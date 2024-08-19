https://sarabic.ae/20240819/أيرلندا-الشمالية-إخلاء-أكثر-من-400-منزل-بعد-اكتشاف-قنبلة-تعود-للحرب-العالمية-الثانية-1091874509.html

أيرلندا الشمالية.. إخلاء أكثر من 400 منزل بعد اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

أيرلندا الشمالية.. إخلاء أكثر من 400 منزل بعد اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

سبوتنيك عربي

جرى إخلاء أكثر من 400 منزل في نيوتاوناردز بأيرلندا الشمالية، أمس الأحد، بعد اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية، وفقا للشرطة المحلية. 19.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-19T00:27+0000

2024-08-19T00:27+0000

2024-08-19T00:27+0000

أيرلندا الشمالية

الحرب العالمية الثانية

العالم

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وقالت الشرطة إنه تم اكتشاف القنبلة يوم الجمعة في موقع بناء مساكن، مضيفة أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة السكان.وتم نشر وحدات من الجيش لتفكيك القنبلة.ومن جانبه قال قائد منطقة نورث داون وأردز، جونستون ماكدويل، حيث عثر على القنبلة يوم الجمعة الماضي: "أقدر الاضطراب الذي تسبب فيه هذا الحدث، ومع ذلك فإن الحفاظ على سلامة المواطنين أمر بالغ الأهمية ولن نجازف بأي شيء".وأضاف: "أرغب بتوجيه الشكر لأولئك الذين قد يتأثرون جراء أعمال إزالة القنبلة على صبرهم في هذا الوقت".

https://sarabic.ae/20240804/بريطانيا-تشهد-احتجاجات-هي-الأوسع-نطاقا-في-البلاد-منذ-13-عاما-بعد-مقتل-3-فتيات-فيديو-1091396145.html

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