفتها البلاد في تاريخها الحديث.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
تونس.. هيئة الانتخابات تقبل 3 مترشحين فقط للانتخابات الرئاسية
10 أغسطس, 19:14 GMT
وجاء من بين أسباب الرفض كذلك انعدام التزكيات أو عدم استيفائها للشروط القانونية من حيث العدد المطلوب أو توزيعها على الدوائر التشريعية، كما أن التزكيات الشعبية الورقية غير متطابقة مع النموذج الإلكتروني من حيث الأسماء والترتيب والعدد الإضافي.
أما بالنسبة لمن تمكنوا من جمع 10 آلاف تزكية، فقد فشلوا في توزيعها على الدوائر الانتخابية المفروضة حسب القانون، الذي ينص على تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.
ومن بين الأسباب الأخرى لرفض بعض الملفات هو وجود خلل في شرط الجنسية وعدم إيداع الوصل المالي وعدم الاستظهار بالبطاقة عدد 3 (وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:40 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهت05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала