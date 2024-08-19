https://sarabic.ae/20240819/رئيس-المجلس-الأعلى-للقضاء-الليبي-حافظنا-على-وحدة-الجهاز-القضائي-حتى-الآن-رغم-الانقسامات--1091889636.html
رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي: حافظنا على وحدة الجهاز القضائي حتى الآن رغم الانقسامات
رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي: حافظنا على وحدة الجهاز القضائي حتى الآن رغم الانقسامات
سبوتنيك عربي
شدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي، المستشار مفتاح عبد القوي، على "تماسك أعضاء الهيئات القضائية وبمساعدة احترام الناس". 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T11:46+0000
2024-08-19T11:46+0000
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وتابع في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للمجلس على مواقع التواصل، أنه "من المعروف في وجدان كل الليبيين مكانة روحية للقضاء والقاضي سواء الجالس والواقف، وحافظنا على هذه المكانة وورثناها من أسلافنا وسوف نورثها لأخلافنا".كما أكد المسؤول القضائي أن "القضاء يشكل مكانة رفيعة في وجدان الليبيين، فهم يحترمونه ويحرصون على وحدته، فالقضاء في ليبيا واحد موحد".وتابع مبيّنا: "ظروف البلاد الحالية ليست سهلة، في ظل الانقسامات الواقعة، واستطاع المجلس حتى الآن أن يحافظ على وحدة الجهاز القضائي".وتأتي تصريحات رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي، مفتاح عبد القوي، بعد أن شهدت ليبيا توترات سياسية جديدة، شملت إعلان المجلس الرئاسي، أمس الأحد، استبدال محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس الإدارة، وقرار "مصرف ليبيا المركزي" وقف جميع أعماله بعد خطف مدير إدارة تقنية المعلومات، المهندس مصعب مسلم. وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
https://sarabic.ae/20240819/إلى-أين-ستصل-الخلافات-الجديدة-بين-الأطراف-الليبية-بعد-سحب-صفة-القائد-الأعلى-للجيش-من-المنفي-1091881278.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي: حافظنا على وحدة الجهاز القضائي حتى الآن رغم الانقسامات
شدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي، المستشار مفتاح عبد القوي، على "تماسك أعضاء الهيئات القضائية وبمساعدة احترام الناس".
وتابع في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للمجلس على مواقع التواصل، أنه "من المعروف في وجدان كل الليبيين مكانة روحية للقضاء والقاضي سواء الجالس والواقف، وحافظنا على هذه المكانة وورثناها من أسلافنا وسوف نورثها لأخلافنا".
كما أكد المسؤول القضائي أن "القضاء يشكل مكانة رفيعة في وجدان الليبيين، فهم يحترمونه ويحرصون على وحدته، فالقضاء في ليبيا واحد موحد".
لكن لفت رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي أيضا إلى أن "الحفاظ على الجهاز القضائي ليس بالأمر اليسير"، وفق قوله.
وتابع مبيّنا: "ظروف البلاد الحالية ليست سهلة، في ظل الانقسامات الواقعة، واستطاع المجلس حتى الآن أن يحافظ على وحدة الجهاز القضائي".
وتأتي تصريحات رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي، مفتاح عبد القوي، بعد أن شهدت ليبيا توترات سياسية جديدة، شملت إعلان المجلس الرئاسي، أمس الأحد، استبدال محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس الإدارة، وقرار "مصرف ليبيا المركزي" وقف جميع أعماله بعد خطف مدير إدارة تقنية المعلومات
، المهندس مصعب مسلم.
وتشهد ليبيا
أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.