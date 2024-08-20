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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
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بايدن: الولايات المتحدة وصلت إلى نقطة مفصلية في التاريخ
بايدن: الولايات المتحدة وصلت إلى نقطة مفصلية في التاريخ
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة وصلت إلى نقطة مفصلية في التاريخ، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستحدد مصير... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T04:18+0000
2024-08-20T04:18+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
الحزب الديمقراطي الأمريكي
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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شيكاغو - سبوتنيك. وقال بايدن خلال كلمة له بالمؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في مدينة شيكاغو: "نحن عند نقطة تحول، واحدة من تلك اللحظات النادرة في التاريخ التي ستحدد فيها القرارات التي نتخذها الآن مصير بلدنا والعالم لعقود قادمة".وأضاف، " "نواصل العمل من أجل استعادة الرهائن وإنهاء الحرب في غزة".وأضاف: "سنعمل على تحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "موجود حاليًا في الشرق الأوسط يعمل على وقف الحرب في غزة".ويعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس/آب.ومن المتوقع أن تقبل نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الترشيح الرسمي للحزب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في البلاد في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
https://sarabic.ae/20240820/الحزب-الديمقراطي-الأمريكي-يعتمد-اختيار-تيم-والز-كمرشح-لمنصب-نائب-الرئيس-بالانتخابات-1091909449.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية, الحزب الديمقراطي الأمريكي, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية, الحزب الديمقراطي الأمريكي, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

بايدن: الولايات المتحدة وصلت إلى نقطة مفصلية في التاريخ

04:18 GMT 20.08.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة وصلت إلى نقطة مفصلية في التاريخ، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستحدد مصير البلاد لعقود مقبلة.
شيكاغو - سبوتنيك. وقال بايدن خلال كلمة له بالمؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في مدينة شيكاغو: "نحن عند نقطة تحول، واحدة من تلك اللحظات النادرة في التاريخ التي ستحدد فيها القرارات التي نتخذها الآن مصير بلدنا والعالم لعقود قادمة".
وأضاف أن "الديمقراطية الأمريكية نفسها مهددة.. لكن أفضل الأوقات في تاريخ البلاد لا تزال أمامنا، ولم تتخلف عن الركب".
وأضاف، " "نواصل العمل من أجل استعادة الرهائن وإنهاء الحرب في غزة".
وأضاف: "سنعمل على تحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "موجود حاليًا في الشرق الأوسط يعمل على وقف الحرب في غزة".
المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
الحزب الديمقراطي الأمريكي يعتمد اختيار تيم والز كمرشح لمنصب نائب الرئيس بالانتخابات
00:54 GMT
ويعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس/آب.
ومن المتوقع أن تقبل نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الترشيح الرسمي للحزب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في البلاد في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
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