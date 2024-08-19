إلى أين ستصل الخلافات الجديدة بين الأطراف الليبية بعد سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المنفي؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
On air
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
41 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240819/إلى-أين-ستصل-الخلافات-الجديدة-بين-الأطراف-الليبية-بعد-سحب-صفة-القائد-الأعلى-للجيش-من-المنفي-1091881278.html
إلى أين ستصل الخلافات الجديدة بين الأطراف الليبية بعد سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المنفي؟
إلى أين ستصل الخلافات الجديدة بين الأطراف الليبية بعد سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المنفي؟
سبوتنيك عربي
أصدر البرلمان الليبي في الأيام القليلة الماضية، قرارات أثرت بشكل كبير في المشهد الليبي وفي الملف السياسي، كان أبرزها سحب صفة القائد الأعلى للجيش من رئيس المجلس... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T09:13+0000
2024-08-19T09:13+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077229634_0:0:2052:1154_1920x0_80_0_0_96af77d014ad0ec3575c5712e049d3e3.jpg
من جهته، قال عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق: "لقد كانت ولادة مجلس النواب خلال حالة من الصراع السياسي والعنف المسلح في 2014، ومقره الدستوري حسب التعديل الدستوري السابع في شرق ليبيا، والتي كانت فعليا خارج سيطرة السلطات في طرابلس، إذ أصبح مجلس النواب طرفا في الصراع، ونتيجة تدخل البعثة الدولية، تم الوصول إلى اتفاق سياسي عُرف باتفاق الصخيرات في 2015".واعتبر الأبلق في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "عامل الجغرافيا مؤثر بشكل كبير على الحالة السياسية الليبية"، مشيرا إلى أن "لو اتخذ مجلس النواب من العاصمة طرابلس مقرا له لكان أداؤه مختلفا عما هو عليه الآن، وكذلك الحال مع المجلس الأعلى الدولة الشريك في العملية السياسية، لو كان مقره في مدينة بنغازي". أزمة ثقة بين الأطرافوأكد الأبلق أن "الحالة الليبية هي حالة غير مستقرة، ولو خرجت الأجسام الحالية من المشهد، فسوف تتخذ حالة الصراع أشكالا أخرى، وذلك بسبب التدخلات الدولية والعامل الاقتصادي، بالإضافة للثقافة السائدة، إذ أثرت مجتمعة على الحالة الليبية ما بعد حقبة الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي".وأوضح أن "مجلس النواب ممثلا في رئاسته، يتخذ قرارات لا تخدم مستقبل الحالة الليبية من حيث الاستقرار والتنمية، وإنما تمثّل المجلس كونه طرف من أطراف الصراع السياسي، إذ اعتبر مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس غير شرعية، تمارس مهامها كسلطة أمر واقع".وتابع البرلماني الليبي: "كذلك يعتبر مجلس النواب المجلس الأعلى للدولة خصم سياسي لا يمكن الوثوق به كشريك سياسي، بينما ينظر الطرف الآخر لمجلس النواب بأنه المعرقل للانتقال الديمقراطي في مسألة الاستفتاء على مسودة الدستور، وكذلك كداعم لعملية الكرامة التي يرى هذا الطرف بأنها عملية انقلابية على مسار التحول الديمقراطي".واعتبر عضو مجلس النواب الليبي، أن "قرار إلغاء صفقة القائد الأعلى من الرئاسي هي في واقع الحال مخالفة للاتفاق السياسي، وكذلك ليس لها أي أثر على الواقع كون السلطات العسكرية والأمنية المسيطرة في شرق البلاد لا تعترف بالمجلس الرئاسي كقائد أعلى ولا تأتمر بأمره، وكذلك السلطات الموجودة في طرابلس عدا نوع من السلطة الأدبية البروتوكولية في بعض الاجتماعات والترقيات والأذونات، والتي لا يستطيع الرئاسي رفضها أو تعديلها".