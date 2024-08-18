https://sarabic.ae/20240818/ألمانيا-تعتزم-خفض-مساعداتها-العسكرية-لأوكرانيا-في-موازنة-2025--1091857141.html

ألمانيا تعتزم خفض مساعداتها العسكرية لأوكرانيا في موازنة 2025

ألمانيا تعتزم خفض مساعداتها العسكرية لأوكرانيا في موازنة 2025

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير أن ألمانيا، ثاني أكبر مساهم في المساعدات لأوكرانيا التي مزقتها الحرب، تعتزم خفض مساعداتها العسكرية لكييف، حتى النصف في عام 2025. 18.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-18T06:00+0000

2024-08-18T06:00+0000

2024-08-18T06:00+0000

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وأفاد مصدر برلماني ألماني، أن حكومة المستشار الألماني، أولاف شولتز، ستعتمد على الأموال المتولدة من الأصول الروسية المجمدة لمواصلة دعم كييف، ولا تخطط لتقديم أي "مساعدة إضافية" إلى الأربعة مليارات يورو (4.4 مليار دولار) المخصصة في ميزانية العام المقبل، وفقا لوسائل إعلام غربية.وبلغت المساعدات من برلين خلال العام الحالي، 8 مليارات يورو.وللتعويض عن ذلك، تعتمد ألمانيا على "إنشاء أداة مالية باستخدام الأصول الروسية المجمدة في إطار مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي"، بحسب مصدر منفصل من داخل وزارة المالية الألمانية.وأكدت المصادر تقارير صحفية ألمانية منفصلة، ​​ذكرت خلال الأسبوع الحالي، أن هذه الخطوة كانت جزءا من اتفاق بين المستشار أولاف شولتس من الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط، ووزير المالية الليبرالي، كريستيان ليندنر.وكانت ميزانية 2025 في ألمانيا، موضوع مناقشات شرسة بين الائتلاف الحكومي للحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، والخضر، والديمقراطيين الاجتماعيين.وطلب وزير المالية الألماني من نظرائه توفير المال، من أجل احترام قاعدة دستورية، تهدف إلى منع الدولة من تحمل الكثير من الديون.ومع ذلك، لا تزال ميزانية 2025 خاضعة للمناقشات، قبل اعتمادها بحلول نهاية العام الحالي.وكان حلفاء أوكرانيا يعملون على آلية تسمح باستخدام جزء من الأصول الروسية المجمدة في جميع أنحاء العالم، والتي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار لدعم كييف ضد العملية العسكرية الروسية الخاصة.

https://sarabic.ae/20240715/بسرية-تامة-وسائل-إعلام-تكشف-عن-تسليم-ألمانيا-مجموعة-من-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1090815145.html

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