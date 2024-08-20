https://sarabic.ae/20240820/إنشاء-3-مجموعات-عسكرية-جديدة-في-روسيا--1091932261.html
إنشاء 3 مجموعات عسكرية جديدة في روسيا
إنشاء 3 مجموعات عسكرية جديدة في روسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء مجموعات من قوات "بيلغورود" و"كورسك" و"بريانسك" في روسيا. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T14:19+0000
2024-08-20T14:19+0000
2024-08-20T14:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "عُقد برئاسة وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اجتماع لمجلس التنسيق بشأن مسائل الأمن العسكري في المناطق الحدودية لمقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك".وأشار بيلاؤوسوف خلال الاجتماع إلى أنه تم تحديد مجالات اختصاص كل عضو في مجلس التنسيق في وزارة الدفاع.وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان عقب اجتماع مجلس التنسيق بشأن الأمن العسكري للمناطق الحدودية: "تم إنشاء مجموعات من قوات "بيلغورود" و"كورسك" و"بريانسك" في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك".وأضاف البيان: "ممثل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية وقادة تجمعات بيلغورود وكورسك وبريانسك يتولون مسؤولية الحماية من الهجمات المعادية".ووفقا له في مقاطعة كورسك، تم تسليم العدد المطلوب من المروحيات الرباعية والمدافع المضادة للطائرات من دون طيار وأجهزة كشف الطائرات من دون طيار، ومعدات الحرب الإلكترونية القابلة للارتداء (المحمولة والفردية)، ومحطات الطاقة الصغيرة، ومركبات الدفع الرباعي، بالإضافة إلى أغطية العزل الحراري.
https://sarabic.ae/20240730/بيلاؤوسوف-توسع-كبير-بإنتاج-الطائرات-المسيرة-في-روسيا-1091254192.html
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روسيا
إنشاء 3 مجموعات عسكرية جديدة في روسيا
14:19 GMT 20.08.2024 (تم التحديث: 14:47 GMT 20.08.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء مجموعات من قوات "بيلغورود" و"كورسك" و"بريانسك" في روسيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "عُقد برئاسة وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اجتماع لمجلس التنسيق بشأن مسائل الأمن العسكري في المناطق الحدودية لمقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك".
وأشار بيلاؤوسوف خلال الاجتماع إلى أنه تم تحديد مجالات اختصاص كل عضو في مجلس التنسيق في وزارة الدفاع.
وقال بيلاؤوسوف: "أريد أن أؤكد أن هؤلاء المسؤولين (أعضاء مجلس التنسيق في وزارة الدفاع) يجب أن يكونوا على اتصال مباشر مع المناطق على مدار الساعة، ويجب ألا يتركوا مسألة واحدة دون اهتمام".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان عقب اجتماع مجلس التنسيق بشأن الأمن العسكري للمناطق الحدودية: "تم إنشاء مجموعات من قوات "بيلغورود" و"كورسك" و"بريانسك" في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك".
وأضاف البيان: "ممثل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية وقادة تجمعات بيلغورود وكورسك وبريانسك يتولون مسؤولية الحماية من الهجمات المعادية".
بدوره، أفاد نائب رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني، الفريق يوري كورساتشيف، عن حل 6 قضايا إشكالية تتعلق بتوريد الطائرات الرباعية المطلوبة، ومولدات البنزين، ومركبات رباعية الدفع، وأجهزة الرؤية الليلية والمناظير، بالإضافة إلى أجهزة التصوير الحراري إلى مقاطعة بيلغورود.
ووفقا له في مقاطعة كورسك، تم تسليم العدد المطلوب من المروحيات الرباعية والمدافع المضادة للطائرات من دون طيار وأجهزة كشف الطائرات من دون طيار، ومعدات الحرب الإلكترونية القابلة للارتداء (المحمولة والفردية)، ومحطات الطاقة الصغيرة، ومركبات الدفع الرباعي، بالإضافة إلى أغطية العزل الحراري.