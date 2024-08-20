مدير السورية للسياحة لـ"سبوتنيك": 10% زيادة أعداد السياح خلال النصف الأول من 2024

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
08:18 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهدف الحقيقي لإسرائيل هو تهجير الفلسطينيين وليس منع تنامي قدرة حماس
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240820/مدير-السورية-للسياحة-لـسبوتنيك-10-زيادة-أعداد-السياح-خلال-النصف-الأول-من-2024-1091928347.html
مدير السورية للسياحة لـ"سبوتنيك": 10% زيادة أعداد السياح خلال النصف الأول من 2024
مدير السورية للسياحة لـ"سبوتنيك": 10% زيادة أعداد السياح خلال النصف الأول من 2024
سبوتنيك عربي
أفاد مدير عام "الشركة السورية للنقل والسياحة"، فايز منصور، بأن الموسم السياحي الحالي شهد حركة قوية للوافدين من إيران وروسيا، بالإضافة إلى الدول المجاورة... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T12:47+0000
2024-08-20T12:47+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/14/1091927670_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_455c90b9cd689df5d8281bb24f8508ca.jpg
وأضاف منصور في حديث لـ"سبوتنيك": "على الرغم من الأوضاع الأمنية التي تسود المنطقة العربية، إلا أن أعداد القادمين العرب والأجانب والإشغالات الفندقية سجلت نموا كبيرا في سوريا خلال النصف الأول من العام الجاري، تراوح بين 10% و33%".وأوضح مدير عام الشركة السورية للنقل والسياحة المملوكة للحكومة، بأن العمل مستمر على افتتاح مشاريع استثمارية جديدة.وأشار إلى أن البيانات الرسمية التي سجلها القطاع السياحي حتى، شهر أيار/مايو الماضي، تفصح عن ازدياد عدد القادمين إلى سوريا لنحو 780 ألف سائح، منهم 704 آلاف عربي، و76 ألف أجنبي، بزيادة 10% عن الفترة ذاتها من العام المنصرم، في حين بلغ عدد القادمين للسياحة الدينية 79 ألف زائرا بزيادة 26% عن الفترة ذاتها، كما شهدت إشغالات الليالي الفندقية نموا بنسبة 33% وبواقع 529 ألف ليلة.وخلال أشهر الصيف، واكب السوريون زيادة كبيرة في عدد السيارات السياحية العربية العابرة إلى الأراضي سوريا، وذلك بأعداد كبيرة لم يألفوها منذ عام 2011.وأضاف مدير السورية للسياحة في تصريح لـ"سبوتنيك": "العقوبات الغربية منعت الكثير من الشركات العربية والأجنبية من الاستثمار في القطاع السياحي السوري"، واستدرك قائلا:وبيّن منصور بأن 4500 منشأة بين فنادق ومطاعم ومنتجعات تعمل حاليا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الحرب والإرهاب دمرا مئات المنشآت التي لا زالت متضررة.وبيّن مدير الشركة الحكومية أن خطة وزارة السياحة و"السورية للنقل" تتمحور حول إقامة مشاريع جديدة، ومنها مشروع "لابلاج" في منطقة وادي قنديل في اللاذقية، وتوسعة شاطئ "الكرنك" في طرطوس.
https://sarabic.ae/20240819/سبوتنيك-ترصد-شروق-القمر-العملاق-في-سماء-سوريا-1091907580.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/14/1091927670_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83fd50a8a75897d4ec951e0d417ff233.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

مدير السورية للسياحة لـ"سبوتنيك": 10% زيادة أعداد السياح خلال النصف الأول من 2024

12:47 GMT 20.08.2024
© Sputnik . Shams Melhem مدير السورية للسياحة لـ"سبوتنيك": 10% زيادة أعداد السياح خلال النصف الأول من 2024
مدير السورية للسياحة لـسبوتنيك: 10% زيادة أعداد السياح خلال النصف الأول من 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© Sputnik . Shams Melhem
تابعنا عبر
حصري
أفاد مدير عام "الشركة السورية للنقل والسياحة"، فايز منصور، بأن الموسم السياحي الحالي شهد حركة قوية للوافدين من إيران وروسيا، بالإضافة إلى الدول المجاورة كالأردن ولبنان والعراق.
وأضاف منصور في حديث لـ"سبوتنيك": "على الرغم من الأوضاع الأمنية التي تسود المنطقة العربية، إلا أن أعداد القادمين العرب والأجانب والإشغالات الفندقية سجلت نموا كبيرا في سوريا خلال النصف الأول من العام الجاري، تراوح بين 10% و33%".
وأوضح مدير عام الشركة السورية للنقل والسياحة المملوكة للحكومة، بأن العمل مستمر على افتتاح مشاريع استثمارية جديدة.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية التي سجلها القطاع السياحي حتى، شهر أيار/مايو الماضي، تفصح عن ازدياد عدد القادمين إلى سوريا لنحو 780 ألف سائح، منهم 704 آلاف عربي، و76 ألف أجنبي، بزيادة 10% عن الفترة ذاتها من العام المنصرم، في حين بلغ عدد القادمين للسياحة الدينية 79 ألف زائرا بزيادة 26% عن الفترة ذاتها، كما شهدت إشغالات الليالي الفندقية نموا بنسبة 33% وبواقع 529 ألف ليلة.
© Sputnik . Shams Melhem مدير السورية للسياحة لـ"سبوتنيك": 10% زيادة أعداد السياح خلال النصف الأول من 2024
مدير السورية للسياحة لـسبوتنيك: 10% زيادة أعداد السياح خلال النصف الأول من 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
مدير السورية للسياحة لـ"سبوتنيك": 10% زيادة أعداد السياح خلال النصف الأول من 2024
© Sputnik . Shams Melhem
وخلال أشهر الصيف، واكب السوريون زيادة كبيرة في عدد السيارات السياحية العربية العابرة إلى الأراضي سوريا، وذلك بأعداد كبيرة لم يألفوها منذ عام 2011.

وأكد منصور أن القطاع السياحي يستحوذ على تأثير اقتصادي كبير، إذ أنه يسهم في زيادة الإيرادات المالية للبلاد من خلال النفقات المباشرة وغير المباشرة التي يقوم بها السياح في الفنادق والمطاعم والمتاجر، كما يعزز الصادرات غير النفطية والإسهام في توفير فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي لمجموعة من القطاعات.

سبوتنيك ترصد شروق القمر العملاق في سماء سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
"سبوتنيك" ترصد شروق القمر العملاق في سماء سوريا
أمس, 19:21 GMT
وأضاف مدير السورية للسياحة في تصريح لـ"سبوتنيك": "العقوبات الغربية منعت الكثير من الشركات العربية والأجنبية من الاستثمار في القطاع السياحي السوري"، واستدرك قائلا:

على الرغم من ذلك فلا يزال لدينا بعض الاستثمارات التي بدأت بافتتاح أبوابها وانطلاق مرحلة التشغيل، ما يشكل مورداً مهما للقطع الأجنبي.

وبيّن منصور بأن 4500 منشأة بين فنادق ومطاعم ومنتجعات تعمل حاليا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الحرب والإرهاب دمرا مئات المنشآت التي لا زالت متضررة.
وبيّن مدير الشركة الحكومية أن خطة وزارة السياحة و"السورية للنقل" تتمحور حول إقامة مشاريع جديدة، ومنها مشروع "لابلاج" في منطقة وادي قنديل في اللاذقية، وتوسعة شاطئ "الكرنك" في طرطوس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغيطة مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية13:27 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала