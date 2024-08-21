https://sarabic.ae/20240821/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخا-أوكرانيا-فوق-مقاطعة-كورسك--1091978384.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخا أوكرانيا فوق مقاطعة كورسك
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخا أوكرانيا فوق مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، مساء أمس الأربعاء، بإسقاط قوات الدفاع الجوي "صاروخًا أوكرانيًا آخر" في المقاطعة. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T21:40+0000
2024-08-21T21:40+0000
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موسكو- سبوتنيك. وكتب سميرنوف على حسابه في تطبيق "تليغرام": "دفاعاتنا الجوية تواصل صدها لهجوم القوات الأوكرانية. أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخًا أوكرانيًا آخر، شكرًا لمقاتلي الدفاع الجوي وحماة الحدود".وفي وقت سابق، أعلن سميرنوف عن إعلان حالة التأهب الجوي في المقاطعة 13 مرة خلال اليوم.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240821/إحباط-محاولة-تسلل-مجموعة-تخريب-واستطلاع-أوكرانية-في-مقاطعة-بريانسك-1091977534.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخا أوكرانيا فوق مقاطعة كورسك
أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، مساء أمس الأربعاء، بإسقاط قوات الدفاع الجوي "صاروخًا أوكرانيًا آخر" في المقاطعة.
موسكو- سبوتنيك
. وكتب سميرنوف على حسابه في تطبيق "تليغرام": "دفاعاتنا الجوية تواصل صدها لهجوم القوات الأوكرانية. أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخًا أوكرانيًا آخر، شكرًا لمقاتلي الدفاع الجوي وحماة الحدود".
وفي وقت سابق، أعلن سميرنوف عن إعلان حالة التأهب الجوي في المقاطعة 13 مرة خلال اليوم.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.