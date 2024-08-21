https://sarabic.ae/20240821/القوات-الروسية-تستهدف-مناطق-تمركز-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1091960369.html
الجيش الروسي يستهدف مناطق تمركز القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي
الجيش الروسي يستهدف مناطق تمركز القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت مناطق تمركز القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مقاطعة سومي. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T11:38+0000
2024-08-21T11:38+0000
2024-08-21T12:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي الروسي، المناطق التي تتمركز فيها القوى العسكرية العاملة ومعداتها في مقاطعة سومي، وهي اللواءين 22 و41 الميكانيكيين، ولواء الهجوم الجوي 82، ولواء الهجوم 92، وألوية الدفاع المحلي 103 و106 و129، وكذلك كتيبة الرماة رقم 69 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بيلوبولي، وبويارو-ليجاتشي، وغلوخوف، وكراسنوبولي، ونوفييه فيركي، وبوكروفكا، وبيساريفكا، وموغريتسا، ويوناكوفكا".وتابع بيان الدفاع الروسية: "أحبطت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وبدعم من طيران الجيش والمدفعية، محاولات هجوم من مجموعات القوات الأوكرانية على بلدات كوماروفكا، كورينيفو، مالايا لوكنيا وروسكايا كونوبيلكا".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 45 عسكريا بين قتيل وجريح، وتم أسر عسكريين أوكرانيين اثنين، وتدمير دبابتين وناقلة جند مدرعة من طراز "إم113" أمريكية الصنع، و6 مركبات قتالية مصفحة.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240821/القوات-الروسية-تكبد-اللواءين-الأوكرانيين-الميكانيكي-65-والدفاع-الساحلي-39-خسائر-فادحة-1091956432.html
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روسيا
الجيش الروسي يستهدف مناطق تمركز القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي
11:38 GMT 21.08.2024 (تم التحديث: 12:12 GMT 21.08.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت مناطق تمركز القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي الروسي، المناطق التي تتمركز فيها القوى العسكرية العاملة ومعداتها في مقاطعة سومي، وهي اللواءين 22 و41 الميكانيكيين، ولواء الهجوم الجوي 82، ولواء الهجوم 92، وألوية الدفاع المحلي 103 و106 و129، وكذلك كتيبة الرماة رقم 69 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بيلوبولي، وبويارو-ليجاتشي، وغلوخوف، وكراسنوبولي، ونوفييه فيركي، وبوكروفكا، وبيساريفكا، وموغريتسا، ويوناكوفكا".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، نحو 300 جندي، و26 مركبة مدرعة، بما في ذلك 6 دبابات و3 ناقلات جند مدرعة و17 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى سيارتين.
وتابع بيان الدفاع الروسية: "أحبطت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وبدعم من طيران الجيش والمدفعية، محاولات هجوم من مجموعات القوات الأوكرانية على بلدات كوماروفكا، كورينيفو، مالايا لوكنيا وروسكايا كونوبيلكا".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 45 عسكريا بين قتيل وجريح، وتم أسر عسكريين أوكرانيين اثنين، وتدمير دبابتين وناقلة جند مدرعة من طراز "إم113" أمريكية الصنع، و6 مركبات قتالية مصفحة.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.