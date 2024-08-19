حزب اسكتلندي يقيل رئيسه بسبب تصريحه أن الحرب في غزة لا ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
On air
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
41 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240819/حزب-اسكتلندي-يقيل-رئيسه-بسبب-تصريحه-أن-الحرب-في-غزة-لا-ترقى-إلى-مستوى-الإبادة-الجماعية-1091883261.html
حزب اسكتلندي يقيل رئيسه بسبب تصريحه أن الحرب في غزة لا ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية"
حزب اسكتلندي يقيل رئيسه بسبب تصريحه أن الحرب في غزة لا ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية"
سبوتنيك عربي
تم تجريد عضو الحزب الوطني الاسكتلندي جون مايسون من منصبه كرئيس للحزب بعد أن نشر أن جهود الحرب التي يبذلها الجيش الإسرائيلي في غزة لا تشكل إبادة جماعية، حسبما... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T09:07+0000
2024-08-19T09:07+0000
اسكتلندا
العالم
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091716077_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a24ba72c3cae8fe61b824608d57101fb.jpg
تم تجريد عضو الحزب الوطني الاسكتلندي جون مايسون من منصبه كرئيس للحزب بعد أن نشر أن جهود الحرب التي يبذلها الجيش الإسرائيلي في غزة لا تشكل إبادة جماعية، حسبما ذكرت مصادر متعددة يوم السبت.وقال زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي السابق إنه يشعر "بخيبة أمل" فيما يتعلق بإيقافه عن العمل، بعد أن قال المتحدث باسم زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي، إنه من غير المقبول أن يتجاهل مايسون الضحايا المدنيين الفلسطينيين في الحرب، "لا يمكن أن يكون هناك مكان في الحزب الوطني الأسكتلندي لهذا النوع من التعصب".وأضاف: "ومع ذلك، فأنا شخصياً لا أعتقد أن إسرائيل حاولت ارتكاب إبادة جماعية أو ارتكبتها أو ترتكبها. فمن المؤكد أن لديها القدرة على قتل عدد أكبر بكثير من الفلسطينيين، وهذا لا يعني أن الخسائر في الأرواح ليست كبيرة بالفعل". وكما قال إن حماس وإيران لديهما النية لارتكاب إبادة جماعية بسبب تصريحاتهما العديدة التي "تريد محو إسرائيل من على الخريطة".وتواصل إسرائيل، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.غالانت يطالب نتنياهو بإحالة المفاوضات لمجلس الوزراء... "حرب لا يمكن وقفها"بلينكن: المفاوضات الجارية ربما تكون الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق والإفراج عن المحتجزين
https://sarabic.ae/20240819/حماس-تبلغ-تركيا-بأن-واشنطن-ترسم-صورة-وردية-عن-المفاوضات-بخلاف-الواقع--1091879985.html
اسكتلندا
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091716077_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9970de666d8c416f1a3f6b01b859229.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اسكتلندا, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
اسكتلندا, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة

حزب اسكتلندي يقيل رئيسه بسبب تصريحه أن الحرب في غزة لا ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية"

09:07 GMT 19.08.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafiآثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
تم تجريد عضو الحزب الوطني الاسكتلندي جون مايسون من منصبه كرئيس للحزب بعد أن نشر أن جهود الحرب التي يبذلها الجيش الإسرائيلي في غزة لا تشكل إبادة جماعية، حسبما ذكرت مصادر متعددة يوم السبت.
تم تجريد عضو الحزب الوطني الاسكتلندي جون مايسون من منصبه كرئيس للحزب بعد أن نشر أن جهود الحرب التي يبذلها الجيش الإسرائيلي في غزة لا تشكل إبادة جماعية، حسبما ذكرت مصادر متعددة يوم السبت.

ويعتبر العديد من السياسيين في حزب مايسون من بين الأكثر انتقادا في اسكتلندا لسلوك إسرائيل في غزة.

وقال زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي السابق إنه يشعر "بخيبة أمل" فيما يتعلق بإيقافه عن العمل، بعد أن قال المتحدث باسم زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي، إنه من غير المقبول أن يتجاهل مايسون الضحايا المدنيين الفلسطينيين في الحرب، "لا يمكن أن يكون هناك مكان في الحزب الوطني الأسكتلندي لهذا النوع من التعصب".

وبحسب صحيفة "جيروزالم بوست" وفي وقت لاحق، قال مايسون: "الكثير من الأرواح قد فقدت بالفعل في إسرائيل وغزة وخارجها، وكما قلت عندما تحدثت في البرلمان، يشعر كثيرون أن إسرائيل انتقلت من موقف الدفاع عن النفس إلى السعي للانتقام".

صورة لنزوح العائلات الفلسطينية نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
"حماس" تبلغ تركيا بأن واشنطن ترسم صورة وردية عن المفاوضات بخلاف الواقع
08:01 GMT
وأضاف: "ومع ذلك، فأنا شخصياً لا أعتقد أن إسرائيل حاولت ارتكاب إبادة جماعية أو ارتكبتها أو ترتكبها. فمن المؤكد أن لديها القدرة على قتل عدد أكبر بكثير من الفلسطينيين، وهذا لا يعني أن الخسائر في الأرواح ليست كبيرة بالفعل". وكما قال إن حماس وإيران لديهما النية لارتكاب إبادة جماعية بسبب تصريحاتهما العديدة التي "تريد محو إسرائيل من على الخريطة".
وتواصل إسرائيل، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
غالانت يطالب نتنياهو بإحالة المفاوضات لمجلس الوزراء... "حرب لا يمكن وقفها"
بلينكن: المفاوضات الجارية ربما تكون الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق والإفراج عن المحتجزين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:32 GMTКратер от перехваченной ракеты, выпущенной из Ливана, Израиль - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إصابة إسرائيليين في حريق اندلع إثر انفجار مسيرة أطلقت من لبنان05:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала