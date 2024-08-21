https://sarabic.ae/20240821/إحباط-محاولة-تسلل-مجموعة-تخريب-واستطلاع-أوكرانية-في-مقاطعة-بريانسك-1091977534.html
إحباط محاولة تسلل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في مقاطعة بريانسك
إحباط محاولة تسلل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أن القوات الروسية أحبطت محاولة تسلل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية إلى المقاطعة. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T20:29+0000
2024-08-21T20:29+0000
2024-08-21T20:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب بوغوماز على منصة "تلغرام": "في 21 آب/أغسطس، أُحبطت محاولة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية اختراق أراضي روسيا في ضاحية كليموفسكي في مقاطعة بريانسك".وأضاف أن الوضع في نقطة الاشتباك بات الآن مستقرًا وتحت سيطرة المقر العملياتي بمقاطعة بريانسك.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240821/القوات-الروسية-تستهدف-مناطق-تمركز-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1091960369.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
إحباط محاولة تسلل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في مقاطعة بريانسك
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أن القوات الروسية أحبطت محاولة تسلل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية إلى المقاطعة.
وكتب بوغوماز على منصة "تلغرام": "في 21 آب/أغسطس، أُحبطت محاولة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية اختراق أراضي روسيا في ضاحية كليموفسكي في مقاطعة بريانسك".
وأوضح أنه "خلال المعركة، أُحبطت قوات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة بريانسك ووحدات من القوات المسلحة الروسية محاولة اختراق، ووُجهت ضربات بالنيران للعدو".
وأضاف أن الوضع في نقطة الاشتباك بات الآن مستقرًا وتحت سيطرة المقر العملياتي بمقاطعة بريانسك.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.