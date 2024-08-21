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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240821/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-جيلاني-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091955798.html
الجيش الروسي يحرر بلدة جيلانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدة جيلانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة جيلانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T10:04+0000
2024-08-21T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، نتيجة العمليات النشطة بتحرير بلدة جيلانويه بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت: "استهدفت القوات الروسية، القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شيربينوفكا وتاراسوفكا وزورافكا وكالينوفو ودزيرجينسك وغرودوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 6 هجمات مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية".وأردف بيان الدفاع: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فوديانوي وأوغليدار وبريتشيستوفكا وفيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 4 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية". وبحسب الدفاع، فقد العدو ما يصل إلى 130 عسكريًا، ومركبة قتال مشاة و5 مركبات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديومشاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو
https://sarabic.ae/20240820/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفغورودسكويي-في-جمهورية-دونيتسك-1091918318.html
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روسيا
روسيا

الجيش الروسي يحرر بلدة جيلانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

10:04 GMT 21.08.2024 (تم التحديث: 10:24 GMT 21.08.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة جيلانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، نتيجة العمليات النشطة بتحرير بلدة جيلانويه بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت: "استهدفت القوات الروسية، القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شيربينوفكا وتاراسوفكا وزورافكا وكالينوفو ودزيرجينسك وغرودوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 6 هجمات مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية".

وبحسب البيان، فإن "خسائر العدو بلغت أكثر من 630 عسكريًا، ومركبة قتال مدرعة و12 مركبة وعددا من المدافع".

وأردف بيان الدفاع: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فوديانوي وأوغليدار وبريتشيستوفكا وفيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 4 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية".
وبحسب الدفاع، فقد العدو ما يصل إلى 130 عسكريًا، ومركبة قتال مشاة و5 مركبات.

وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي في اتجاهات مختلفة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 700 فرد عسكري، و3 مركبات وعددا من المدافع".

طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة نوفغورودسكويي في جمهورية دونيتسك
أمس, 10:16 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديو
مشاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو
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