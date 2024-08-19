https://sarabic.ae/20240819/الصحة-العالمية-تصدر-تحذيرا-بشأن-انتشار-جدري-القرود-في-5-دول-أفريقية-1091908391.html

الصحة العالمية تصدر تحذيرا بشأن انتشار جدري القرود في 5 دول أفريقية

الصحة العالمية تصدر تحذيرا بشأن انتشار جدري القرود في 5 دول أفريقية

سبوتنيك عربي

تسبب انتشار مرض جدري القرود في عدد من الدول الأفريقية التي سجلت إصابات مؤكدة إلى إعلان حالة طوارئ عالمية لمكافحة الفيروس المسبب للمرض. 19.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-19T20:45+0000

2024-08-19T20:45+0000

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جاء ذلك بعدما تم تسجيل حالة إصابة في السويد لمصاب قادم من أفريقيا، حيث تبين إصابته بالسلالة الجديدة "كلايد - آي"، إضافة إلى تسجيل حالة أخرى في باكستان.وأصدرت منظمة الصحة العالمية توصيات خاصة بـ5 دول أفريقية دعتها لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة انتشار جدري القرود، وهذه الدول هي الكونغو الديمقراطية وبوروندي وكينيا وأوغندا ورواندا، حسب بيان المنظمة، اليوم الاثنين.ودعا البيان إلى تعزيز الآليات الوطنية الخاصة بالتعامل مع المرض في تلك الدول وتنسيق الجهود الخاصة بمحاربته بصورة أوسع.كما شددت المنظمة على ضرورة تحسين الإجراءات لتشخيص المرض والحد من انتشاره واستخدام أفضل الأساليب المتاحة لتعريف الناس به.وأشارت وسائل إعلام غربية، إلى أنه الكونغو الديمقراطية سجلت ألفين و628 حالة إصابة مؤكدة بينها 450 حالة وفاة حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، بينما سجلت دولة الكونغو المجاورة 19 حالة إصابة بينها حالة وفاة واحدة، إضافة إلى نيجيريا التي سجلت 24 حالة إصابة، ودول أخرى مثل جنوب أفريقيا التي سجلت 3 حالات وفاة من أصل 22 إصابة مؤكدة.وتمثل السلالة التي تعرف بـ"كليد - آي" واحدة من سلالات أخرى للفيروس، التي سجلت انتشارا ملحوظا في العديد من دول العالم منذ بداية 2024، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما لم يتم رصد الفيروس بمنطقة الشرق الأوسط إلا في إسرائيل.

https://sarabic.ae/20240819/جدري-القرود-ما-هو-المرض-الجديد-الذي-يهدد-البشرية--1091898861.html

https://sarabic.ae/20231216/الصحة-العالمية-تحذر-من-تفشي-جدري-القرود-دوليا-1084172762.html

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