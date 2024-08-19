https://sarabic.ae/20240819/بوتين-يصدر-مرسوما-يسمح-فيه-للأجانب-الرافضين-للسياسات-الأخلاقية-لبلادهم-بالحصول-على-الإقامة-المؤقتة--1091894507.html
بوتين يصدر مرسوما يسمح فيه للأجانب الرافضين للسياسات الأخلاقية لبلادهم بالحصول على الإقامة المؤقتة
بوتين يصدر مرسوما يسمح فيه للأجانب الرافضين للسياسات الأخلاقية لبلادهم بالحصول على الإقامة المؤقتة
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم بشأن المعاملة التفضيلية للأجانب الذين لا يقبلون المواقف النيوليبرالية المدمرة في بلدانهم والتي تتعارض مع القيم... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T13:33+0000
2024-08-19T13:33+0000
2024-08-19T13:33+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103604/31/1036043190_0:0:3159:1777_1920x0_80_0_0_b15b85b3bd1b25992d872a461bdc68fe.jpg
وكما هو مذكور في المرسوم، فإن فرصة التقدم بطلب للحصول على الإقامة المؤقتة في روسيا تمنح لهؤلاء الأجانب "دون مراعاة الحصة المعتمدة من قبل حكومة روسيا الاتحادية، ودون تقديم وثيقة تؤكد معرفة اللغة الروسية ومعرفة تاريخ روسيا وأساسيات التشريع".وأمهل الرئيس مجلس الوزراء شهرا للتأكد من تنفيذ المرسوم.
https://sarabic.ae/20240819/قيادي-في-الجبهة-الديمقراطية-لتحرير-فلسطين-روسيا-لاعب-رئيس-في-الشرق-الأوسط--1091893399.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103604/31/1036043190_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_afaea6a9b4424c9d36134c3e0186c4a6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
بوتين يصدر مرسوما يسمح فيه للأجانب الرافضين للسياسات الأخلاقية لبلادهم بالحصول على الإقامة المؤقتة
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم بشأن المعاملة التفضيلية للأجانب الذين لا يقبلون المواقف النيوليبرالية المدمرة في بلدانهم والتي تتعارض مع القيم التقليدية.
وكما هو مذكور في المرسوم، فإن فرصة التقدم بطلب للحصول على الإقامة المؤقتة في روسيا تمنح لهؤلاء الأجانب "دون مراعاة الحصة المعتمدة من قبل حكومة روسيا الاتحادية، ودون تقديم وثيقة تؤكد معرفة اللغة الروسية ومعرفة تاريخ روسيا وأساسيات التشريع".
وقد يكون سبب الاستئناف هو عدم قبول سياسات بلدانهم، "وفرض مبادئ توجيهية أيديولوجية نيوليبرالية مدمرة تتعارض مع القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية".
كما كلف بوتين وزارة الخارجية بتحديد قائمة الدول التي تفرض القيم النيوليبرالية. وستتم الموافقة على هذه القائمة من قبل الحكومة.
وأمهل الرئيس مجلس الوزراء شهرا للتأكد من تنفيذ المرسوم.