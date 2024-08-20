الصحة اللبنانية: قتيل و19 جريحا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على البقاع شرقي لبنان

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183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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27 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:03 GMT
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
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بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
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الصحة اللبنانية: قتيل و19 جريحا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على البقاع شرقي لبنان
الصحة اللبنانية: قتيل و19 جريحا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على البقاع شرقي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، صباح اليوم الأربعاء، أن الغارات الإسرائيلية على شرق البلاد أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 19 آخرين، وذلك بعد أكثر من يوم من ضربات... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T23:05+0000
2024-08-20T23:05+0000
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وقالت الوزارة إن "الغارات الإسرائيلية على وادي البقاع" أسفرت عن "مقتل شخص واحد وإصابة 19 آخرين"، مشيرةً إلى أن الحصيلة أولية.وجاءت هذه الضربات بعد منتصف الليل بقليل، وبعد أكثر من يوم من غارات مماثلة في منطقة البقاع التي قالت إسرائيل إنها استهدفت "منشآت تخزين أسلحة تابعة لحزب الله".كما أتت بعد إعلان حزب الله عن مقتل أربعة من مقاتليه، وذلك بعد أن أفادت وزارة الصحة يوم الثلاثاء بمقتل أربعة أشخاص في غارات إسرائيلية على قرية ضهيرة الحدودية في الجنوب.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 10 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر.
https://sarabic.ae/20240820/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يشن-5-غارات-على-عدة-مناطق-في-البقاع-شرقي-لبنان-1091941113.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الصحة اللبنانية: قتيل و19 جريحا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على البقاع شرقي لبنان

23:05 GMT 20.08.2024
© AP Photo / Leo Correaقصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، صباح اليوم الأربعاء، أن الغارات الإسرائيلية على شرق البلاد أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 19 آخرين، وذلك بعد أكثر من يوم من ضربات مماثلة في المنطقة وساعات بعد مقتل أربعة أشخاص في الجنوب.
وقالت الوزارة إن "الغارات الإسرائيلية على وادي البقاع" أسفرت عن "مقتل شخص واحد وإصابة 19 آخرين"، مشيرةً إلى أن الحصيلة أولية.
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن 5 غارات على عدة مناطق في البقاع شرقي لبنان
21:51 GMT
وجاءت هذه الضربات بعد منتصف الليل بقليل، وبعد أكثر من يوم من غارات مماثلة في منطقة البقاع التي قالت إسرائيل إنها استهدفت "منشآت تخزين أسلحة تابعة لحزب الله".
كما أتت بعد إعلان حزب الله عن مقتل أربعة من مقاتليه، وذلك بعد أن أفادت وزارة الصحة يوم الثلاثاء بمقتل أربعة أشخاص في غارات إسرائيلية على قرية ضهيرة الحدودية في الجنوب.
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 10 أشهر.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية21:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية20:37 GMT
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