وأشار الأبلق إلى أن "الحل السياسي بعيد المنال، وستستمر حالة الصراع إلا في حال إجراء الانتخابات التشريعية فقط، لأن الانتخابات الرئاسية هي المعرقل للمسار الانتخابي، فربما تكون السلطات الجديدة الموحدة أكثر واقعية، وبإمكانها توحيد السلطات المنقسمة واختيار سلطة تنفيذية جديدة، بالإضافة لتهدئة الحالة الأمنية المتوترة والضغط من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وحل التشكيلات غير المنضبطةط، حسب قوله.فيما اعتبر المحلل السياسي، محمد امطيريد، أن "قرار مجلس النواب مهم جدا، خاصة بعد الادعاءات الأخيرة التي تمّت في العاصمة طرابلس، خاصة بعد بروز الصراعات بين المجلس الأعلى للدولة وأطرافه، والمجلس الرئاسي الذين يتآمرون على اختصاصات مجلس النواب استنادا على اتفاق جنيف، وما قام به مجلس النواب خطوة استباقية جريئة جداً لم تحدث من قبل".خطوة استباقيةوأضاف امطيريد في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "هي ضربة للمجلس الرئاسي الذي يسعى لخلق أجسام بمهام غير قانونية، ولا يؤدي المجلس الرئاسي مهامه تجاه الوطن وسيادة وحماية أراضيه ولا يحقق أي مصالح لليبيا".وأوضح أن "إلغاء صلاحية المجلس الرئاسي جاءت بعد انتهاء مدة اتفاق جنيف، الذي ارتبط بمدة زمنية معينة، على الرغم من أن هذا الاتفاق لم يحقق شيئا من البنود التي جاءت الحكومة والمجلس الرئاسي من أجلها، رغم مضاعفة مدة بقاءه التي حددت بـ18 شهر تم تمديدها لـ 18 شهر دون أي مصلحة تُذكر".وقال: "كان من الواجب على مجلس النواب سحب هذه الصلاحيات بعد كل ذلك، وبالتالي فهو إجراء طبيعي جدا، وقيام البرلمان بذلك هو تداخل المجلس الرئاسي لصلاحيات ليست منه حقه، وكان أبرزها محاولات الرئاسي تغيير محافظ المصرف المركزي، وهذا ليس من اختصاصهم".مشهد معقدمن جهة أخرى، قال أستاذ القانون والباحث السياسي، رمضان التويجر، إن "هذه القرارات بغض النظر عن نتائجها تعكس تعقد المشهد السياسي في ليبيا، وأنه وصل إلى مرحلة حرجة تتطلب تحرك واسع لخلق بيئة أفضل للتفاوض من أجل السلام، بكل قرار من هذه القرارات بغض النظر عن قانونيتة من عدمه إلا أنها تفرض واقع آخر على الصعيد الوطني والدولي".ووصف الوضع الحالي بـ"الخطير"، مطالبا "بضرورة التفكير في مخرج سياسي لأنه اعتبر كل الخيارات الأخرى لها خطورة تهدد ليبيا وتؤثر على سيادتها".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متفاقمة في ظل وجود حكومتين تتنافسان على السلطة؛ إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات. وقد أعلن مجلس النواب الليبي مؤخرا عن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة في محاولة لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، فيما لا تزال الجهود مستمرة للوصول إلى حل يُفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
https://sarabic.ae/20240813/الدبيبة-عن-إنهاء-البرلمان-الليبي-ولاية-حكومته-بياناته-تكرارية-ورأي-سياسي-غير-ملزم-1091711227.html
https://sarabic.ae/20240728/مجلس-النواب-الليبي-يعلن-عن-فتح-باب-الترشح-لرئاسة-الحكومة-الجديدة-1091185141.html
https://sarabic.ae/20240814/هل-سعى--المجلس-الرئاسي-لحل-البرلمان-الليبي-خبراء-يوضحون-التفاصيل؟-1091739863.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077229634_69:0:2044:1481_1920x0_80_0_0_dc7231184649a8377fcb6af3fd2cdb8e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار العالم الآن

إلى أين ستصل الخلافات الجديدة بين الأطراف الليبية بعد سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المنفي؟

09:13 GMT 19.08.2024
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبر
حصري
أصدر البرلمان الليبي في الأيام القليلة الماضية، قرارات أثرت بشكل كبير في المشهد الليبي وفي الملف السياسي، كان أبرزها سحب صفة القائد الأعلى للجيش من رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بعد حالة عدم الاستقرار، وعودة الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي.
