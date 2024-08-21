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بوتين يجري محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني في موسكو
بوتين يجري محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني في موسكو
سبوتنيك عربي
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات مع رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية (رئيس الوزراء)، لي تشيانغ، في الكرملين بالعاصمة الروسية... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T12:38+0000
2024-08-21T13:04+0000
روسيا
الصين
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وقال بوتين خلال اجتماعه مع لي تشيانغ، في الكرملين: "علاقاتنا التجارية تتطور وتتطور بنجاح، وهي تنمو، بما في ذلك بفضل جهود أصدقائنا الصينيين، والاهتمام الذي توليه حكومتا البلدين للعلاقات التجارية والاقتصادية".وبحسب الرئيس بوتين، فإن الطرفين ناقشا بالتفصيل النطاق الكامل للتعاون التجاري والاقتصادي والإنساني بين موسكو وبكين.وأضاف بوتين: "تم التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية التي تهدف إلى التعاون متبادل المنفعة".وصرح لي تشيانغ، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي في الكرملين: "بادئ ذي بدء، اسمحوا لي أن أنقل إليكم خالص التحيات والتمنيات الطيبة من الرئيس الصيني شي جين بينغ".وأشار رئيس مجلس الدولة الصيني إلى أن هذه هي أول زيارة رسمية له إلى روسيا في منصبه الجديد.ووصل رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ (رئيس الوزراء)، إلى موسكو، حيث سيشارك في الاجتماع الدوري التاسع والعشرين لرئيسي وزراء الصين وروسيا.وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تطوراً لافتاً، خاصة على الصعيد الاقتصادي، بما يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية.
https://sarabic.ae/20240820/رئيس-مجلس-الدولة-الصيني-يصل-إلى-موسكو-في-زيارة-رسمية-1091922812.html
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محادثات بين الرئيس بوتين ورئيس مجلس الدولة الصيني في موسكو
سبوتنيك عربي
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو
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روسيا, الصين
روسيا, الصين

بوتين يجري محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني في موسكو

12:38 GMT 21.08.2024 (تم التحديث: 13:04 GMT 21.08.2024)
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عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات مع رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية (رئيس الوزراء)، لي تشيانغ، في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع لي تشيانغ، في الكرملين: "علاقاتنا التجارية تتطور وتتطور بنجاح، وهي تنمو، بما في ذلك بفضل جهود أصدقائنا الصينيين، والاهتمام الذي توليه حكومتا البلدين للعلاقات التجارية والاقتصادية".

وأشار بوتين إلى أنه اطّلع على نتائج اجتماع رئيسي حكومتي روسيا والصين، الذي عقد في وقت سابق من اليوم.

وبحسب الرئيس بوتين، فإن الطرفين ناقشا بالتفصيل النطاق الكامل للتعاون التجاري والاقتصادي والإنساني بين موسكو وبكين.
وأضاف بوتين: "تم التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية التي تهدف إلى التعاون متبادل المنفعة".
رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، يصل إلى موسكو في زيارة رسمية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
رئيس مجلس الدولة الصيني يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
أمس, 11:07 GMT
وصرح لي تشيانغ، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي في الكرملين: "بادئ ذي بدء، اسمحوا لي أن أنقل إليكم خالص التحيات والتمنيات الطيبة من الرئيس الصيني شي جين بينغ".
وأشار رئيس مجلس الدولة الصيني إلى أن هذه هي أول زيارة رسمية له إلى روسيا في منصبه الجديد.

وخلال رحلته إلى روسيا، التي استغرقت يومين، وفقًا لتشيانغ، شعر بتفاؤل الشعب الروسي وديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ووصل رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ (رئيس الوزراء)، إلى موسكو، حيث سيشارك في الاجتماع الدوري التاسع والعشرين لرئيسي وزراء الصين وروسيا.
وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تطوراً لافتاً، خاصة على الصعيد الاقتصادي، بما يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية.
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