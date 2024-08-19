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مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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صدى الحياة
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المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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https://sarabic.ae/20240819/سفينة-فلبينية-تصدم-أخرى-صينية-بشكل-خطير-وبكين-تعلق-1091875234.html
سفينة فلبينية تصدم أخرى صينية بشكل خطير وبكين تعلق
سفينة فلبينية تصدم أخرى صينية بشكل خطير وبكين تعلق
سبوتنيك عربي
أعلن خفر السواحل الصيني، اليوم الاثنين، أن سفينة فلبينية دخلت المياه المجاورة لسابينا شول في البحر الجنوبي، دون إذن حكومة بكين. مشيرًا إلى أنها اصطدمت عمدًا... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T02:55+0000
2024-08-19T02:55+0000
الصين
الفلبين
العالم
اصطدام
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، جان يو، في بيان نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية: "في الساعة 3:24 صباحًا، تجاهلت سفينة خفر السواحل الفلبينية التحذيرات المتكررة من الجانب الصيني وأبحرت عمدًا بشكل خطير نحو سفينة خفر السواحل الصينية في مهمة إنفاذ القانون البحري، مما تسبب في حدوث خدش".وأضاف أن الجانب الفلبيني يتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث.وخلص يو بالقول إن "الاستفزازات المتكررة من الجانب الفلبيني انتهكت بشكل خطير سيادة الصين وألحقت الضرر بالسلام والاستقرار في المنطقة. ونحث الفلبين على التوقف فورًا عن مثل هذه الاستفزازات أو تحمل المسؤولية الكاملة عن أي عواقب ناتجة عنها".يشار إلى وجود نزاع إقليمي بين الصين والفلبين، فضلاً عن دول أخرى في المنطقة، حول أرخبيل سبراتلي (نانشا) في بحر الصين الجنوبي. وتتمتع هذه الجزر بقيمة كبيرة بسبب مواردها البيولوجية الغنية، وموقعها الاستراتيجي على مفترق طرق الشحن بين المحيطين الهندي والهادئ، فضلاً عن احتياطيات النفط والغاز المحتملة.وتم تحديد مطالبات الصين في بحر الصين الجنوبي على خريطة ذات تسعة خطوط متقطعة (معروفة أيضًا باسم "خط لسان البقر") في عام 1946. وفي عام 2016، رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي مزاعم بكين وأيدت ملكية الفلبين لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، ولم تشارك بكين في جلسات المحكمة ولم تعترف بالحكم الصادر لصالح مانيلا.وغالبًا ما يكون الوضع في منطقة بحر الصين متوترًا، بسبب مرور السفن الحربية الأمريكية، التي، وفقًا لوزارة الخارجية الصينية، تنتهك القانون الدولي وتقوض سيادة الصين وأمنها. وعلى الرغم من احتجاجات بكين، أكدت واشنطن أن الولايات المتحدة ستبحر حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الدفاع الفلبيني عن اعتزامه تكثيف التعاون العسكري مع الولايات المتحدة وحلفائها بشأن سلوك الصين "الأكثر عدوانية" حسب زعمه. ووفقا له، فإن بناء القدرات العسكرية سيساعد في تقديم مساهمة أكثر فعالية للاستقرار الإقليمي.وفي الشهر نفسه، اتفق وزيرا خارجية الفلبين والصين على تطوير التعاون وحل المشاكل في بحر الصين الجنوبي بهدوء من أجل تخفيف التوترات في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240818/حاملات-الطائرات-الأمريكية-تدخل-مصيدة-الصواريخ-الصينية-1091866977.html
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الصين, الفلبين, العالم, اصطدام
الصين, الفلبين, العالم, اصطدام

سفينة فلبينية تصدم أخرى صينية بشكل خطير وبكين تعلق

02:55 GMT 19.08.2024
© Sputnik . Elena Kopylova / الانتقال إلى بنك الصوروصلت سفن البحرية الصينية إلى فلاديفوستوك بعد تدريبات روسية صينية مشتركة
وصلت سفن البحرية الصينية إلى فلاديفوستوك بعد تدريبات روسية صينية مشتركة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© Sputnik . Elena Kopylova
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أعلن خفر السواحل الصيني، اليوم الاثنين، أن سفينة فلبينية دخلت المياه المجاورة لسابينا شول في البحر الجنوبي، دون إذن حكومة بكين. مشيرًا إلى أنها اصطدمت عمدًا بسفينة صينية بطريقة خطيرة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، جان يو، في بيان نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية: "في الساعة 3:24 صباحًا، تجاهلت سفينة خفر السواحل الفلبينية التحذيرات المتكررة من الجانب الصيني وأبحرت عمدًا بشكل خطير نحو سفينة خفر السواحل الصينية في مهمة إنفاذ القانون البحري، مما تسبب في حدوث خدش".
وأضاف أن الجانب الفلبيني يتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث.
وتابع: "في حوالي الساعة 6 صباحًا، تجاهلت سفينة خفر السواحل الفلبينية تحذيرات الجانب الصيني وتجاهلت مراقبة الطريق، وتسللت إلى مياه ريناي جياو".
وخلص يو بالقول إن "الاستفزازات المتكررة من الجانب الفلبيني انتهكت بشكل خطير سيادة الصين وألحقت الضرر بالسلام والاستقرار في المنطقة. ونحث الفلبين على التوقف فورًا عن مثل هذه الاستفزازات أو تحمل المسؤولية الكاملة عن أي عواقب ناتجة عنها".
يشار إلى وجود نزاع إقليمي بين الصين والفلبين، فضلاً عن دول أخرى في المنطقة، حول أرخبيل سبراتلي (نانشا) في بحر الصين الجنوبي. وتتمتع هذه الجزر بقيمة كبيرة بسبب مواردها البيولوجية الغنية، وموقعها الاستراتيجي على مفترق طرق الشحن بين المحيطين الهندي والهادئ، فضلاً عن احتياطيات النفط والغاز المحتملة.
وتم تحديد مطالبات الصين في بحر الصين الجنوبي على خريطة ذات تسعة خطوط متقطعة (معروفة أيضًا باسم "خط لسان البقر") في عام 1946. وفي عام 2016، رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي مزاعم بكين وأيدت ملكية الفلبين لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، ولم تشارك بكين في جلسات المحكمة ولم تعترف بالحكم الصادر لصالح مانيلا.
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
حاملات الطائرات الأمريكية تدخل مصيدة الصواريخ الصينية
أمس, 15:04 GMT
وغالبًا ما يكون الوضع في منطقة بحر الصين متوترًا، بسبب مرور السفن الحربية الأمريكية، التي، وفقًا لوزارة الخارجية الصينية، تنتهك القانون الدولي وتقوض سيادة الصين وأمنها. وعلى الرغم من احتجاجات بكين، أكدت واشنطن أن الولايات المتحدة ستبحر حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الدفاع الفلبيني عن اعتزامه تكثيف التعاون العسكري مع الولايات المتحدة وحلفائها بشأن سلوك الصين "الأكثر عدوانية" حسب زعمه. ووفقا له، فإن بناء القدرات العسكرية سيساعد في تقديم مساهمة أكثر فعالية للاستقرار الإقليمي.
وفي الشهر نفسه، اتفق وزيرا خارجية الفلبين والصين على تطوير التعاون وحل المشاكل في بحر الصين الجنوبي بهدوء من أجل تخفيف التوترات في المنطقة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس ونتنياهو يتبادلان الاتهامات بشأن عرقلة وقف إطلاق النار01:33 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهت17 أغسطس, 05:18 GMT
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