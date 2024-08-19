https://sarabic.ae/20240819/أيرلندا-الشمالية-إخلاء-أكثر-من-400-منزل-بعد-اكتشاف-قنبلة-تعود-للحرب-العالمية-الثانية-1091874509.html
أيرلندا الشمالية.. إخلاء أكثر من 400 منزل بعد اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية
أيرلندا الشمالية.. إخلاء أكثر من 400 منزل بعد اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية
سبوتنيك عربي
جرى إخلاء أكثر من 400 منزل في نيوتاوناردز بأيرلندا الشمالية، أمس الأحد، بعد اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية، وفقا للشرطة المحلية. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T00:27+0000
2024-08-19T00:27+0000
2024-08-19T00:27+0000
أيرلندا الشمالية
الحرب العالمية الثانية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102644/97/1026449759_0:214:3000:1902_1920x0_80_0_0_cfa1d7fddcedc5b186fbcd75db229571.jpg
وقالت الشرطة إنه تم اكتشاف القنبلة يوم الجمعة في موقع بناء مساكن، مضيفة أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة السكان.وتم نشر وحدات من الجيش لتفكيك القنبلة.ومن جانبه قال قائد منطقة نورث داون وأردز، جونستون ماكدويل، حيث عثر على القنبلة يوم الجمعة الماضي: "أقدر الاضطراب الذي تسبب فيه هذا الحدث، ومع ذلك فإن الحفاظ على سلامة المواطنين أمر بالغ الأهمية ولن نجازف بأي شيء".وأضاف: "أرغب بتوجيه الشكر لأولئك الذين قد يتأثرون جراء أعمال إزالة القنبلة على صبرهم في هذا الوقت".
https://sarabic.ae/20240804/بريطانيا-تشهد-احتجاجات-هي-الأوسع-نطاقا-في-البلاد-منذ-13-عاما-بعد-مقتل-3-فتيات-فيديو-1091396145.html
أيرلندا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102644/97/1026449759_90:0:2910:2115_1920x0_80_0_0_b756fdefe967b9155134f6ed4043d2f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أيرلندا الشمالية, الحرب العالمية الثانية, العالم
أيرلندا الشمالية, الحرب العالمية الثانية, العالم
أيرلندا الشمالية.. إخلاء أكثر من 400 منزل بعد اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية
جرى إخلاء أكثر من 400 منزل في نيوتاوناردز بأيرلندا الشمالية، أمس الأحد، بعد اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية، وفقا للشرطة المحلية.
وقالت الشرطة إنه تم اكتشاف القنبلة يوم الجمعة في موقع بناء مساكن، مضيفة أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة
لضمان سلامة السكان.
وتم نشر وحدات من الجيش لتفكيك القنبلة.
ومن جانبه قال قائد منطقة نورث داون وأردز، جونستون ماكدويل، حيث عثر على القنبلة يوم الجمعة الماضي: "أقدر الاضطراب الذي تسبب فيه هذا الحدث، ومع ذلك فإن الحفاظ على سلامة المواطنين أمر بالغ الأهمية ولن نجازف بأي شيء".
وأضاف: "أرغب بتوجيه الشكر لأولئك الذين قد يتأثرون جراء أعمال إزالة القنبلة على صبرهم في هذا الوقت".