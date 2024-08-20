https://sarabic.ae/20240820/مدير-السورية-للسياحة-لـسبوتنيك-10-زيادة-أعداد-السياح-خلال-النصف-الأول-من-2024-1091928347.html

مدير السورية للسياحة لـ"سبوتنيك": 10% زيادة أعداد السياح خلال النصف الأول من 2024

مدير السورية للسياحة لـ"سبوتنيك": 10% زيادة أعداد السياح خلال النصف الأول من 2024

سبوتنيك عربي

أفاد مدير عام "الشركة السورية للنقل والسياحة"، فايز منصور، بأن الموسم السياحي الحالي شهد حركة قوية للوافدين من إيران وروسيا، بالإضافة إلى الدول المجاورة... 20.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-20T12:47+0000

2024-08-20T12:47+0000

2024-08-20T12:47+0000

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وأضاف منصور في حديث لـ"سبوتنيك": "على الرغم من الأوضاع الأمنية التي تسود المنطقة العربية، إلا أن أعداد القادمين العرب والأجانب والإشغالات الفندقية سجلت نموا كبيرا في سوريا خلال النصف الأول من العام الجاري، تراوح بين 10% و33%".وأوضح مدير عام الشركة السورية للنقل والسياحة المملوكة للحكومة، بأن العمل مستمر على افتتاح مشاريع استثمارية جديدة.وأشار إلى أن البيانات الرسمية التي سجلها القطاع السياحي حتى، شهر أيار/مايو الماضي، تفصح عن ازدياد عدد القادمين إلى سوريا لنحو 780 ألف سائح، منهم 704 آلاف عربي، و76 ألف أجنبي، بزيادة 10% عن الفترة ذاتها من العام المنصرم، في حين بلغ عدد القادمين للسياحة الدينية 79 ألف زائرا بزيادة 26% عن الفترة ذاتها، كما شهدت إشغالات الليالي الفندقية نموا بنسبة 33% وبواقع 529 ألف ليلة.وخلال أشهر الصيف، واكب السوريون زيادة كبيرة في عدد السيارات السياحية العربية العابرة إلى الأراضي سوريا، وذلك بأعداد كبيرة لم يألفوها منذ عام 2011.وأضاف مدير السورية للسياحة في تصريح لـ"سبوتنيك": "العقوبات الغربية منعت الكثير من الشركات العربية والأجنبية من الاستثمار في القطاع السياحي السوري"، واستدرك قائلا:وبيّن منصور بأن 4500 منشأة بين فنادق ومطاعم ومنتجعات تعمل حاليا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الحرب والإرهاب دمرا مئات المنشآت التي لا زالت متضررة.وبيّن مدير الشركة الحكومية أن خطة وزارة السياحة و"السورية للنقل" تتمحور حول إقامة مشاريع جديدة، ومنها مشروع "لابلاج" في منطقة وادي قنديل في اللاذقية، وتوسعة شاطئ "الكرنك" في طرطوس.

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