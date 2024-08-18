حاملات الطائرات الأمريكية تدخل مصيدة الصواريخ الصينية

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مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
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08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
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مرايا العلوم
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
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عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
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https://sarabic.ae/20240818/حاملات-الطائرات-الأمريكية-تدخل-مصيدة-الصواريخ-الصينية-1091866977.html
حاملات الطائرات الأمريكية تدخل مصيدة الصواريخ الصينية
حاملات الطائرات الأمريكية تدخل مصيدة الصواريخ الصينية
سبوتنيك عربي
استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية نشر أساطيلها الحربية في بحار العالم خلال العقود الماضية، لكن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا في نفوذها خاصة في منطقة المحيطين... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T15:04+0000
2024-08-18T15:04+0000
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وتحاول واشنطن الحفاظ على انتشارها في تلك المناطق، لكن تنامي القدرات العسكرية للصين يمثل أكبر عقبة في طريقها، بل إنه ربما يصنع نهاية الوجود الأمريكي في تلك المناطق إلى الأبد.فبينما تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على القوة الضاربة لحاملات الطائرات، فإن حقبة الاعتماد على السفن العملاقة أوشكت على نهايتها، كما يقول تقرير لمجلة أمريكية، أشارت فيه إلى أن الصين أصبحت تمتلك صواريخ هجومية يمكنها إغراق تلك الوحدات البحرية.ويمثل صاروخ "دي إف - 21 دي" أحد أخطر الصواريخ الصينية المضادة للسفن، التي صممتها بكين لقصف السفن الحربية انطلاقا من منصات برية، وهو جزء من أنظمة الصواريخ الهجومية الصينية التي أصبح بإمكانها إغراق أي نوع من السفن الحربية المعادية، خاصة الطرازات المصممة للانطلاق بسرعات خارقة للصوت.وتمثل منطقة المحيطين الهندي والهادئ محور الاستراتيجية الصينية الخاصة بأي مواجهة مستقبلية مع الأسطول الأمريكي، حيث ركزت الصين في تلك المنطقة حشد صواريخها الباليستية المضادة للسفن والصواريخ الخارقة، التي يمكنها الانطلاق نحو أي هدف بحري بسرعة تساوي عدة أضعاف سرعة الصوت.وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 472 وحدة بحرية تجعلها في المرتبة رقم 4 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، وتضم تلك القوة 11 حاملة طائرات، إضافة إلى 9 حاملات مروحيات و75 مدمرة، و23 كورفيتا و64 غواصة و5 سفن دورية و8 كاسحات ألغام.أما الصين، فتمتلك 730 وحدة بحرية تجعلها في المرتبة الثانية عالميا بينها حاملتا طائرات و3 حاملات مروحيات و49 مدمرة و42 فرقاطة و72 كورفيتا و61 غواصة و150 سفينة دورية و36 كاسحة ألغام بحرية.
https://sarabic.ae/20240808/قائد-عسكري-أمريكي-حاملة-الطائرات-النووية-العملاقة-عاجزة-أمام-أنصار-الله-1091542077.html
https://sarabic.ae/20240805/الصين-تكشف-عن-طوربيد-يمكنه-إغراق-حاملات-الطائرات-1091445247.html
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رصد عسكري, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
رصد عسكري, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

حاملات الطائرات الأمريكية تدخل مصيدة الصواريخ الصينية

15:04 GMT 18.08.2024
© Photo / U.S. Navy/ Matt Brownحاملة طائرات أمريكية
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© Photo / U.S. Navy/ Matt Brown
تابعنا عبر
استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية نشر أساطيلها الحربية في بحار العالم خلال العقود الماضية، لكن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا في نفوذها خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وتحاول واشنطن الحفاظ على انتشارها في تلك المناطق، لكن تنامي القدرات العسكرية للصين يمثل أكبر عقبة في طريقها، بل إنه ربما يصنع نهاية الوجود الأمريكي في تلك المناطق إلى الأبد.
مدمرة صواريخ موجهة طراز أتاغو تابعة للأسطول الياباني أثناء إبحارها ضمن مجموعة بحرية بقيادة حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس كارل فينسن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
قائد عسكري أمريكي: حاملة الطائرات النووية العملاقة "عاجزة" أمام "أنصار الله"
8 أغسطس, 13:01 GMT
فبينما تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على القوة الضاربة لحاملات الطائرات، فإن حقبة الاعتماد على السفن العملاقة أوشكت على نهايتها، كما يقول تقرير لمجلة أمريكية، أشارت فيه إلى أن الصين أصبحت تمتلك صواريخ هجومية يمكنها إغراق تلك الوحدات البحرية.
ويمثل صاروخ "دي إف - 21 دي" أحد أخطر الصواريخ الصينية المضادة للسفن، التي صممتها بكين لقصف السفن الحربية انطلاقا من منصات برية، وهو جزء من أنظمة الصواريخ الهجومية الصينية التي أصبح بإمكانها إغراق أي نوع من السفن الحربية المعادية، خاصة الطرازات المصممة للانطلاق بسرعات خارقة للصوت.
غواصة تطلق طوربيداً - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
الصين تكشف عن طوربيد يمكنه إغراق حاملات الطائرات
5 أغسطس, 16:11 GMT
وتمثل منطقة المحيطين الهندي والهادئ محور الاستراتيجية الصينية الخاصة بأي مواجهة مستقبلية مع الأسطول الأمريكي، حيث ركزت الصين في تلك المنطقة حشد صواريخها الباليستية المضادة للسفن والصواريخ الخارقة، التي يمكنها الانطلاق نحو أي هدف بحري بسرعة تساوي عدة أضعاف سرعة الصوت.
وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 472 وحدة بحرية تجعلها في المرتبة رقم 4 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، وتضم تلك القوة 11 حاملة طائرات، إضافة إلى 9 حاملات مروحيات و75 مدمرة، و23 كورفيتا و64 غواصة و5 سفن دورية و8 كاسحات ألغام.
أما الصين، فتمتلك 730 وحدة بحرية تجعلها في المرتبة الثانية عالميا بينها حاملتا طائرات و3 حاملات مروحيات و49 مدمرة و42 فرقاطة و72 كورفيتا و61 غواصة و150 سفينة دورية و36 كاسحة ألغام بحرية.
© Sputnikلياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
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