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https://sarabic.ae/20240820/ملك-المغرب-يعفو-عن-آلاف-الأشخاص-في-قضايا-متعلقة-بزراعة-القنب-الهندي-1091922974.html
ملك المغرب يعفو عن آلاف المتهمين في قضايا متعلقة بزراعة "القنب الهندي"
ملك المغرب يعفو عن آلاف المتهمين في قضايا متعلقة بزراعة "القنب الهندي"
سبوتنيك عربي
أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفوا عن أكثر من 4800 شخص من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T11:10+0000
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وذكرت وكالة الأنباء المغربية، الاثنين، أن القرار جاء بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب هذا العام.وحسب بيان وزارة العدل المغربية، أمر الملك محمد السادس بالعفو عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 685 شخصا.وتابع: "سيتمكن المشمولين بالعفو من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي". وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في مارس/أذار 2021 على القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وإنشاء وكالة (هيئة) من بين مهامها التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين بهدف تنمية سلسلة فلاحية خاصة بالقنب الهندي ومنح التراخيص للمزارعين.وحسب أرقام رسمية، يقدر عدد المزارعين الذين يشتغلون في النشاط الزراعي للقنب الهندي في المغرب، بما يقارب 400 ألف شخص.
https://sarabic.ae/20221012/ما-الأثر-الاقتصادي-الذي-يحققه-المغرب-من-زيادة-مساحات-القنب-الهندي--1068934826.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار

ملك المغرب يعفو عن آلاف المتهمين في قضايا متعلقة بزراعة "القنب الهندي"

11:10 GMT 20.08.2024 (تم التحديث: 12:29 GMT 20.08.2024)
© AP Photo / Abdeljalil Bounharالعاهل المغربي الملك محمد السادس
العاهل المغربي الملك محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Abdeljalil Bounhar
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أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفوا عن أكثر من 4800 شخص من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية، الاثنين، أن القرار جاء بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب هذا العام.
وحسب بيان وزارة العدل المغربية، أمر الملك محمد السادس بالعفو عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 685 شخصا.
وأضاف البيان: "وبنفس المناسبة تفضل الملك بإسباغ عفوه على 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو".
القنب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
ما الأثر الاقتصادي الذي يحققه المغرب من زيادة مساحات "القنب الهندي"
12 أكتوبر 2022, 11:58 GMT
وتابع: "سيتمكن المشمولين بالعفو من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي".
كما أوضح البيان أن هذه الأنشطة تشمل تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وأيضا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في مارس/أذار 2021 على القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وإنشاء وكالة (هيئة) من بين مهامها التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين بهدف تنمية سلسلة فلاحية خاصة بالقنب الهندي ومنح التراخيص للمزارعين.
وحسب أرقام رسمية، يقدر عدد المزارعين الذين يشتغلون في النشاط الزراعي للقنب الهندي في المغرب، بما يقارب 400 ألف شخص.
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