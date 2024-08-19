رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي: حافظنا على وحدة الجهاز القضائي حتى الآن رغم الانقسامات

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إنسانية السينما بين الحضور والغياب
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26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
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29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
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11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
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البرنامج المسائي - إعادة
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي: حافظنا على وحدة الجهاز القضائي حتى الآن رغم الانقسامات
رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي: حافظنا على وحدة الجهاز القضائي حتى الآن رغم الانقسامات
سبوتنيك عربي
شدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي، المستشار مفتاح عبد القوي، على "تماسك أعضاء الهيئات القضائية وبمساعدة احترام الناس". 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T11:46+0000
2024-08-19T11:46+0000
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وتابع في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للمجلس على مواقع التواصل، أنه "من المعروف في وجدان كل الليبيين مكانة روحية للقضاء والقاضي سواء الجالس والواقف، وحافظنا على هذه المكانة وورثناها من أسلافنا وسوف نورثها لأخلافنا".كما أكد المسؤول القضائي أن "القضاء يشكل مكانة رفيعة في وجدان الليبيين، فهم يحترمونه ويحرصون على وحدته، فالقضاء في ليبيا واحد موحد".وتابع مبيّنا: "ظروف البلاد الحالية ليست سهلة، في ظل الانقسامات الواقعة، واستطاع المجلس حتى الآن أن يحافظ على وحدة الجهاز القضائي".وتأتي تصريحات رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي، مفتاح عبد القوي، بعد أن شهدت ليبيا توترات سياسية جديدة، شملت إعلان المجلس الرئاسي، أمس الأحد، استبدال محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس الإدارة، وقرار "مصرف ليبيا المركزي" وقف جميع أعماله بعد خطف مدير إدارة تقنية المعلومات، المهندس مصعب مسلم. وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي: حافظنا على وحدة الجهاز القضائي حتى الآن رغم الانقسامات

11:46 GMT 19.08.2024
© Photo / Unsplash/ Wesley Tingeyالقضاء
القضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
القضاء
© Photo / Unsplash/ Wesley Tingey
تابعنا عبر
شدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي، المستشار مفتاح عبد القوي، على "تماسك أعضاء الهيئات القضائية وبمساعدة احترام الناس".
وتابع في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للمجلس على مواقع التواصل، أنه "من المعروف في وجدان كل الليبيين مكانة روحية للقضاء والقاضي سواء الجالس والواقف، وحافظنا على هذه المكانة وورثناها من أسلافنا وسوف نورثها لأخلافنا".
كما أكد المسؤول القضائي أن "القضاء يشكل مكانة رفيعة في وجدان الليبيين، فهم يحترمونه ويحرصون على وحدته، فالقضاء في ليبيا واحد موحد".
لكن لفت رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي أيضا إلى أن "الحفاظ على الجهاز القضائي ليس بالأمر اليسير"، وفق قوله.
وتابع مبيّنا: "ظروف البلاد الحالية ليست سهلة، في ظل الانقسامات الواقعة، واستطاع المجلس حتى الآن أن يحافظ على وحدة الجهاز القضائي".
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
إلى أين ستصل الخلافات الجديدة بين الأطراف الليبية بعد سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المنفي؟
09:13 GMT
وتأتي تصريحات رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي، مفتاح عبد القوي، بعد أن شهدت ليبيا توترات سياسية جديدة، شملت إعلان المجلس الرئاسي، أمس الأحد، استبدال محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس الإدارة، وقرار "مصرف ليبيا المركزي" وقف جميع أعماله بعد خطف مدير إدارة تقنية المعلومات، المهندس مصعب مسلم.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
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