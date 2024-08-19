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الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
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كواليس السينما
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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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18 د
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29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
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كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
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المقهى الثقافي
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أيرلندا الشمالية.. إخلاء أكثر من 400 منزل بعد اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية
أيرلندا الشمالية.. إخلاء أكثر من 400 منزل بعد اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية
سبوتنيك عربي
جرى إخلاء أكثر من 400 منزل في نيوتاوناردز بأيرلندا الشمالية، أمس الأحد، بعد اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية، وفقا للشرطة المحلية. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T00:27+0000
2024-08-19T00:27+0000
أيرلندا الشمالية
الحرب العالمية الثانية
العالم
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وقالت الشرطة إنه تم اكتشاف القنبلة يوم الجمعة في موقع بناء مساكن، مضيفة أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة السكان.وتم نشر وحدات من الجيش لتفكيك القنبلة.ومن جانبه قال قائد منطقة نورث داون وأردز، جونستون ماكدويل، حيث عثر على القنبلة يوم الجمعة الماضي: "أقدر الاضطراب الذي تسبب فيه هذا الحدث، ومع ذلك فإن الحفاظ على سلامة المواطنين أمر بالغ الأهمية ولن نجازف بأي شيء".وأضاف: "أرغب بتوجيه الشكر لأولئك الذين قد يتأثرون جراء أعمال إزالة القنبلة على صبرهم في هذا الوقت".
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أيرلندا الشمالية, الحرب العالمية الثانية, العالم
أيرلندا الشمالية, الحرب العالمية الثانية, العالم

أيرلندا الشمالية.. إخلاء أكثر من 400 منزل بعد اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

00:27 GMT 19.08.2024
© AP Photo / Sergeant Rupert Frere / BRITAIN WWII BOMBقنبلة بريطانية من مخلفات الحرب العالمية الثانية
قنبلة بريطانية من مخلفات الحرب العالمية الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Sergeant Rupert Frere / BRITAIN WWII BOMB
تابعنا عبر
جرى إخلاء أكثر من 400 منزل في نيوتاوناردز بأيرلندا الشمالية، أمس الأحد، بعد اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية، وفقا للشرطة المحلية.
وقالت الشرطة إنه تم اكتشاف القنبلة يوم الجمعة في موقع بناء مساكن، مضيفة أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة السكان.
وتم نشر وحدات من الجيش لتفكيك القنبلة.
ومن جانبه قال قائد منطقة نورث داون وأردز، جونستون ماكدويل، حيث عثر على القنبلة يوم الجمعة الماضي: "أقدر الاضطراب الذي تسبب فيه هذا الحدث، ومع ذلك فإن الحفاظ على سلامة المواطنين أمر بالغ الأهمية ولن نجازف بأي شيء".
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وأضاف: "أرغب بتوجيه الشكر لأولئك الذين قد يتأثرون جراء أعمال إزالة القنبلة على صبرهم في هذا الوقت".
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