من جهته، قال عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق: "لقد كانت ولادة مجلس النواب خلال حالة من الصراع السياسي والعنف المسلح في 2014، ومقره الدستوري حسب التعديل الدستوري السابع في شرق ليبيا، والتي كانت فعليا خارج سيطرة السلطات في طرابلس، إذ أصبح مجلس النواب طرفا في الصراع، ونتيجة تدخل البعثة الدولية، تم الوصول إلى اتفاق سياسي عُرف باتفاق الصخيرات في 2015".
واعتبر الأبلق في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "عامل الجغرافيا مؤثر بشكل كبير على الحالة السياسية الليبية"، مشيرا إلى أن "لو اتخذ مجلس النواب من العاصمة طرابلس مقرا له لكان أداؤه مختلفا عما هو عليه الآن، وكذلك الحال مع المجلس الأعلى الدولة الشريك في العملية السياسية، لو كان مقره في مدينة بنغازي".
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
الدبيبة عن إنهاء البرلمان الليبي ولاية حكومته: بياناته تكرارية ورأي سياسي غير ملزم
13 أغسطس, 20:35 GMT
أزمة ثقة بين الأطراف
وأكد الأبلق أن "الحالة الليبية هي حالة غير مستقرة، ولو خرجت الأجسام الحالية من المشهد، فسوف تتخذ حالة الصراع أشكالا أخرى، وذلك بسبب التدخلات الدولية والعامل الاقتصادي، بالإضافة للثقافة السائدة، إذ أثرت مجتمعة على الحالة الليبية ما بعد حقبة الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي".
وأوضح أن "مجلس النواب ممثلا في رئاسته، يتخذ قرارات لا تخدم مستقبل الحالة الليبية من حيث الاستقرار والتنمية، وإنما تمثّل المجلس كونه طرف من أطراف الصراع السياسي، إذ اعتبر مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس غير شرعية، تمارس مهامها كسلطة أمر واقع".
وتابع البرلماني الليبي: "كذلك يعتبر مجلس النواب المجلس الأعلى للدولة خصم سياسي لا يمكن الوثوق به كشريك سياسي، بينما ينظر الطرف الآخر لمجلس النواب بأنه المعرقل للانتقال الديمقراطي في مسألة الاستفتاء على مسودة الدستور، وكذلك كداعم لعملية الكرامة التي يرى هذا الطرف بأنها عملية انقلابية على مسار التحول الديمقراطي".
وقال إن "أزمة فقدان الثقة بين الأطراف الليبية والدعم الدولي لتلك الأطراف، هو ما يعرقل الانتقال السياسي في ليبيا، ولو جزئيا عبر الاحتكام لصناديق الاقتراع، للدخول في مرحلة انتقالية ثالثة قبل الخوض في مسألة الدستور".
واعتبر عضو مجلس النواب الليبي، أن "قرار إلغاء صفقة القائد الأعلى من الرئاسي هي في واقع الحال مخالفة للاتفاق السياسي، وكذلك ليس لها أي أثر على الواقع كون السلطات العسكرية والأمنية المسيطرة في شرق البلاد لا تعترف بالمجلس الرئاسي كقائد أعلى ولا تأتمر بأمره، وكذلك السلطات الموجودة في طرابلس عدا نوع من السلطة الأدبية البروتوكولية في بعض الاجتماعات والترقيات والأذونات، والتي لا يستطيع الرئاسي رفضها أو تعديلها".
وأشار الأبلق إلى أن "الحل السياسي بعيد المنال، وستستمر حالة الصراع إلا في حال إجراء الانتخابات التشريعية فقط، لأن الانتخابات الرئاسية هي المعرقل للمسار الانتخابي، فربما تكون السلطات الجديدة الموحدة أكثر واقعية، وبإمكانها توحيد السلطات المنقسمة واختيار سلطة تنفيذية جديدة، بالإضافة لتهدئة الحالة الأمنية المتوترة والضغط من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وحل التشكيلات غير المنضبطةط، حسب قوله.
