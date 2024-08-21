https://sarabic.ae/20240821/القوات-الروسية-تكبد-اللواءين-الأوكرانيين-الميكانيكي-65-والدفاع-الساحلي-39-خسائر-فادحة-1091956432.html

القوات الروسية تكبد اللواءين الأوكرانيين الميكانيكي 65 والدفاع الساحلي 39 خسائر فادحة

القوات الروسية تكبد اللواءين الأوكرانيين الميكانيكي 65 والدفاع الساحلي 39 خسائر فادحة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية كبدت اللواءين الأوكرانيين الميكانيكي 65 والدفاع الساحلي 39 خسائر فادحة في مقاطعة زابوروجيه. 21.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-21T10:20+0000

2024-08-21T10:20+0000

2024-08-21T10:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت وحدات من وحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تشكيلات كل من اللواء 65 الميكانيكي ولواء الدفاع الساحلي 39 الأوكرانيين، في مناطق مالي شيرباكي ونوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه".وأشار البيان إلى أن "الطيران العملياتي والتكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، دمرت مستودعا للوقود، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 131 منطقة".وأكد البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاهي فولشانسك وليبتسوفسك، استهدفت تشكيلات الألوية الهجومية الآلية 43 و92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 36 واللواء 13 للحرس الوطني الأوكراني، في مناطق زولوتشيف وليبتسي وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف".وأكد البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات للألوية الآلية 14 و43 و66 و116 ولواء الدفاع الجوي 110 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تاباييفكا، بيشانوي، بتروبافلوفسك في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا، تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 470 جنديا، ودبابة، و4 مركبات، وعدد من المدافع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديومشاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو

https://sarabic.ae/20240821/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-جيلاني-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091955798.html

https://sarabic.ae/20240821/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1091943213.html

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