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هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240818/ألمانيا-تعتزم-خفض-مساعداتها-العسكرية-لأوكرانيا-في-موازنة-2025--1091857141.html
ألمانيا تعتزم خفض مساعداتها العسكرية لأوكرانيا في موازنة 2025
ألمانيا تعتزم خفض مساعداتها العسكرية لأوكرانيا في موازنة 2025
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أن ألمانيا، ثاني أكبر مساهم في المساعدات لأوكرانيا التي مزقتها الحرب، تعتزم خفض مساعداتها العسكرية لكييف، حتى النصف في عام 2025. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T06:00+0000
2024-08-18T06:00+0000
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وأفاد مصدر برلماني ألماني، أن حكومة المستشار الألماني، أولاف شولتز، ستعتمد على الأموال المتولدة من الأصول الروسية المجمدة لمواصلة دعم كييف، ولا تخطط لتقديم أي "مساعدة إضافية" إلى الأربعة مليارات يورو (4.4 مليار دولار) المخصصة في ميزانية العام المقبل، وفقا لوسائل إعلام غربية.وبلغت المساعدات من برلين خلال العام الحالي، 8 مليارات يورو.وللتعويض عن ذلك، تعتمد ألمانيا على "إنشاء أداة مالية باستخدام الأصول الروسية المجمدة في إطار مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي"، بحسب مصدر منفصل من داخل وزارة المالية الألمانية.وأكدت المصادر تقارير صحفية ألمانية منفصلة، ​​ذكرت خلال الأسبوع الحالي، أن هذه الخطوة كانت جزءا من اتفاق بين المستشار أولاف شولتس من الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط، ووزير المالية الليبرالي، كريستيان ليندنر.وكانت ميزانية 2025 في ألمانيا، موضوع مناقشات شرسة بين الائتلاف الحكومي للحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، والخضر، والديمقراطيين الاجتماعيين.وطلب وزير المالية الألماني من نظرائه توفير المال، من أجل احترام قاعدة دستورية، تهدف إلى منع الدولة من تحمل الكثير من الديون.ومع ذلك، لا تزال ميزانية 2025 خاضعة للمناقشات، قبل اعتمادها بحلول نهاية العام الحالي.وكان حلفاء أوكرانيا يعملون على آلية تسمح باستخدام جزء من الأصول الروسية المجمدة في جميع أنحاء العالم، والتي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار لدعم كييف ضد العملية العسكرية الروسية الخاصة.
https://sarabic.ae/20240715/بسرية-تامة-وسائل-إعلام-تكشف-عن-تسليم-ألمانيا-مجموعة-من-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1090815145.html
https://sarabic.ae/20240206/-ألمانيا-تكشف-عن-المبلغ-الذي-أنفقته-على-دعم-كييف-1085815775.html
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أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

ألمانيا تعتزم خفض مساعداتها العسكرية لأوكرانيا في موازنة 2025

06:00 GMT 18.08.2024
© Photo / Rosoboronexportمعدات ضبط الأسلحة الصغيرة
معدات ضبط الأسلحة الصغيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
معدات ضبط الأسلحة الصغيرة
© Photo / Rosoboronexport
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كشفت تقارير أن ألمانيا، ثاني أكبر مساهم في المساعدات لأوكرانيا التي مزقتها الحرب، تعتزم خفض مساعداتها العسكرية لكييف، حتى النصف في عام 2025.
وأفاد مصدر برلماني ألماني، أن حكومة المستشار الألماني، أولاف شولتز، ستعتمد على الأموال المتولدة من الأصول الروسية المجمدة لمواصلة دعم كييف، ولا تخطط لتقديم أي "مساعدة إضافية" إلى الأربعة مليارات يورو (4.4 مليار دولار) المخصصة في ميزانية العام المقبل، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وبلغت المساعدات من برلين خلال العام الحالي، 8 مليارات يورو.
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وللتعويض عن ذلك، تعتمد ألمانيا على "إنشاء أداة مالية باستخدام الأصول الروسية المجمدة في إطار مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي"، بحسب مصدر منفصل من داخل وزارة المالية الألمانية.
وأكدت المصادر تقارير صحفية ألمانية منفصلة، ​​ذكرت خلال الأسبوع الحالي، أن هذه الخطوة كانت جزءا من اتفاق بين المستشار أولاف شولتس من الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط، ووزير المالية الليبرالي، كريستيان ليندنر.
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ألمانيا تكشف عن المبلغ الذي أنفقته على دعم كييف
6 فبراير, 17:40 GMT
وكانت ميزانية 2025 في ألمانيا، موضوع مناقشات شرسة بين الائتلاف الحكومي للحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، والخضر، والديمقراطيين الاجتماعيين.
وطلب وزير المالية الألماني من نظرائه توفير المال، من أجل احترام قاعدة دستورية، تهدف إلى منع الدولة من تحمل الكثير من الديون.
ومع ذلك، لا تزال ميزانية 2025 خاضعة للمناقشات، قبل اعتمادها بحلول نهاية العام الحالي.
وكان حلفاء أوكرانيا يعملون على آلية تسمح باستخدام جزء من الأصول الروسية المجمدة في جميع أنحاء العالم، والتي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار لدعم كييف ضد العملية العسكرية الروسية الخاصة.
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