https://sarabic.ae/20240820/تصويت-برأيك-هل-يتحول-جدري-القردة-إلى-كوفيد-جديد؟-1091924888.html
تصويت... برأيك هل يتحول "جدري القردة" إلى "كوفيد جديد"؟
تصويت... برأيك هل يتحول "جدري القردة" إلى "كوفيد جديد"؟
سبوتنيك عربي
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن مرض "جدري القردة" يشكل اختبارا حاسما لأوروبا والعالم، مشيرة إلى أن هذا المرض ليس "كوفيد الجديد". 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T12:05+0000
2024-08-20T12:05+0000
2024-08-20T12:06+0000
استطلاعات الرأي
العالم
أخبار العالم الآن
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091699427_0:162:1100:781_1920x0_80_0_0_7c8ac4af68d0c6a277a4f91ac6c9d8fa.jpg
وأوصت المنظمة، يوم أمس الإثنين، الدول التي سجلت إصابات بسلالة جديدة من جدري القردة، بإطلاق خطط تطعيم في المناطق التي تم فيها رصد المرض.وتسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس جدرى القردة في إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية، بعدما انتشر المرض من بؤرة ظهوره في الكونغو الديمقراطية إلى عدة دول مجاورة، ورصده في السويد وباكستان، لاحقا.وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أحدث تفشّ لمرض جدري القردة في أفريقيا باعتباره "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليا"، وهي الفئة المستخدمة في الماضي لتفشي الإيبولا وكوفيد-19 وارتفاع حالات جدري القردة في أوروبا سنة 2022.تصويت... برأيك هل يتحول "جدري القردة" إلى "كوفيد جديد"؟تصويت... برأيك ما هو سبب إساءة الغرب للملاكمة الجزائرية إيمان خليف؟تصويت.. برأيك ما سر إعلان "البيت الأبيض" أن إسرائيل ألحقت الهزيمة بـ"حماس" في هذا التوقيت؟
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091699427_0:59:1100:884_1920x0_80_0_0_b0ca434c9f450539cecb9718325a532e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم, أخبار العالم الآن, الصحة, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, أخبار العالم الآن, الصحة, опросы
تصويت... برأيك هل يتحول "جدري القردة" إلى "كوفيد جديد"؟
12:05 GMT 20.08.2024 (تم التحديث: 12:06 GMT 20.08.2024)
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن مرض "جدري القردة" يشكل اختبارا حاسما لأوروبا والعالم، مشيرة إلى أن هذا المرض ليس "كوفيد الجديد".
وأوصت المنظمة، يوم أمس الإثنين، الدول التي سجلت إصابات بسلالة جديدة من جدري القردة، بإطلاق خطط تطعيم في المناطق التي تم فيها رصد المرض.
وتسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس جدرى القردة
في إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية، بعدما انتشر المرض من بؤرة ظهوره في الكونغو الديمقراطية إلى عدة دول مجاورة، ورصده في السويد وباكستان، لاحقا.
وتمثل السلالة التي تعرف بـ"كليد - آي" واحدة من سلالات أخرى للفيروس منتشرة، سجلت انتشارا ملحوظا في العديد من دول العالم منذ بداية 2024، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما لم يتم رصد الفيروس بمنطقة الشرق الأوسط إلا في إسرائيل.
وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أحدث تفشّ لمرض جدري القردة في أفريقيا باعتباره "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليا"، وهي الفئة المستخدمة في الماضي لتفشي الإيبولا وكوفيد-19 وارتفاع حالات جدري القردة في أوروبا سنة 2022.
تصويت... برأيك هل يتحول "جدري القردة" إلى "كوفيد جديد"؟