https://sarabic.ae/20240821/القوات-الروسية-تكبد-اللواءين-الأوكرانيين-الميكانيكي-65-والدفاع-الساحلي-39-خسائر-فادحة-1091956432.html
القوات الروسية تكبد اللواءين الأوكرانيين الميكانيكي 65 والدفاع الساحلي 39 خسائر فادحة
القوات الروسية تكبد اللواءين الأوكرانيين الميكانيكي 65 والدفاع الساحلي 39 خسائر فادحة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية كبدت اللواءين الأوكرانيين الميكانيكي 65 والدفاع الساحلي 39 خسائر فادحة في مقاطعة زابوروجيه. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T10:20+0000
2024-08-21T10:20+0000
2024-08-21T10:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت وحدات من وحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تشكيلات كل من اللواء 65 الميكانيكي ولواء الدفاع الساحلي 39 الأوكرانيين، في مناطق مالي شيرباكي ونوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه".وأشار البيان إلى أن "الطيران العملياتي والتكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، دمرت مستودعا للوقود، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 131 منطقة".وأكد البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاهي فولشانسك وليبتسوفسك، استهدفت تشكيلات الألوية الهجومية الآلية 43 و92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 36 واللواء 13 للحرس الوطني الأوكراني، في مناطق زولوتشيف وليبتسي وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف".وأكد البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات للألوية الآلية 14 و43 و66 و116 ولواء الدفاع الجوي 110 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تاباييفكا، بيشانوي، بتروبافلوفسك في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا، تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 470 جنديا، ودبابة، و4 مركبات، وعدد من المدافع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديومشاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو
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https://sarabic.ae/20240821/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1091943213.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تكبد اللواءين الأوكرانيين الميكانيكي 65 والدفاع الساحلي 39 خسائر فادحة
10:20 GMT 21.08.2024 (تم التحديث: 10:49 GMT 21.08.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية كبدت اللواءين الأوكرانيين الميكانيكي 65 والدفاع الساحلي 39 خسائر فادحة في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت وحدات من وحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تشكيلات كل من اللواء 65 الميكانيكي ولواء الدفاع الساحلي 39 الأوكرانيين، في مناطق مالي شيرباكي ونوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
بلغت خسائر القوات المسلحة الاوكرانية نحو 30 جنديا، و5 مركبات ومدافع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي 20".
وأشار البيان إلى أن "الطيران العملياتي والتكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، دمرت مستودعا للوقود، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 131 منطقة".
وأوضح البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 7 قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، وصاروخا مضادا للسفن من طراز "نبتون-إم دي" و15 صاروخًا من طراز "هيمارس"، و63 طائرة مسيرة".
وأكد البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاهي فولشانسك وليبتسوفسك، استهدفت تشكيلات الألوية الهجومية الآلية 43 و92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 36 واللواء 13 للحرس الوطني الأوكراني، في مناطق زولوتشيف وليبتسي وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف".
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 100 جندي، و3 مركبات ومدافع هاوتزر 152 ملم من طراز "دي 20" ومدافع هاوتزر 122 ملم من طراز "دي 30".
وأكد البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات للألوية الآلية 14 و43 و66 و116 ولواء الدفاع الجوي 110 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تاباييفكا، بيشانوي، بتروبافلوفسك في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا، تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 470 جنديا، ودبابة، و4 مركبات، وعدد من المدافع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.