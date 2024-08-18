إسرائيل تتوعد النرويج بعد إغلاق مكتبها لدى السلطة الفلسطينية

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هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
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مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
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مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
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مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
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29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
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نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
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https://sarabic.ae/20240818/إسرائيل-تتوعد-النرويج-بعد-إغلاق-مكتبها-لدى-السلطة-الفلسطينية-1091858144.html
إسرائيل تتوعد النرويج بعد إغلاق مكتبها لدى السلطة الفلسطينية
إسرائيل تتوعد النرويج بعد إغلاق مكتبها لدى السلطة الفلسطينية
سبوتنيك عربي
تعهد زير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالتحرك ضد من يعارضون إسرائيل، بعد أن أغلقت النرويج مكتبها الدبلوماسي لدى السلطة الفلسطينية. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T07:00+0000
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وكتب عبر منصة "إكس": "أعلنت النرويج أمس السبت إغلاق مكتبها لدى السلطة الفلسطينية، في أعقاب قرار إلغاء الوضع الدبلوماسي لثمانية من موظفيها العاملين لدى السلطة الفلسطينية، وذلك بسبب اعتراف النرويج بدولة فلسطينية تحت قيادة حركة "حماس"، بعد مذبحة 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ودعمها لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومسؤولين إسرائيليين".وأضاف: "من يعمل ضدنا سنعمل ضده، وسنواصل الحفاظ على مكانة وشرف دولة إسرائيل الوطني".وفي الأسبوع الأول من شهر أغسطس/ آب الجاري، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء في السفارة النرويجية مكلفين بتنسيق العلاقات مع السلطة الفلسطينية في غضون 7 أيام، مشيرا إلى تدابير معادية لإسرائيل اتخذتها الحكومة النروجية منذ بدء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.وفي مايو/ أيار الماضي، اعترفت النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية، في خطوة تاريخية زادت من عزلة إسرائيل أثناء حربها الطاحنة ضد "حماس" في غزة.وتواصل إسرائيل، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
https://sarabic.ae/20240808/النرويج-إلغاء-إسرائيل-الصفة-الدبلوماسية-لأعضاء-في-سفارتنا-تصرف-متطرف-سيكون-له-عواقب-1091538379.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

إسرائيل تتوعد النرويج بعد إغلاق مكتبها لدى السلطة الفلسطينية

07:00 GMT 18.08.2024
© AP Photo / Vadim Ghirdaعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
علم إسرائيل
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبر
تعهد زير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالتحرك ضد من يعارضون إسرائيل، بعد أن أغلقت النرويج مكتبها الدبلوماسي لدى السلطة الفلسطينية.
وكتب عبر منصة "إكس": "أعلنت النرويج أمس السبت إغلاق مكتبها لدى السلطة الفلسطينية، في أعقاب قرار إلغاء الوضع الدبلوماسي لثمانية من موظفيها العاملين لدى السلطة الفلسطينية، وذلك بسبب اعتراف النرويج بدولة فلسطينية تحت قيادة حركة "حماس"، بعد مذبحة 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ودعمها لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومسؤولين إسرائيليين".
وأضاف: "من يعمل ضدنا سنعمل ضده، وسنواصل الحفاظ على مكانة وشرف دولة إسرائيل الوطني".
وفي الأسبوع الأول من شهر أغسطس/ آب الجاري، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء في السفارة النرويجية مكلفين بتنسيق العلاقات مع السلطة الفلسطينية في غضون 7 أيام، مشيرا إلى تدابير معادية لإسرائيل اتخذتها الحكومة النروجية منذ بدء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
النرويج: إلغاء إسرائيل الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارتنا تصرف متطرف سيكون له عواقب
8 أغسطس, 11:11 GMT
وفي مايو/ أيار الماضي، اعترفت النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية، في خطوة تاريخية زادت من عزلة إسرائيل أثناء حربها الطاحنة ضد "حماس" في غزة.
وتواصل إسرائيل، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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