https://sarabic.ae/20240818/سبوتنيك-تحصل-على-وثائق-سرية-حول-الهجوم-الأوكراني-على-مقاطعة-كورسك-1091865506.html

"سبوتنيك" تحصل على وثائق سرية حول الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك

"سبوتنيك" تحصل على وثائق سرية حول الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

حصلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، على مجموعة من الوثائق المهمة حول الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية. 18.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-18T13:59+0000

2024-08-18T13:59+0000

2024-08-18T14:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وحسبما علمت وكالة "سبوتنيك" من الوثائق التي استولى عليها اللواء البحري رقم 810 التابع للقوات المسلحة الروسية، استخدمت كييف السيارات المدرعة التي زودتها بها دول الناتو قبل الاقتحام مباشرة في الهجوم الإرهابي على مقاطعة كورسك.وتم تسليم سيارة "روشيل سيناتور" المدرعة (موديل فورد إف 559)، التي استخدمها لواء الهجوم الجوي المنفصل 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم الإرهابي على مقاطعة كورسك.وفقًا لقسيمة تسجيل المركبة، تم تسجيل سيارة "روشيل سيناتور" المدرعة في 26 يوليو/ تموز 2024، وتنص "الشهادة الفنية لمركبة القوات المسلحة الأوكرانية" على أن هذه السيارة المدرعة اجتازت الفحص الفني لأول مرة في 27 يوليو 2024، أي قبل 10 أيام من الاقتحام أوكرانيا لمقاطعة كورسك.وبحسب بوليصة الشحن، غادرت المركبة المدرعة للمهمة الساعة 17:30 يوم 7 أغسطس/ آب 2024، في حين أن الوثيقة الصادرة عن القيادة الأوكرانية صالحة حتى 16 أغسطس/ آب 2024.وفي سياق متصل، هذا الأسبوع، تم تدمير طابور آلي تابع للواء الهجوم الجوي المنفصل 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ومسلح بمركبات مدرعة من الدول الأعضاء في الناتو بالكامل في مقاطعة كورسك على يد جنود من اللواء البحري 810 التابع للقوات المسلحة الروسية.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ "الاستفزازي". وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20240818/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تقارير-تفيد-بتعطل-مفاوضات-السلام-بين-كييف-وموسكو----1091863171.html

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