https://sarabic.ae/20240817/طائرة-مسيرة-أوكرانية-تقصف-طريقا-يسلكه-موظفو-محطة-زابوروجيه-النووية-دون-وقوع-إصابات-1091840014.html
طائرة مسيرة أوكرانية تقصف طريقا يسلكه موظفو محطة زابوروجيه النووية دون وقوع إصابات
طائرة مسيرة أوكرانية تقصف طريقا يسلكه موظفو محطة زابوروجيه النووية دون وقوع إصابات
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم السبت، بأن طائرة مسيرة أوكرانية قصفت طريقا يستخدمه موظفو المحطة دون وقوع إصابات. 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T09:13+0000
2024-08-17T09:13+0000
2024-08-17T09:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الخدمة الصحفية للمحطة، في بيان لها على منصة "تلغرام": "عند الساعة 7 صباحا قصفت طائرة مسيرة أوكرانية الطريق الذي يمتد على طول وحدات الطاقة من خارج المحيط، حيث يتحرك الموظفون باستمرار على هذا الطريق. ولم يصب أحد، لكن تسبب ذلك في تهديد مباشر لسلامة الموظفين والمحطة مرة أخرى".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.خبير: أمريكا متورطة بالهجوم على روسيا وانتصار بوتين في كورسك سيشكل الضربة القاضية للغربوفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس الماضي، بأن الجيش الروسي أوقف ودحر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.
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روسيا
طائرة مسيرة أوكرانية تقصف طريقا يسلكه موظفو محطة زابوروجيه النووية دون وقوع إصابات
أفادت الخدمة الصحفية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم السبت، بأن طائرة مسيرة أوكرانية قصفت طريقا يستخدمه موظفو المحطة دون وقوع إصابات.
وذكرت الخدمة الصحفية للمحطة، في بيان لها على منصة "تلغرام": "عند الساعة 7 صباحا قصفت طائرة مسيرة أوكرانية الطريق الذي يمتد على طول وحدات الطاقة من خارج المحيط، حيث يتحرك الموظفون باستمرار على هذا الطريق. ولم يصب أحد، لكن تسبب ذلك في تهديد مباشر لسلامة الموظفين والمحطة مرة أخرى".
وأفاد البيان بأنه "تم إبلاغ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية بالهجوم الأوكراني، وزاروا موقع سقوط القذائف".
وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس الماضي، بأن الجيش الروسي أوقف ودحر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.