https://sarabic.ae/20240821/بعد-أزمة-انقطاع-الكهرباء-الجزائر-تبدأ-شحن-أول-دفعة-من-الوقود-إلى-لبنان-1091966880.html

بعد أزمة انقطاع الكهرباء... الجزائر تبدأ شحن أول دفعة من الوقود إلى لبنان

بعد أزمة انقطاع الكهرباء... الجزائر تبدأ شحن أول دفعة من الوقود إلى لبنان

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية، أنها بدأت شحن أول حمولة من الوقود إلى لبنان، لمساعدته على تجاوز أزمة الكهرباء التي يمر بها. 21.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-21T14:00+0000

2024-08-21T14:00+0000

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وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، قالت "سوناطراك" في بيان، إن الشحنة التي تم تجهيزها في ميناء سكيكدة البترولي، تقدر بنحو 30 ألف طن من الوقود كمرحلة أولى.وأوضح أن ذلك يأتي "تطبيقا لأمر الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون، لدعم لبنان بالطاقة ومساعدته على تجاوز أزمته الحالية في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين".وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعلن، يوم الأحد الماضي، تزويد لبنان بشكل فوري بكميات من الوقود من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد.يذكر أنه يوم السبت الماضي، أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان"، توقف إمداد جميع المناطق اللبنانية بالكهرباء، إثر نفاد مخزون معمل الزهراني من الوقود.وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن "التوقف القسري لمعمل الزهراني، جراء نفاد خزين المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل، أدى بنتيجته إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية".وأشارت إلى أن المؤسسة "ستقوم مجدّداً بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريا، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها، ليتم من ثم إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليه".

https://sarabic.ae/20230816/انقطاع-كلي-للكهرباء-في-لبنان-بسبب-توقف-معملي-الزهراني-ودير-عمار-عن-العمل-1080150865.html

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