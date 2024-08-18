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وزارة الطوارئ الروسية: لا أضرار أو ضحايا جراء زلزال كامتشاتكا
وزارة الطوارئ الروسية: لا أضرار أو ضحايا جراء زلزال كامتشاتكا
سبوتنيك عربي
أبلغ فرع إقليم كامتشاتكا التابع لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، عن عدم وقوع أضرار أو ضحايا بعد وقوع زلزال قوي في المنطقة. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
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2024-08-18T00:26+0000
كامتشاتكا
شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
روسيا
زلزال
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موسكو – سبوتنيك. وقالت المديرية الرئيسية لإقليم كامتشاتكا، "تقوم مجموعات العمليات من رجال الإنقاذ في كامتشاتكا بتفتيش المرافق ذات الأهمية الاجتماعية. ووفقا للمعلومات الأولية، لا توجد أضرار أو خسائر بشرية".كانت الأكاديمية الروسية للعلوم أفادت بأن زلزالًا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي.وأضافت أن زلزالًا ثانيًا بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر وقع بعد الزلزال الأول بوقت قصير، على مسافة 116 كيلومترًا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.وقال حاكم مقاطعة كامتشاتكا كراي، فلاديمير سولودوف، إن موجة كثيفة من الهزات الارتدادية الخفيفة أعقبت الزلزال الأول، مشيرًا إلى أن احتمال حدوث هزة ارتدادية قوية ضئيل.ومن جانبها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنه لا تحذيرات من حدوث موجات تسونامي بعد الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل كامتشاتكا.
https://sarabic.ae/20240817/زلزال-بقوة-7-درجات-يضرب-قبالة-الساحل-الشرقي-لكامتشاتكا-شرقي-روسيا--1091854430.html
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كامتشاتكا, شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية, روسيا, زلزال
كامتشاتكا, شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية, روسيا, زلزال

وزارة الطوارئ الروسية: لا أضرار أو ضحايا جراء زلزال كامتشاتكا

00:00 GMT 18.08.2024 (تم التحديث: 00:26 GMT 18.08.2024)
© Sputnik . Ewgeniy Neskoromniy / الانتقال إلى بنك الصوريعد بركان كامبالني بركان نشط في أقصى جنوب كامتشاتكا الروسية، ويقع بين وادي نهر بوجيتكا ومنخفض بحيرة كوريل
يعد بركان كامبالني بركان نشط في أقصى جنوب كامتشاتكا الروسية، ويقع بين وادي نهر بوجيتكا ومنخفض بحيرة كوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© Sputnik . Ewgeniy Neskoromniy
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أبلغ فرع إقليم كامتشاتكا التابع لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، عن عدم وقوع أضرار أو ضحايا بعد وقوع زلزال قوي في المنطقة.
موسكو – سبوتنيك. وقالت المديرية الرئيسية لإقليم كامتشاتكا، "تقوم مجموعات العمليات من رجال الإنقاذ في كامتشاتكا بتفتيش المرافق ذات الأهمية الاجتماعية. ووفقا للمعلومات الأولية، لا توجد أضرار أو خسائر بشرية".
كانت الأكاديمية الروسية للعلوم أفادت بأن زلزالًا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي.
وأوضحت الأكاديمية أن "الزلزال وقع على عمق 6 كيلومترات، وبلغت قوته 7 درجات، ويقع مركزه على مسافة 108 كيلومترات من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي".
وأضافت أن زلزالًا ثانيًا بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر وقع بعد الزلزال الأول بوقت قصير، على مسافة 116 كيلومترًا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.
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زلزال بقوة 7 درجات يضرب قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا شرقي روسيا
أمس, 20:01 GMT
وقال حاكم مقاطعة كامتشاتكا كراي، فلاديمير سولودوف، إن موجة كثيفة من الهزات الارتدادية الخفيفة أعقبت الزلزال الأول، مشيرًا إلى أن احتمال حدوث هزة ارتدادية قوية ضئيل.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنه لا تحذيرات من حدوث موجات تسونامي بعد الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل كامتشاتكا.
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