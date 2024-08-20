https://sarabic.ae/20240820/بايدن-يصف-ترامب-بالخاسر-1091911201.html
بايدن يصف ترامب "بالخاسر"
بايدن يصف ترامب "بالخاسر"
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، في كلمته أمام المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو، سلفه والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب علناً بأنه "خاسر" "يكذب" بشأن مشاكل... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T05:37+0000
2024-08-20T05:37+0000
2024-08-20T05:37+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091710693_0:34:1640:957_1920x0_80_0_0_3e5a68490b199d018b6711599cb6f125.jpg
قال بايدن: "عندما يتحدث ويتحدث عن مشاكل أمريكا، يقول إننا في تراجع، وإننا نخسر. إنه الخاسر، وهو مخطئ تمامًا. الكثير منكم أشخاص ناجحون يسافرون حول العالم. هل هناك دولة واحدة لا تعتقد أننا قوة رائدة؟".ودعا بايدن الأميركيين خلال كلمة أمام المؤتمر العام الوطني للحزب الديموقراطي إلى "اختيار مدعية عامة في المكتب البيضوي بدلا من مجرم مدان" في إشارة إلى هاريس التي كانت المدعية العامة في ولاية كاليفورنيا سابقا.وشدّد بايدن في خطابه على وجوب التصويت لهاريس، وقال "نحن نعلم أنّ لدينا المزيد لنفعله، لكنّنا نسير في الاتجاه الصحيح".ويعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس/آب.ومن المتوقع أن تقبل نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الترشيح الرسمي للحزب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في البلاد في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
https://sarabic.ae/20240820/بايدن-الولايات-المتحدة-وصلت-إلى-نقطة-مفصلية-في-التاريخ-1091910315.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091710693_183:0:1640:1093_1920x0_80_0_0_0eb9f587d79ca2a24705d400301e0975.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بايدن يصف ترامب "بالخاسر"
وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، في كلمته أمام المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو، سلفه والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب علناً بأنه "خاسر" "يكذب" بشأن مشاكل البلاد أمام بقية العالم.
قال بايدن: "عندما يتحدث ويتحدث عن مشاكل أمريكا، يقول إننا في تراجع، وإننا نخسر. إنه الخاسر، وهو مخطئ تمامًا. الكثير منكم أشخاص ناجحون يسافرون حول العالم. هل هناك دولة واحدة لا تعتقد أننا قوة رائدة؟".
اتهم الرئيس الأمريكي ترامب بـ "الكذب بكثرة" بشأن وضع المهاجرين على الحدود الجنوبية للبلاد، ووضع الجريمة، وكذلك بشأن عدد من المواضيع الأخرى. وأشار بايدن إلى أن معدلات الجريمة في الولايات المتحدة، تحت إدارة ترامب ارتفعت بنسبة 30%..
ودعا بايدن الأميركيين خلال كلمة أمام المؤتمر العام الوطني للحزب الديموقراطي إلى "اختيار مدعية عامة في المكتب البيضوي بدلا من مجرم مدان" في إشارة إلى هاريس التي كانت المدعية العامة في ولاية كاليفورنيا سابقا.
دعا بايدن في خطابه الناخبين للتصويت لهاريس لمنع ترامب من الفوز، مشدّداً على الفروقات الشاسعة التي تباعد بين المرشّحين وأهدافهما.
وشدّد بايدن في خطابه على وجوب التصويت لهاريس، وقال "نحن نعلم أنّ لدينا المزيد لنفعله، لكنّنا نسير في الاتجاه الصحيح".
ويعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس/آب.
ومن المتوقع أن تقبل نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الترشيح الرسمي للحزب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في البلاد في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.