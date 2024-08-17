https://sarabic.ae/20240817/بيان-مشترك-لـ5-دول-والأمم-المتحدة-والاتحاد-الأفريقي-نرحب-بقراري-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-1091845060.html
بيان مشترك لـ5 دول والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي: نرحب بقراري الجيش السوداني والدعم السريع
بيان مشترك لـ5 دول والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي: نرحب بقراري الجيش السوداني والدعم السريع
سبوتنيك عربي
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا ومصر والسعودية والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بيانا مشتركا جديدا بشأن محادثات جنيف حول السودان. 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T12:57+0000
2024-08-17T12:57+0000
2024-08-17T12:57+0000
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ورحبت الدول الخمس والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، في بيانهم، "بقرار مجلس السيادة السوداني فتح معبر أدري مع تشاد لدخول المساعدات اللازمة"، مرحبين أيضا بقرار قوات الدعم السريع بالالتزام بتسليم المساعدات من خلال طريق الدباح إلى دارفور وكردفان.واستضافت سويسرا، الأربعاء الماضي، محادثات سلام بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب في السودان. وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت في وقت سابق، عدم مشاركتها في محادثات جنيف مع قوات الدعم السريع.فيما أعلنت الأخيرة الاستجابة لدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للتفاوض مع الحكومة السودانية في جنيف، التي تستضيف مباحثات بين أطراف سودانية ووسطاء بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع.وأعلنت الخارجية الأمريكية، الخميس الماضي، أن الوزير أنتوني بلينكن، تحدث هاتفيًا مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وأكد له ضرورة المشاركة في محادثات السلام الجارية في سويسرا، لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة، للالتزام بحماية المدنيين في السودان.وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
https://sarabic.ae/20240815/مجلس-السيادة-السوداني-نتمسك-بتنفيذ-اتفاق-جدة-ونرفض-توسيع-قائمة-الوسطاء-1091773527.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم
بيان مشترك لـ5 دول والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي: نرحب بقراري الجيش السوداني والدعم السريع
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا ومصر والسعودية والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بيانا مشتركا جديدا بشأن محادثات جنيف حول السودان.
ورحبت الدول الخمس والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، في بيانهم، "بقرار مجلس السيادة السوداني فتح معبر أدري مع تشاد لدخول المساعدات اللازمة"، مرحبين أيضا بقرار قوات الدعم السريع بالالتزام بتسليم المساعدات من خلال طريق الدباح إلى دارفور وكردفان.
واستضافت سويسرا، الأربعاء الماضي، محادثات سلام بوساطة أمريكية
لإنهاء الحرب في السودان. وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت في وقت سابق، عدم مشاركتها في محادثات جنيف مع قوات الدعم السريع.
فيما أعلنت الأخيرة الاستجابة لدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للتفاوض مع الحكومة السودانية في جنيف، التي تستضيف مباحثات بين أطراف سودانية ووسطاء بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع.
وأعلنت الخارجية الأمريكية، الخميس الماضي، أن الوزير أنتوني بلينكن، تحدث هاتفيًا مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وأكد له ضرورة المشاركة في محادثات السلام الجارية في سويسرا، لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة، للالتزام بحماية المدنيين في السودان.
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.