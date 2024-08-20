https://sarabic.ae/20240820/الصحة-اللبنانية-قتيل-و19-جريحا-في-حصيلة-أولية-للغارات-الإسرائيلية-على-البقاع-شرقي-لبنان-1091941755.html

الصحة اللبنانية: قتيل و19 جريحا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على البقاع شرقي لبنان

الصحة اللبنانية: قتيل و19 جريحا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على البقاع شرقي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، صباح اليوم الأربعاء، أن الغارات الإسرائيلية على شرق البلاد أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 19 آخرين، وذلك بعد أكثر من يوم من ضربات... 20.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-20T23:05+0000

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وقالت الوزارة إن "الغارات الإسرائيلية على وادي البقاع" أسفرت عن "مقتل شخص واحد وإصابة 19 آخرين"، مشيرةً إلى أن الحصيلة أولية.وجاءت هذه الضربات بعد منتصف الليل بقليل، وبعد أكثر من يوم من غارات مماثلة في منطقة البقاع التي قالت إسرائيل إنها استهدفت "منشآت تخزين أسلحة تابعة لحزب الله".كما أتت بعد إعلان حزب الله عن مقتل أربعة من مقاتليه، وذلك بعد أن أفادت وزارة الصحة يوم الثلاثاء بمقتل أربعة أشخاص في غارات إسرائيلية على قرية ضهيرة الحدودية في الجنوب.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 10 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر.

https://sarabic.ae/20240820/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يشن-5-غارات-على-عدة-مناطق-في-البقاع-شرقي-لبنان-1091941113.html

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