الصحة العالمية تصدر تحذيرا بشأن انتشار جدري القرود في 5 دول أفريقية

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
On air
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
41 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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مجتمع
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https://sarabic.ae/20240819/الصحة-العالمية-تصدر-تحذيرا-بشأن-انتشار-جدري-القرود-في-5-دول-أفريقية-1091908391.html
الصحة العالمية تصدر تحذيرا بشأن انتشار جدري القرود في 5 دول أفريقية
الصحة العالمية تصدر تحذيرا بشأن انتشار جدري القرود في 5 دول أفريقية
سبوتنيك عربي
تسبب انتشار مرض جدري القرود في عدد من الدول الأفريقية التي سجلت إصابات مؤكدة إلى إعلان حالة طوارئ عالمية لمكافحة الفيروس المسبب للمرض. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T20:45+0000
2024-08-19T20:45+0000
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جاء ذلك بعدما تم تسجيل حالة إصابة في السويد لمصاب قادم من أفريقيا، حيث تبين إصابته بالسلالة الجديدة "كلايد - آي"، إضافة إلى تسجيل حالة أخرى في باكستان.وأصدرت منظمة الصحة العالمية توصيات خاصة بـ5 دول أفريقية دعتها لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة انتشار جدري القرود، وهذه الدول هي الكونغو الديمقراطية وبوروندي وكينيا وأوغندا ورواندا، حسب بيان المنظمة، اليوم الاثنين.ودعا البيان إلى تعزيز الآليات الوطنية الخاصة بالتعامل مع المرض في تلك الدول وتنسيق الجهود الخاصة بمحاربته بصورة أوسع.كما شددت المنظمة على ضرورة تحسين الإجراءات لتشخيص المرض والحد من انتشاره واستخدام أفضل الأساليب المتاحة لتعريف الناس به.وأشارت وسائل إعلام غربية، إلى أنه الكونغو الديمقراطية سجلت ألفين و628 حالة إصابة مؤكدة بينها 450 حالة وفاة حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، بينما سجلت دولة الكونغو المجاورة 19 حالة إصابة بينها حالة وفاة واحدة، إضافة إلى نيجيريا التي سجلت 24 حالة إصابة، ودول أخرى مثل جنوب أفريقيا التي سجلت 3 حالات وفاة من أصل 22 إصابة مؤكدة.وتمثل السلالة التي تعرف بـ"كليد - آي" واحدة من سلالات أخرى للفيروس، التي سجلت انتشارا ملحوظا في العديد من دول العالم منذ بداية 2024، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما لم يتم رصد الفيروس بمنطقة الشرق الأوسط إلا في إسرائيل.
https://sarabic.ae/20240819/جدري-القرود-ما-هو-المرض-الجديد-الذي-يهدد-البشرية--1091898861.html
https://sarabic.ae/20231216/الصحة-العالمية-تحذر-من-تفشي-جدري-القرود-دوليا-1084172762.html
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أخبار العالم الآن, نيجيريا, منظمة الصحة العالمية, الكونغو, السويد
أخبار العالم الآن, نيجيريا, منظمة الصحة العالمية, الكونغو, السويد

الصحة العالمية تصدر تحذيرا بشأن انتشار جدري القرود في 5 دول أفريقية

20:45 GMT 19.08.2024
© AP Photoإصابة بـ"جدري القرود" في الكونغو
إصابة بـجدري القرود في الكونغو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© AP Photo
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تسبب انتشار مرض جدري القرود في عدد من الدول الأفريقية التي سجلت إصابات مؤكدة إلى إعلان حالة طوارئ عالمية لمكافحة الفيروس المسبب للمرض.
جاء ذلك بعدما تم تسجيل حالة إصابة في السويد لمصاب قادم من أفريقيا، حيث تبين إصابته بالسلالة الجديدة "كلايد - آي"، إضافة إلى تسجيل حالة أخرى في باكستان.
قرد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
مجتمع
جدري القرود... ما هو المرض الجديد الذي يهدد البشرية
14:42 GMT
وأصدرت منظمة الصحة العالمية توصيات خاصة بـ5 دول أفريقية دعتها لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة انتشار جدري القرود، وهذه الدول هي الكونغو الديمقراطية وبوروندي وكينيا وأوغندا ورواندا، حسب بيان المنظمة، اليوم الاثنين.
ودعا البيان إلى تعزيز الآليات الوطنية الخاصة بالتعامل مع المرض في تلك الدول وتنسيق الجهود الخاصة بمحاربته بصورة أوسع.
كما شددت المنظمة على ضرورة تحسين الإجراءات لتشخيص المرض والحد من انتشاره واستخدام أفضل الأساليب المتاحة لتعريف الناس به.
صورة ملونة بالمجهر الإلكتروني تظهر جزيئات جدري القرود باللون الأحمر الموجودة داخل الخلية المصابة باللون الأزرق - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
مجتمع
‏"الصحة العالمية" تحذر من تفشي "جدري القرود" دوليا
16 ديسمبر 2023, 10:36 GMT
وأشارت وسائل إعلام غربية، إلى أنه الكونغو الديمقراطية سجلت ألفين و628 حالة إصابة مؤكدة بينها 450 حالة وفاة حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، بينما سجلت دولة الكونغو المجاورة 19 حالة إصابة بينها حالة وفاة واحدة، إضافة إلى نيجيريا التي سجلت 24 حالة إصابة، ودول أخرى مثل جنوب أفريقيا التي سجلت 3 حالات وفاة من أصل 22 إصابة مؤكدة.
وتمثل السلالة التي تعرف بـ"كليد - آي" واحدة من سلالات أخرى للفيروس، التي سجلت انتشارا ملحوظا في العديد من دول العالم منذ بداية 2024، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما لم يتم رصد الفيروس بمنطقة الشرق الأوسط إلا في إسرائيل.
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