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الأردن: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الخطوة الأولى التي يجب تحقيقها نحو خفض التصعيد
الأردن: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الخطوة الأولى التي يجب تحقيقها نحو خفض التصعيد
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، أن "الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، ويعد الملفات القانونية اللازمة... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T11:31+0000
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وخلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحث الوزيران، "التدهور الخطير في الضفة الغربية، وبما فيها القدس الشرقية ومقدساتها، وضرورة اتخاذ خطوات عملية فاعلة لوقفه، بالإضافة إلى التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه".وأكد الصفدي دعم "الجهود المبذولة للتوصل لصفقة تبادل"، مشددًا على أن "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الأولوية والخطوة الأولى، التي يجب تحقيقيها نحو خفض التصعيد، الذي يهدد الأمن والسلام في المنطقة".وشدد الصفدي على "ضرورة وقف كل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة"، محذرًا من "خطورة هذه الإجراءات التي تقتل كل فرص تحقيق السلام".من جهته، أكد بلينكن موقف بلاده المؤكد على "ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم في المقدسات".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 92 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20240820/السيسي-لبلينكن-حان-الوقت-لإنهاء-الحرب-الجارية-في-غزة-والاحتكام-لصوت-العقل-1091923625.html
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أخبار الأردن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس
أخبار الأردن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس

الأردن: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الخطوة الأولى التي يجب تحقيقها نحو خفض التصعيد

11:31 GMT 21.08.2024
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، أن "الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، ويعد الملفات القانونية اللازمة للتحرك في المحاكم الدولية ضد هذه الاعتداءات".
وخلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحث الوزيران، "التدهور الخطير في الضفة الغربية، وبما فيها القدس الشرقية ومقدساتها، وضرورة اتخاذ خطوات عملية فاعلة لوقفه، بالإضافة إلى التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه".
وأكد الصفدي دعم "الجهود المبذولة للتوصل لصفقة تبادل"، مشددًا على أن "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الأولوية والخطوة الأولى، التي يجب تحقيقيها نحو خفض التصعيد، الذي يهدد الأمن والسلام في المنطقة".
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وشدد الصفدي على "ضرورة وقف كل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة"، محذرًا من "خطورة هذه الإجراءات التي تقتل كل فرص تحقيق السلام".
من جهته، أكد بلينكن موقف بلاده المؤكد على "ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم في المقدسات".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 92 ألف مصاب.
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