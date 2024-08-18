"سبوتنيك" تحصل على وثائق سرية حول الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
On air
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
41 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240818/سبوتنيك-تحصل-على-وثائق-سرية-حول-الهجوم-الأوكراني-على-مقاطعة-كورسك-1091865506.html
"سبوتنيك" تحصل على وثائق سرية حول الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك
"سبوتنيك" تحصل على وثائق سرية حول الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
حصلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، على مجموعة من الوثائق المهمة حول الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T13:59+0000
2024-08-18T14:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/18/1079337026_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_155b1dae971758b93630664c6948f47d.jpg
وحسبما علمت وكالة "سبوتنيك" من الوثائق التي استولى عليها اللواء البحري رقم 810 التابع للقوات المسلحة الروسية، استخدمت كييف السيارات المدرعة التي زودتها بها دول الناتو قبل الاقتحام مباشرة في الهجوم الإرهابي على مقاطعة كورسك.وتم تسليم سيارة "روشيل سيناتور" المدرعة (موديل فورد إف 559)، التي استخدمها لواء الهجوم الجوي المنفصل 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم الإرهابي على مقاطعة كورسك.وفقًا لقسيمة تسجيل المركبة، تم تسجيل سيارة "روشيل سيناتور" المدرعة في 26 يوليو/ تموز 2024، وتنص "الشهادة الفنية لمركبة القوات المسلحة الأوكرانية" على أن هذه السيارة المدرعة اجتازت الفحص الفني لأول مرة في 27 يوليو 2024، أي قبل 10 أيام من الاقتحام أوكرانيا لمقاطعة كورسك.وبحسب بوليصة الشحن، غادرت المركبة المدرعة للمهمة الساعة 17:30 يوم 7 أغسطس/ آب 2024، في حين أن الوثيقة الصادرة عن القيادة الأوكرانية صالحة حتى 16 أغسطس/ آب 2024.وفي سياق متصل، هذا الأسبوع، تم تدمير طابور آلي تابع للواء الهجوم الجوي المنفصل 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ومسلح بمركبات مدرعة من الدول الأعضاء في الناتو بالكامل في مقاطعة كورسك على يد جنود من اللواء البحري 810 التابع للقوات المسلحة الروسية.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ "الاستفزازي". وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240818/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تقارير-تفيد-بتعطل-مفاوضات-السلام-بين-كييف-وموسكو----1091863171.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/18/1079337026_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d38e0e67b7d27125b6e64198f09326e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

"سبوتنيك" تحصل على وثائق سرية حول الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك

13:59 GMT 18.08.2024 (تم التحديث: 14:04 GMT 18.08.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي يقوم بجمع منشورات لإرسالها لقوات الجيش الأوكراني في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية.
جندي روسي يقوم بجمع منشورات لإرسالها لقوات الجيش الأوكراني في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، على مجموعة من الوثائق المهمة حول الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية.
وحسبما علمت وكالة "سبوتنيك" من الوثائق التي استولى عليها اللواء البحري رقم 810 التابع للقوات المسلحة الروسية، استخدمت كييف السيارات المدرعة التي زودتها بها دول الناتو قبل الاقتحام مباشرة في الهجوم الإرهابي على مقاطعة كورسك.
وتم تسليم سيارة "روشيل سيناتور" المدرعة (موديل فورد إف 559)، التي استخدمها لواء الهجوم الجوي المنفصل 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم الإرهابي على مقاطعة كورسك.
يأتي ذلك من وثائق القوات المسلحة الأوكرانية التي عثر عليها مشاة البحرية الروسية من اللواء 810 في إحدى السيارات المدرعة التي تم الاستيلاء عليها في منطقة كورسك من قافلة اللواء الهجومي 82 المحمول جواً التي دمروا مؤخرًا.
وفقًا لقسيمة تسجيل المركبة، تم تسجيل سيارة "روشيل سيناتور" المدرعة في 26 يوليو/ تموز 2024، وتنص "الشهادة الفنية لمركبة القوات المسلحة الأوكرانية" على أن هذه السيارة المدرعة اجتازت الفحص الفني لأول مرة في 27 يوليو 2024، أي قبل 10 أيام من الاقتحام أوكرانيا لمقاطعة كورسك.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية تعلق على تقارير تفيد بتعطل مفاوضات السلام بين كييف وموسكو
12:04 GMT
وبحسب بوليصة الشحن، غادرت المركبة المدرعة للمهمة الساعة 17:30 يوم 7 أغسطس/ آب 2024، في حين أن الوثيقة الصادرة عن القيادة الأوكرانية صالحة حتى 16 أغسطس/ آب 2024.
وفي سياق متصل، هذا الأسبوع، تم تدمير طابور آلي تابع للواء الهجوم الجوي المنفصل 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ومسلح بمركبات مدرعة من الدول الأعضاء في الناتو بالكامل في مقاطعة كورسك على يد جنود من اللواء البحري 810 التابع للقوات المسلحة الروسية.

وضمت القافلة، بالإضافة إلى سيارات "روشيل سيناتور" الكندية، مركبات مدرعة أمريكية من طراز "هامر"، ومركبات مدرعة ثقيلة من طراز "كوغر"، وناقلات جند مدرعة من طراز "ستريكر".

وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ "الاستفزازي". وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:15 GMTПоследствия удара Израиля по жилому дому в Газе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 2 من أعضاء حماس البارزين بغارة إسرائيلية07:06 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهتأمس, 05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала