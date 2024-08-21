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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240821/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخا-أوكرانيا-فوق-مقاطعة-كورسك--1091978384.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخا أوكرانيا فوق مقاطعة كورسك
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخا أوكرانيا فوق مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، مساء أمس الأربعاء، بإسقاط قوات الدفاع الجوي "صاروخًا أوكرانيًا آخر" في المقاطعة. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T21:40+0000
2024-08-21T21:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وكتب سميرنوف على حسابه في تطبيق "تليغرام": "دفاعاتنا الجوية تواصل صدها لهجوم القوات الأوكرانية. أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخًا أوكرانيًا آخر، شكرًا لمقاتلي الدفاع الجوي وحماة الحدود".وفي وقت سابق، أعلن سميرنوف عن إعلان حالة التأهب الجوي في المقاطعة 13 مرة خلال اليوم.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240821/إحباط-محاولة-تسلل-مجموعة-تخريب-واستطلاع-أوكرانية-في-مقاطعة-بريانسك-1091977534.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخا أوكرانيا فوق مقاطعة كورسك

21:40 GMT 21.08.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، مساء أمس الأربعاء، بإسقاط قوات الدفاع الجوي "صاروخًا أوكرانيًا آخر" في المقاطعة.
موسكو- سبوتنيك. وكتب سميرنوف على حسابه في تطبيق "تليغرام": "دفاعاتنا الجوية تواصل صدها لهجوم القوات الأوكرانية. أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخًا أوكرانيًا آخر، شكرًا لمقاتلي الدفاع الجوي وحماة الحدود".
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إحباط محاولة تسلل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في مقاطعة بريانسك
20:29 GMT
وفي وقت سابق، أعلن سميرنوف عن إعلان حالة التأهب الجوي في المقاطعة 13 مرة خلال اليوم.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
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