فيما اعتبر المحلل السياسي، محمد امطيريد، أن "قرار مجلس النواب مهم جدا، خاصة بعد الادعاءات الأخيرة التي تمّت في العاصمة طرابلس، خاصة بعد بروز الصراعات بين المجلس الأعلى للدولة وأطرافه، والمجلس الرئاسي الذين يتآمرون على اختصاصات مجلس النواب استنادا على اتفاق جنيف، وما قام به مجلس النواب خطوة استباقية جريئة جداً لم تحدث من قبل".
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
مجلس النواب الليبي يعلن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة
28 يوليو, 00:26 GMT
خطوة استباقية
وأضاف امطيريد في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "هي ضربة للمجلس الرئاسي الذي يسعى لخلق أجسام بمهام غير قانونية، ولا يؤدي المجلس الرئاسي مهامه تجاه الوطن وسيادة وحماية أراضيه ولا يحقق أي مصالح لليبيا".

وقال عن امتلاك المجلس الرئاسي صفة القائد الأعلى: "هم في الواقع لا يسيطرون على رقعة جغرافية واحدة، وخير دليل على ذلك الاشتباكات التي دارت في ضاحية تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى الاشتباكات بين التشكيلات المسلحة داخل العاصمة، كل ذلك تغييب لدور الدولة الليبية وهيبتها".

وأوضح أن "إلغاء صلاحية المجلس الرئاسي جاءت بعد انتهاء مدة اتفاق جنيف، الذي ارتبط بمدة زمنية معينة، على الرغم من أن هذا الاتفاق لم يحقق شيئا من البنود التي جاءت الحكومة والمجلس الرئاسي من أجلها، رغم مضاعفة مدة بقاءه التي حددت بـ18 شهر تم تمديدها لـ 18 شهر دون أي مصلحة تُذكر".
وقال: "كان من الواجب على مجلس النواب سحب هذه الصلاحيات بعد كل ذلك، وبالتالي فهو إجراء طبيعي جدا، وقيام البرلمان بذلك هو تداخل المجلس الرئاسي لصلاحيات ليست منه حقه، وكان أبرزها محاولات الرئاسي تغيير محافظ المصرف المركزي، وهذا ليس من اختصاصهم".
عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
هل سعى " المجلس الرئاسي" لحل "البرلمان" الليبي... خبراء يوضحون التفاصيل؟
14 أغسطس, 14:11 GMT
مشهد معقد
من جهة أخرى، قال أستاذ القانون والباحث السياسي، رمضان التويجر، إن "هذه القرارات بغض النظر عن نتائجها تعكس تعقد المشهد السياسي في ليبيا، وأنه وصل إلى مرحلة حرجة تتطلب تحرك واسع لخلق بيئة أفضل للتفاوض من أجل السلام، بكل قرار من هذه القرارات بغض النظر عن قانونيتة من عدمه إلا أنها تفرض واقع آخر على الصعيد الوطني والدولي".
واعتبر التويجر في تصريحات لـ"سبوتنيك"أن "ذلك يتضح من خلال حالة التصعيد السياسي الأخير، إذ يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تصعيدا وضغط اقتصادي وعسكري، مثل إغلاق حقول النفط أو ربما التلويح بالحرب".
ووصف الوضع الحالي بـ"الخطير"، مطالبا "بضرورة التفكير في مخرج سياسي لأنه اعتبر كل الخيارات الأخرى لها خطورة تهدد ليبيا وتؤثر على سيادتها".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متفاقمة في ظل وجود حكومتين تتنافسان على السلطة؛ إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وقد أعلن مجلس النواب الليبي مؤخرا عن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة في محاولة لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، فيما لا تزال الجهود مستمرة للوصول إلى حل يُفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:32 GMTКратер от перехваченной ракеты, выпущенной из Ливана, Израиль - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إصابة إسرائيليين في حريق اندلع إثر انفجار مسيرة أطلقت من لبنان05:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала