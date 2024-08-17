ما هي انعكاسات تطور الوضع الأمني في ليبيا على تونس؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:33 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استمرار عقد مباحثات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة.. والرئيس الفلسطيني يقرر التوجه إلى القطاع
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240817/ما-هي-إنعكاسات-تطور-الوضع-الأمني-في-ليبيا-على-تونس-1091837790.html
ما هي انعكاسات تطور الوضع الأمني في ليبيا على تونس؟
ما هي انعكاسات تطور الوضع الأمني في ليبيا على تونس؟
سبوتنيك عربي
دخلت الأزمة الليبية منعطفا جديدا على المستوى السياسي والعسكري بعد أن قُتل 9 أشخاص خلال اشتباكات بين مجموعات مسلحة متنافسة في منطقة تاجوراء شرقي العاصمة الليبية... 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T07:43+0000
2024-08-17T07:43+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
تونس
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101328/83/1013288387_0:227:2837:1822_1920x0_80_0_0_2178d5adbce8ac39ba7015e661c0fc41.jpg
وتزامنت هذه الاشتباكات مع تحركات عسكرية شهدها الجنوب الغربي لليبيا، نفذتها القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، مقابل "إعلان الطوارئ" من طرف القوات الموالية لحكومة طرابلس، رداً على أي محاولة قد تستهدف قواتها جنوب غربي البلاد.ويرى العديد من الديبلوماسيين والسياسيين بأن تأزم الوضع في ليبيا سيكون له تأثير سلبي على المشهد التونسي.ليبيا على مشارف "فوضى"أفاد الخبير التونسي المتخصص في الشأن الليبي، غازي، معلا لـ"سبوتنيك"، بأن "الوضع الأمني في ليبيا يشهد الكثير من التوتر العسكري وهذا يعود أساسا إلى انعدام الأفق والانقسام السياسي بين حكومتي الشرق والغرب".وتابع: "الوضع الأمني الليبي تأزم بسبب تدهور الوضع السياسي"، مشيرًا إلى أن "حالة التوتر التي تعيش على وقعها المدينة يجب أن تنتهي وإلا ستتحول إلى صراع مسلح بين مختلف الأطراف السياسية الليبية".وأضاف معلا بأنه "يجري حاليا تحشيد عسكري خاصة من طرف المشير خليفة حفتر، الذي أرسل قواته إلى الجنوب الغربي الليبي، وهو ما زاد فتيلة الحرب".ويرى الخبير التونسي في الشأن الليبي، بأن "التوتر الذي تعيش على وقعه ليبيا، سيؤثر سلبا على المشهد في تونس، وخاصة على المستوى الأمني وهو ما يستوجب من القوات الأمنية العسكرية في تونس، أن تكون أكثر حرصا وتبذل مزيدا من الجهد لتأمين حدودها مع الشقيقة ليبيا".انعكاس الوضع الأمني الليبي سلبا على تونسومن جانبه، أفاد الخبير في الشأن الليبي، إبراهيم الرفاعي، لـ"سبوتنيك"، بأن "الوضع في ليبيا حاليا يشهد تأزما ومن شأنه أن ينعكس سلبا على تونس وحتى الجزائر".وتابع الرفاعي: "تونس موقفها ثابت في عدم التدخل في الشؤون الداخلية في ليبيا، وتركت المجال للشعب الليبي لكي يقرر أطره القانونية بما في ذلك الدستور وتنظيم انتخابات تجمع كل الاطراف المتحاربة في ليبيا، للخروج من دوامة الصراع والأزمة إلى مسار ديمقراطي من شأنه أن يبقي على وحدة الأراضي الليبية ووحدة الشعب الليبي".وأشار الرفاعي إلى أن "تونس منذ سنة 2019، كانت قد دعت إلى تنظيم مؤتمر تجمع فيه الفرقاء الليبيين"، مؤكدا أنه "بامكان تونس أن تتدخل في الوضع الراهن وتجدد الدعوة لتنظيم نفس المؤتمر بحضور مختلف الفرقاء"، وأضاف: "بداية استقرار ليبيا يمكن أن تكون من تونس".وسبق لتونس، في شهر فبراير/ شباط من العام الحالي، بأن نظمت ملتقى دوليا حول الاستقرار في ليبيا، بمشاركة دولية كبيرة.تونس في حالة "ترصد وترقب"يرى الديبلوماسي الأسبق عبد الله العبيدي، أن "تونس مطالبة اليوم برصد الأوضاع في ليبيا واكتشاف الثغرات، التي يمكن أن تمرر منها مصالحها".وأفاد العبيدي بأن "ما يحدث من صراعات سياسية وأمنية في ليبيا، سيؤثر كليا على ثوابت السياسة الخارجية في الإقليم والعالم".وأشار إلى أن "مساهمة تونس في إعادة اعمار ليبيا، غير مطروحة وبعيدة كل البعد الآن وغير واردة".وأضاف بأن "إعادة إعمار ليبيا يتطلب العديد من الإمكانيات"، لافتًا إلى أن "تونس ليست في أحسن أوضاعها اليوم على المستوى الاقتصادي".كما أكد عبد الله العبيدي أن "تونس غير قادرة على التحكم في القوى التي تقف وراء الفرقاء الليبين"، مضيفا: "لايمكن لتونس إدارة حوار ليبي ليبي وإيجاد مخرج لهذه الأزمة".وواصل العبيدي الحديث مع "سبوتنيك"، قائلا: "تونس لم تنجح في تثمين موقعها الاستراتيجي الهام، حيث أن ذلك لا يكون إلا عبر توحيد الجبهة الداخلية أولا".ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا من انقسام مستمر رغم تهيئة دول الجوار للظروف الملائمة من أجل حل الأزمة وإجراء انتخابات تنهي حالة التشتت وتوحد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.وسبق أن أُجّلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي كان من المقرر إجراؤها، في ديسمبر/كانون الأول 20،21 إلى أجل غير مسمّى بسبب الخلافات السياسية المستمرة.
https://sarabic.ae/20240707/ليبيا-تصادر-وقودا-مهربا-إلى-تونس-عبر-معبر-رأس-جدير-1090563753.html
https://sarabic.ae/20240629/خبراء-يحذرون-من-تداعيات-أزمة-معبر-رأس-جدير-بين-تونس-وليبيا-1090307443.html
https://sarabic.ae/20240629/ليبيا-تعلن-منطقة-حدودية-مع-تونس-عسكرية-بالكامل-1090301202.html
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101328/83/1013288387_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_96f916732a8885fd5a7adbd51833e4df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, تونس, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, تونس, العالم العربي

ما هي انعكاسات تطور الوضع الأمني في ليبيا على تونس؟

07:43 GMT 17.08.2024
© Sputnik . ألكسندر فالف / الانتقال إلى بنك الصورعلم تونس
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
© Sputnik . ألكسندر فالف
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
دخلت الأزمة الليبية منعطفا جديدا على المستوى السياسي والعسكري بعد أن قُتل 9 أشخاص خلال اشتباكات بين مجموعات مسلحة متنافسة في منطقة تاجوراء شرقي العاصمة الليبية طرابلس، ظهر الجمعة الماضية، ما أجج الوضع الأمني في المنطقة.
وتزامنت هذه الاشتباكات مع تحركات عسكرية شهدها الجنوب الغربي لليبيا، نفذتها القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، مقابل "إعلان الطوارئ" من طرف القوات الموالية لحكومة طرابلس، رداً على أي محاولة قد تستهدف قواتها جنوب غربي البلاد.
ويرى العديد من الديبلوماسيين والسياسيين بأن تأزم الوضع في ليبيا سيكون له تأثير سلبي على المشهد التونسي.

ليبيا على مشارف "فوضى"

أفاد الخبير التونسي المتخصص في الشأن الليبي، غازي، معلا لـ"سبوتنيك"، بأن "الوضع الأمني في ليبيا يشهد الكثير من التوتر العسكري وهذا يعود أساسا إلى انعدام الأفق والانقسام السياسي بين حكومتي الشرق والغرب".
وتابع: "الوضع الأمني الليبي تأزم بسبب تدهور الوضع السياسي"، مشيرًا إلى أن "حالة التوتر التي تعيش على وقعها المدينة يجب أن تنتهي وإلا ستتحول إلى صراع مسلح بين مختلف الأطراف السياسية الليبية".
معبر رأس جدير بين ليبيا وتونس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
ليبيا تصادر وقودا مهربا إلى تونس عبر معبر "رأس جدير"
7 يوليو, 10:59 GMT
وأضاف معلا بأنه "يجري حاليا تحشيد عسكري خاصة من طرف المشير خليفة حفتر، الذي أرسل قواته إلى الجنوب الغربي الليبي، وهو ما زاد فتيلة الحرب".
ويرى الخبير التونسي في الشأن الليبي، بأن "التوتر الذي تعيش على وقعه ليبيا، سيؤثر سلبا على المشهد في تونس، وخاصة على المستوى الأمني وهو ما يستوجب من القوات الأمنية العسكرية في تونس، أن تكون أكثر حرصا وتبذل مزيدا من الجهد لتأمين حدودها مع الشقيقة ليبيا".

انعكاس الوضع الأمني الليبي سلبا على تونس

ومن جانبه، أفاد الخبير في الشأن الليبي، إبراهيم الرفاعي، لـ"سبوتنيك"، بأن "الوضع في ليبيا حاليا يشهد تأزما ومن شأنه أن ينعكس سلبا على تونس وحتى الجزائر".
وتابع الرفاعي: "تونس موقفها ثابت في عدم التدخل في الشؤون الداخلية في ليبيا، وتركت المجال للشعب الليبي لكي يقرر أطره القانونية بما في ذلك الدستور وتنظيم انتخابات تجمع كل الاطراف المتحاربة في ليبيا، للخروج من دوامة الصراع والأزمة إلى مسار ديمقراطي من شأنه أن يبقي على وحدة الأراضي الليبية ووحدة الشعب الليبي".
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
خبراء يحذرون من تداعيات أزمة معبر "رأس جدير" بين تونس وليبيا
29 يونيو, 13:35 GMT
وأشار الرفاعي إلى أن "تونس منذ سنة 2019، كانت قد دعت إلى تنظيم مؤتمر تجمع فيه الفرقاء الليبيين"، مؤكدا أنه "بامكان تونس أن تتدخل في الوضع الراهن وتجدد الدعوة لتنظيم نفس المؤتمر بحضور مختلف الفرقاء"، وأضاف: "بداية استقرار ليبيا يمكن أن تكون من تونس".
وسبق لتونس، في شهر فبراير/ شباط من العام الحالي، بأن نظمت ملتقى دوليا حول الاستقرار في ليبيا، بمشاركة دولية كبيرة.

تونس في حالة "ترصد وترقب"

يرى الديبلوماسي الأسبق عبد الله العبيدي، أن "تونس مطالبة اليوم برصد الأوضاع في ليبيا واكتشاف الثغرات، التي يمكن أن تمرر منها مصالحها".
وأفاد العبيدي بأن "ما يحدث من صراعات سياسية وأمنية في ليبيا، سيؤثر كليا على ثوابت السياسة الخارجية في الإقليم والعالم".
وأشار إلى أن "مساهمة تونس في إعادة اعمار ليبيا، غير مطروحة وبعيدة كل البعد الآن وغير واردة".
وأضاف بأن "إعادة إعمار ليبيا يتطلب العديد من الإمكانيات"، لافتًا إلى أن "تونس ليست في أحسن أوضاعها اليوم على المستوى الاقتصادي".
قوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
ليبيا تعلن منطقة حدودية مع تونس "عسكرية" بالكامل
29 يونيو, 11:26 GMT
كما أكد عبد الله العبيدي أن "تونس غير قادرة على التحكم في القوى التي تقف وراء الفرقاء الليبين"، مضيفا: "لايمكن لتونس إدارة حوار ليبي ليبي وإيجاد مخرج لهذه الأزمة".
وواصل العبيدي الحديث مع "سبوتنيك"، قائلا: "تونس لم تنجح في تثمين موقعها الاستراتيجي الهام، حيث أن ذلك لا يكون إلا عبر توحيد الجبهة الداخلية أولا".
ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا من انقسام مستمر رغم تهيئة دول الجوار للظروف الملائمة من أجل حل الأزمة وإجراء انتخابات تنهي حالة التشتت وتوحد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.
وسبق أن أُجّلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي كان من المقرر إجراؤها، في ديسمبر/كانون الأول 20،21 إلى أجل غير مسمّى بسبب الخلافات السياسية المستمرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:40 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهت05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала